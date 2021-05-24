Виховати патріота: на Закарпатті адаптували військово-патріотичну гру до місцевого колориту

Здолати смугу перешкод, правильно надати першу медичну допомогу, позмагатися у спритності та витривалості – на Міжгірщину, в урочище Прислопець на територію Колочавської ОТГ з’їхалися п’ять команд старшокласників із Закарпаття та Хмельниччини. Тут вперше проводять військово-патріотичну гру для молоді «Карпатський щит». За словами організаторів, вони взяли все краще з військово-патріотичних ігор «Джура» та «Вояцький дух», адаптували під закарпатський колорит та рельєф і отримали гру «Карпатський щит», яка дасть можливість набути знання з медичної, спортивної, туристичної царин та військового вишколу, розвивати творчі і комунікативні здібності.

«Ми вибрали таку назву, бо хочемо підкреслити: ми не нападаємо, а обороняємося. Діти повинні вчитися любити свою батьківщину та родину і, якщо треба, ставати на їхній захист. Така основна мета, – пояснює Іван Гавриль, організатор заходу, виховник куреня імені В.Пойди, вчитель фізкультури Негровецького НВК. – Намагаємося відновити військово-патріотичну гру для учнів, які займаються в гуртках або в клубах з військово-патріотичним нахилом. Це є перевіркою їхніх навиків та вдосконалення у формі гри. Я радий, що є люди, які нам допомагають і думають про такий напрямок, який у нинішній час вважаю одним з основних, – захист батьківщини».

Гра повинна була проходити у форматі триденного автономного рейд-походу. Проте через погіршення погоди смугу перешкод, захоплення «ворожого стану» та решту завдань влаштували стаціонарно на території Колочавської ОТГ між горами.

Тут розклали наметовий табір, випробовували фізичну підготовку, проходили військовий вишкіл, вчилися надавати першу медичну допомогу, навіть мали кіновечір – перегляд фільму «Срібна земля» про події Карпатської України.

«Патріотичне виховання має проводитися у кожній школі. Я активно займаюся військово-патріотичної грою «Джура» з 2016 року. Починали з невеликого рою (8 осіб), дійшли до того, що маємо курінь – 64 хлопців та дівчат, один з тих, що найбільш потужно розвивається в Україні. Це три вікові групи, починаючи з 1-го класу і закінчуючи 11-класниками», – додає Іван Гавриль.

З одинадцяти вихованців Гавриля, які першими загорілися «Джурою», дев’ятеро обрали фах, пов'язаний із захистом, порятунком людських життів: поліція, Збройні сили, рятувальна служба. У команді має бути не менше за 2 осіб протилежної статі, іноді хлопці у меншості.

12-річна Неоніла Попович ще три роки тому брала участь у Чемпіонаті світу з воркауту, посіла 3-тє місце у своїй категорії, підтягнулася 18 разів. Каже, що у майбутньому хоче стати вчителькою фізкультури.

«Я ходила на спортивний майданчик щодня. Коли нас перший раз вчитель зібрав і побачив, скільки відтискаюся, взяв у команду, – пригадує дівчинка. – І тепер ходжу на турніки. Декотрі хлопці заздрять. Віджимаюся 40-50 разів». 11-річна подруга школярки Марія теж має подібні досягнення. Дівчата займаються, крім того, волейболом, футболом, стречингом.

Організатори кажуть, що хочуть поєднати свої зусилля, громадського сектору, державних установ, бізнесу і закласти ґрунт для якісного патріотичного виховання у школах.

«Хотілося, щоб була зрозумілою програма держави з довійськової підготовки. Їх є дуже багато, але вони закостенілі. До цього часу найефективніші вишколи проводили або праворадикальні організації, або волонтери-ентузіасти. Зараз фахівців більшає, – зауважує Владислав Швець, голова Закарпатського громадського штабу військової патріотичної гри «Сокіл-Джура», який займається організацією таборового вишколу. – «Джура» – це учень козака, перша ступінь воїна, але один в полі – не воїн. Перемагають тільки згуртовані колективи. Ми навчаємо принципів братерства у колективі. Дітям подобається, їм треба кудись енергію витрачати і давати здоровий вихід агресії. Отримані знання допоможуть у будь-якій життєвій ситуації».

До закарпатських команд приєдналася одна із Хмельниччини. Із Шепетівки, де діє навчальний заклад з посиленою військовою підготовкою – НВК №3 імені Рибака. «З дітьми займаємося вже 10 років, їздимо на різні вишколи. Хочемо виховати патріотів України. «Джура» – це гра, яка об’єднує молодь. А її треба плекати і виховувати змалку. Війна на сході показала, що багато часу було втрачено, – ділиться враженнями Сергій Багнюк, керівник військово-патріотичної групи «Сокіл-Джура», вчитель історії та трудового навчання.

Майже всі діти з команди «Несамовиті орли» з Шепетівки вперше в горах. «Це незвично і круто, – коментує учасник Владислав, – підготовка нічим не відрізняється, будемо боротися за перше місце. А ще можна пофотографуватися на тлі гір».

До гри «Карпатський щит» залучилося багато ветеранів АТО, а також війни в Афганістані. Колишні військові мають можливість поспілкуватися та бути корисними для школярів.