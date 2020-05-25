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ТОП новини
25 травня 2020, Київ 16:16
Фотогалереї
Збереження культурного та духовного життя у часи COVID-19 – фоторепортаж
25 травня 2020, 15:51
Як мистецтво і релігійні традиції здобувають перемогу над жорсткими обмеженнями через коронавірус, починаючи від фільмів просто неба і закінчуючи концертами у дворі
1
Екскурсовод у музеї Єкатеринбурга у прямому ефірі веде ознайомлення із виставкою російського художника-реаліста Іллі Рєпіна. 16 травня 2020 року
2
Кіноавтодром у столиці Ірану – Тегерані. Показ фільму іранської кінокласики. 3 травня 2020 року
3
Священик ПЦУ у селі під Києвом благословляє великодні паски та крашанки біля двору літньої пари. Україна, 19 квітня 2020 року
4
Співак розважає жителів багатоквартирного будинку в Дурресі, Албанія. 7 квітня 2020 року
5
Киргизькі військовослужбовці вітають ветеранів Другої світової війни на подвір’ї будинку з нагоди відзначення 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною. Бішкек, 9 травня 2020 року
6
Під час богослужіння із дотриманням безпечної дистанції у Тбіліському Троїцькому соборі. Чоловік у захисній масці, яка повторює стиль його традиційного грузинського одягу. 16 квітня 2020 року.
7
Брати-художники з України Микита і Єгор Зігура проводять лайф-аукціон у своїй київській студії. Вони збирали гроші для головної дитячої лікарні України. 13 квітня 2020 року
8
Брати Зігура демонструють свою роботу під назвою «Відбиток» для своєї онлайн-аудиторії. Ця частина роботи продана приблизно за 500 доларів. Переможець тендеру сказав Reuters: «Дуже здорово, коли українські художники приєднуються до таких ініціатив у такі важкі часи. І з цієї причини я вирішив підтримати їх». Україна, 2020 рік
9
Волонтер у захисному одязі несе хрест на релігійну службу в Бухаресті у Страсну п'ятницю. 17 квітня 2020 року
10
Співак традиційних іранських пісень навчає молодого студента музиці через свій смартфон. Тегеран, 15 квітня 2020 року
11
Танцюристка Аліна Кобиляк позує українському фотографу Каті Кіндратієвій, яка зробила серію фотографій під час суворої ізоляції у Києві. 7 квітня 2020 року
12
Перегляд фотосесії на смартфоні Кіндратієвої. 7 квітня
13
Албанські жінки аплодують із вікна своєї квартири співакові, який їх розважає, співаючи на подвір’ї їхнього будинку. Дуррес. 7 квітня 2020 року
14
Білорусь не запроваджувала жорсткого карантину. Напередодні православного Великодня у Мінську православний священик окроплює святою водою віруючих, їхні пасочки і крашанки. 18 квітня 2020 року
15
Поминальна служба в Єревані біля меморіального комплексу геноциду вірмен на вершині гори Цицернакаберд у пам'ять про масові вбивства вірмен османськими турками в 1915 році. У заході, який транслювався в прямому ефірі, взяли участь тисячі вірмен. 23 квітня 2020 року
16
Священик проходить повз паломників у захисних масках, поспішаючи до могили Святого Василя Острозького, чудотворця. Никшич, Чорногорія. 12 травня 2020 року
17
Іранці відвідують релігійну службу в Тегерані під час Рамадану. 30 квітня 2020 року
18
96-річний ветеран Другої світової війни дивиться із вікна своєї квартири на музикантів, які грають для нього з нагоди Дня Перемоги над гітлерівськими нацистами. Окупований російськими гібридними силами Донецьк. 9 травня 2020 року
Збереження культурного та духовного життя у часи COVID-19 – фоторепортаж
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