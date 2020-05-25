8 Брати Зігура демонструють свою роботу під назвою «Відбиток» для своєї онлайн-аудиторії. Ця частина роботи продана приблизно за 500 доларів. Переможець тендеру сказав Reuters: «Дуже здорово, коли українські художники приєднуються до таких ініціатив у такі важкі часи. І з цієї причини я вирішив підтримати їх». Україна, 2020 рік