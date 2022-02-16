Операція «Реорганізація». Яке майбутнє чекає на хоспіс у Херсоні?

На сесію Херсонської обласної ради, яка має відбутися 18 лютого, винесене питання «Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня «Хоспіс» шляхом приєднання до іншого комунального некомерційного підприємства – «Херсонського обласного госпіталю ветеранів війни». Громадськість побоюється, що такий крок може призвести до закриття обласного закладу паліативної допомоги, який, як вказують активісти, є єдиним на півдні України. Про те, яке майбутнє чекає на херсонський хоспіс, обговорювали в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Херсонська «Обласна лікарня «Хоспіс» – це лікувальний заклад, де надають допомогу важким невиліковним хворим. Як йдеться на сайті лікарні, це заклад для «хворих з термінальною стадією онкозахворювань, пацієнтів з цукровим діабетом (стадія декомпенсації), серцево-судинними захворюваннями, з важкими наслідками гострих порушень мозкового кровообігу, при нирковій недостатності, після важких травм».

У пунктах проєкту рішення обласної ради йдеться про можливе майбутнє херсонського медзакладу: «Припинити комунальне некомерційне підприємство «Обласна лікарня «Хоспіс» Херсонської обласної ради у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни» Херсонської обласної ради».

У документі також йдеться про те, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня «Хоспіс» Херсонської обласної ради є комунальне некомерційне підприємство «Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни» Херсонської обласної ради». Тут обґрунтовують проєкт рішення економією коштів та умовами утримання пацієнтів.

Будівля, у якій розташований хоспіс, збудована більш ніж сто років тому

«Умови, які на сьогодні має госпіталь інвалідів війни, він має набагато кращі умови. Будівля, у якій розташований хоспіс, збудована більш ніж сто років тому… Сьогодні НСЗУ має вимоги щодо інклюзії… Ми маємо в госпіталі працюючі ліжка, ми маємо відповідну кількість ліжок для того, щоб забезпечити всі вимоги», – розповів в ефірі голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Він також запевнив, що рішення про ліквідацію самого хоспісу ніхто не ухвалював.

«Сьогодні є питання про те, що нам треба хворих, які потребують допомоги в умовах хоспісу, перевести в нормальні умови. До цього питання хворих у хоспісі ніким не піднімалося. Жоден з лікарів або з працівників хоспісу не прийшов і не сказав, що вони мають погані умови. І тільки після того, як комунальна комісія вийшла і побачила ті умови, які насправді там відбуваються, в яких умовах сьогодні перебувають хворі, і тільки після цього було ухвалене рішення про його переміщення, злиття – можна називати це будь-яким чином», – пояснив Самойленко.

«Але я скажу одну-єдину річ: треба подумати колись про людей, які перебувають там, бо по ставленню до хворих або людей, які не можуть самі себе обслуговувати, так визначається і нація, і взагалі – що таке людина», – додав голова Херсонської обласної ради.

На думку лікаря-терапевта хоспісу Костянтина Гузєєва, реорганізовувати треба ті заклади, які є неприбутковими. Лікар розповів про стан будівлі хоспісу та про побоювання щодо звільнення персоналу.

«Наш хоспіс, який має на сьогодні вже підписаний та затверджений НСЗУ пакет майже на 8 мільйонів гривень, є прибутковим. Якщо депутати ухвалять таке неправильне рішення, то ці 8 мільйонів повернуться у бюджет держави», – зазначив він.

В госпіталі, за моєю інформацією, можуть виникнути проблеми з оплатою зарплатні

Лікар також розповів під час ефіру, в якому стані перебуває заклад: «Металопластикові вікна – це суттєвий ремонт? Вони у нас всі такі. У нас є автономне опалення – газова котельня. У нас є пральня, харчовий блок, який готує їжу для наших пацієнтів… Це буде знищення нашого комунального некомерційного підприємства, нашої лікарні. Тому що в госпіталі, за моєю інформацією, можуть виникнути проблеми з оплатою зарплатні, вони не приймуть нас усіх».

«Я читаю на сайті обласної ради у відкритому доступі проєкт-подання на сесію. Там нема жодної мови про те, що просто взяти і перемістити пацієнтів. Йде мова про те, що у обласної ради не вистачає коштів на те, щоб нашу будівлю і наше комунальне некомерційне підприємство утримувати. Так дайте нам у вигляді оренди приміщення порожніх відділень у госпіталі. І ми туди переїдемо всім колективом з усіма хворими і зі своїми грошима у 8 мільйонів гривень», – вважає Костянтин Гузєєв.

16 лютого питання реорганізації хоспісу розглядатимуть на засіданні президії обласної ради, і вже після цього питання обговорюватимуть у сесійній залі.