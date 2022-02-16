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Операція «Реорганізація». Яке майбутнє чекає на хоспіс у Херсоні?

Херсонська «Обласна лікарня «Хоспіс» – це лікувальний заклад, де надають допомогу важким невиліковним хворим

На сесію Херсонської обласної ради, яка має відбутися 18 лютого, винесене питання «Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня «Хоспіс» шляхом приєднання до іншого комунального некомерційного підприємства – «Херсонського обласного госпіталю ветеранів війни». Громадськість побоюється, що такий крок може призвести до закриття обласного закладу паліативної допомоги, який, як вказують активісти, є єдиним на півдні України. Про те, яке майбутнє чекає на херсонський хоспіс, обговорювали в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

  • Херсонська «Обласна лікарня «Хоспіс» – це лікувальний заклад, де надають допомогу важким невиліковним хворим. Як йдеться на сайті лікарні, це заклад для «хворих з термінальною стадією онкозахворювань, пацієнтів з цукровим діабетом (стадія декомпенсації), серцево-судинними захворюваннями, з важкими наслідками гострих порушень мозкового кровообігу, при нирковій недостатності, після важких травм».
  • У пунктах проєкту рішення обласної ради йдеться про можливе майбутнє херсонського медзакладу: «Припинити комунальне некомерційне підприємство «Обласна лікарня «Хоспіс» Херсонської обласної ради у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни» Херсонської обласної ради».
  • У документі також йдеться про те, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня «Хоспіс» Херсонської обласної ради є комунальне некомерційне підприємство «Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни» Херсонської обласної ради». Тут обґрунтовують проєкт рішення економією коштів та умовами утримання пацієнтів.
Будівля, у якій розташований хоспіс, збудована більш ніж сто років тому
Олександр Самойленко

«Умови, які на сьогодні має госпіталь інвалідів війни, він має набагато кращі умови. Будівля, у якій розташований хоспіс, збудована більш ніж сто років тому… Сьогодні НСЗУ має вимоги щодо інклюзії… Ми маємо в госпіталі працюючі ліжка, ми маємо відповідну кількість ліжок для того, щоб забезпечити всі вимоги», – розповів в ефірі голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Він також запевнив, що рішення про ліквідацію самого хоспісу ніхто не ухвалював.

«Сьогодні є питання про те, що нам треба хворих, які потребують допомоги в умовах хоспісу, перевести в нормальні умови. До цього питання хворих у хоспісі ніким не піднімалося. Жоден з лікарів або з працівників хоспісу не прийшов і не сказав, що вони мають погані умови. І тільки після того, як комунальна комісія вийшла і побачила ті умови, які насправді там відбуваються, в яких умовах сьогодні перебувають хворі, і тільки після цього було ухвалене рішення про його переміщення, злиття – можна називати це будь-яким чином», – пояснив Самойленко.

«Але я скажу одну-єдину річ: треба подумати колись про людей, які перебувають там, бо по ставленню до хворих або людей, які не можуть самі себе обслуговувати, так визначається і нація, і взагалі – що таке людина», – додав голова Херсонської обласної ради.

На думку лікаря-терапевта хоспісу Костянтина Гузєєва, реорганізовувати треба ті заклади, які є неприбутковими. Лікар розповів про стан будівлі хоспісу та про побоювання щодо звільнення персоналу.

«Наш хоспіс, який має на сьогодні вже підписаний та затверджений НСЗУ пакет майже на 8 мільйонів гривень, є прибутковим. Якщо депутати ухвалять таке неправильне рішення, то ці 8 мільйонів повернуться у бюджет держави», – зазначив він.

В госпіталі, за моєю інформацією, можуть виникнути проблеми з оплатою зарплатні
Костянтин Гузєєв

Лікар також розповів під час ефіру, в якому стані перебуває заклад: «Металопластикові вікна – це суттєвий ремонт? Вони у нас всі такі. У нас є автономне опалення – газова котельня. У нас є пральня, харчовий блок, який готує їжу для наших пацієнтів… Це буде знищення нашого комунального некомерційного підприємства, нашої лікарні. Тому що в госпіталі, за моєю інформацією, можуть виникнути проблеми з оплатою зарплатні, вони не приймуть нас усіх».

«Я читаю на сайті обласної ради у відкритому доступі проєкт-подання на сесію. Там нема жодної мови про те, що просто взяти і перемістити пацієнтів. Йде мова про те, що у обласної ради не вистачає коштів на те, щоб нашу будівлю і наше комунальне некомерційне підприємство утримувати. Так дайте нам у вигляді оренди приміщення порожніх відділень у госпіталі. І ми туди переїдемо всім колективом з усіма хворими і зі своїми грошима у 8 мільйонів гривень», – вважає Костянтин Гузєєв.

16 лютого питання реорганізації хоспісу розглядатимуть на засіданні президії обласної ради, і вже після цього питання обговорюватимуть у сесійній залі.

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