Щорічно жителів і гостей Ялти запрошують відзначити одне з головних православних свят ‒ Хрещення Господнє, скупавшись у Чорному морі. Набережна біля причалу ‒ єдине місце, яке чиновники обрали для щорічних обрядів освячення морських вод. Крим.Реалії звернули увагу, що саме в цьому місці купання заборонене через санітарні причини.

Щорічно святкові купання в Ялті відбуваються за однаковим сценарієм: ранковий молебень у соборі Олександра Невського, хресна хода від храму набережною до каплиці Новомучеників і Сповідників російських і обряд освячення вод Чорного моря. Після чого городян і гостей Ялти запрошують скупатися.

Для водохресних купань чиновники з року в рік обирають причал набережної №9, розташований під каплицею Новомучеників і Сповідників російських. Таким чином, вони ігнорують власну заборону купання на цій ділянці.

Причал № 9. «Купатися заборонено»

Біля причалу №9 уже кілька років діє заборона на купання. Вона пов'язана з тим, що вода в цій акваторії не найчистіша, оскільки служить причалом для морських суден. До того ж, саме біля цього причалу виходять у Чорне море стоки зливової каналізації, що проходить через півміста.

Помітити це можна за зливовою решіткою, що проходить через пляж. Вода нею тече цілий рік, незалежно від дощів, через що ця ділянка завжди мокра.

Роздивитися це місце можна навіть на знімку з супутника. Місце скидання стоків ми позначили.

Про те, що купатися тут заборонено, свідчить напис на причальній стіні, залишений у колишні роки ялтинською владою. Проте чиновники, ігноруючи власну заборону, щороку запрошують туди на Водохреща місцевих жителів, колег і журналістів.

Незважаючи на таблички «Купатися заборонено», плани влади не змінилися й цьогоріч.

Голова підконтрольної Росії адміністрації Ялти Олексій Челпанов підтвердив Крим.Реалії, що святкові заходи 19 січня відбудуться на цьому ж місці. Щодо зливової каналізації він припустив, що «зараз там нічого не тече», але пообіцяв з'ясувати це питання.

Священики, в свою чергу, запевняють, що в день Хрещення «усі води освячуються і є нешкідливими».

«Там немає ні зливостоку, ні каналізації»

Традиція відзначати Хрещення в цьому місці з'явилася кілька років тому ‒ після будівництва каплиці. До цього водохресні купання проводилися на «Масандрівському пляжі», який вважається одним із найчистіших у Криму. Там свого часу занурювалися в воду кримські міністри, активісти, журналісти та гості міста. Однак після будівництва каплиці на набережній (ще при мері Сергії Брайку) місце купання перенесли туди.

Там немає ні зливостоку, ні каналізації. Це місце сьогодні має офіційний статус для водохресних купань

Начальник ялтинського управління Роспотребнадзора Віталій Задорожний стверджує, що на місці біля каплиці купатися безпечно. А наявність там зливової каналізації, підтвердженої фотографіями, заперечує. «За останні років 10 там не було ніколи нічого. Там немає ні зливостоку, ні каналізації. Це місце продумане грамотно, як годиться. Купатися там почали ще при Сергію Брайку. Хресна хода біля каплиці купається вже приблизно вісім років. Це місце вже давно організоване, з усіма узгоджене й сьогодні має офіційний статус для водохресних купань. Там все нормально», ‒ сказав він Крим.Реалії.

Напис «купатися заборонено» на причалі Задорожний пояснює тим, що він є технічною спорудою, територія навколо якої не визнана офіційним пляжем.

Де ще можна купатися в Ялті

Разом із тим причал № 9 ‒ не єдина ділянка на набережній Ялти, де купатися не рекомендується. Всі ці місця ми позначили на карті.

Одним із заборонених для купання місць є ділянка під галереєю, що стоїть на причалі. Там в море впадає гірська річка Учан-Су, яка теж протікає вздовж міських вулиць і несе в собі безліч різних відходів. Однак кожне літо відпочивальники відвідують цей «пляж», незважаючи на те, що це санітарна зона.

Також купання заборонене в центральній частині набережної ‒ від будівлі колишнього ресторану «МакДональдс» до шхуни «Іспаньйола».

Окрім того, що в акваторії ялтинського порту з причалів купання заборонене нормами безпеки, в акваторію порту впадає річка Дерекойка. Її течія теж збирає з міста бруд і відходи. Торік, наприклад, її вода під впливом невідомих речовин деякий час нагадувала «Мохіто». На всіх цих ділянках розташовані попереджувальні написи. Але вони нерідко ігноруються відпочивальниками, особливо на ділянці від причалу №9 до «Іспаньйоли».