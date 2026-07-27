«Вдовиний мандат»: хто може замінити сенатора Ліндсі Грема

Володимир Абаринов





Через 250 років після проголошення незалежності триває американський експеримент – саме так Джордж Вашингтон називав політичну систему США. В історії країни практично не було виборів, результат яких можна було б вважати цілком визначеним наперед. Непередбачуваність може застати американського політика за будь-яким поворотом і навіть там, де, здавалося б, жодних несподіванок бути не повинно. Яскравим прикладом таких примх долі стали вибори сенатора від Південної Кароліни.

Ще нещодавно фахівці з опитувань називали штат «надійно республіканським». Востаннє Південна Кароліна обирала демократа до Сенату в 1998 році. На президентських виборах штат востаннє підтримав кандидата від Демократичної партії – Джиммі Картера – у 1976 році. На останніх президентських виборах Дональд Трамп переміг тут із перевагою у 18,2 відсоткового пункта. Місце в Сенаті для політика з таким відомим ім’ям, як Ліндсі Грем, який представляв штат у верхній палаті Конгресу з 2003 року, здавалося практично гарантованим.

Однак 11 липня Грем несподівано помер, і ситуація одразу стала хиткою.

Аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв наголосив, що Грем мав прямий доступ до Дональда Трампа й міг особисто переконувати його в необхідності підтримки Києва. «Я не бачу нікого іншого, хто міг би очолити роботу з підтримання необхідних для України зв’язків», – сказав Краєв.

«Вдовине наступництво» для сестри

В однопартійців Грема з’явилася реальна можливість поборотися за республіканську номінацію. Згідно із законом, у разі раптової недієздатності або смерті сенатора губернатор штату на власний розсуд призначає людину, яка тимчасово обійматиме вакантне місце до виборів. За наполяганням президента губернатор Південної Кароліни, республіканець і давній соратник Трампа Генрі Макмастер призначив сенаторкою сестру померлого – Дарлін Грем-Нордон.

Призначення відбулося лише через кілька годин після того, як президент опублікував відповідну рекомендацію у своїй соціальній мережі Truth Social.

Для американської політики таке наступництво не є чимось незвичайним. В історії США 48 жінок обіймали в Конгресі посади своїх померлих чоловіків. Ця традиція дістала назву «вдовине наступництво», або «вдовиний мандат» – «widow’s succession». Останній подібний випадок у Сенаті стався у 2000 році. За два тижні до виборів у авіакатастрофі загинув губернатор Міссурі, демократ Мел Карнаган, який балотувався до Сенату. Через брак часу Демократична партія вирішила не вилучати його ім’я з бюлетеня.

Суперник Карнагана, республіканець Джон Ешкрофт, опинився у безглуздому становищі: вести передвиборчу полеміку з померлим губернатором було неможливо. У підсумку Карнаган посмертно переміг із перевагою у два відсоткові пункти. Його місце у верхній палаті посіла вдова Джин Карнаган. Оскільки вона не була безпосередньо обрана виборцями, термін її повноважень завершився не через шість років, а через два.

У Палаті представників нині працює демократка від Каліфорнії Доріс Мацуї. Її чоловік Боб Мацуї помер у січні 2005 року, через два місяці після переобрання. Доріс ніхто не призначав: вона самостійно перемогла на виборах і відтоді переобирається кожні два роки. На нинішніх виборах вона знову не має серйозних конкурентів.

Незвичайність призначення Дарлін Грем полягає лише в тому, що вона – не вдова, а сестра померлого сенатора. Ліндсі Грем ніколи не був одружений. Після того як один за одним померли їхні батьки, 21-річний Ліндсі став законним опікуном своєї 14-річної сестри.

Нині Дарлін Грем 62 роки. Вона та її чоловік Ларрі виховали двох дочок. За першою освітою Дарлін – соціологиня, за другою – фахівчиня з професійної реабілітації людей із тяжкою інвалідністю. За цією спеціальністю вона й працювала, а цьогоріч її обрали на посаду голови ради штату у справах незрячих, однак приступити до обов'язків вона не встигла. Дарлін брала участь у виборчих кампаніях свого брата, зокрема президентській 2016 року, але сама жодної виборної посади не обіймала.

«Президент Трамп сказав мені: «Уперед, Дарлін»

Відсутність у неї політичного досвіду підбадьорила інших кандидатів-республіканців. До того ж, опитування, проведене в середині липня, показало, що Дарлін Грем посідала лише сьоме місце в рейтингу претендентів із підтримкою шести відсотків виборців. Однак президент полюбляє зненацька змінювати розклад сил усередині партії. 17 липня він запросив її до Білого дому і запропонував балотуватися на повний шестирічний термін, про що повідомив у своєму блозі:

«Ми давно знайомі: вона – неймовірна людина і справжня американська патріотка. Ліндсі був одним із найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав, і його сестра поділяє його глибоку любов до нашої країни та штату Південна Кароліна. Під час зустрічі я попросив Дарлін – заради блага нашої країни – висунути свою кандидатуру до Сенату США на спеціальних республіканських праймериз, які відбудуться у вівторок, 11 серпня 2026 року. Сподіваюся, Дарлін погодиться, адже ніхто не зможе краще продовжити справу її улюбленого брата Ліндсі. Дарлін, яка походить із просто неймовірної родини, все своє життя була ПЕРЕМОЖНИЦЕЮ. Якщо вона вирішить балотуватися, то отримає мою повну й беззастережну підтримку... ВОНА НІКОЛИ ВАС НЕ ПІДВЕДЕ. УПЕРЕД, ДАРЛІН, УПЕРЕД!»

Я ухвалила рішення. Я йду на вибори

Дарлін розмірковувала два дні, а на третій заявила у вечірньому ток-шоу Fox News, що погоджується: «[Ліндсі] так довго і наполегливо працював. Я не можу просто дозволити, щоб усе це зникло. Я ухвалила рішення. Я йду на вибори».

У мережі X вона написала:

«Президент Трамп сказав мені: «Уперед, Дарлін, уперед!» За його підтримки я пройду цей шлях до самого фінішу в листопаді».

Президент, безумовно, розраховує на продовження політичного курсу її брата. Ліндсі Грем приділяв особливу увагу зовнішній політиці та національній безпеці й мав репутацію «яструба». Проте в інтерв’ю Fox Дарлін дала зрозуміти, що її пріоритети відрізняються.

«Я дивилася на нього в ток-шоу й думала: «Ліндсі, невже ти постійно говоритимеш лише про національну безпеку? Я розумію, це важливо. Захист кордонів, національна безпека – безумовно. Але говори також про те, що важливо для звичайної людини: про ціни на продукти, вартість бензину, медичне страхування – про такі речі». Саме це мене непокоїть», – сказала вона.

Журналіст Остап Яриш зазначав, що особливість Ліндсі Грема полягала у поєднанні трьох чинників: багаторічної підтримки України, впливу в Сенаті та особистих відносин із Трампом, який дослухався до нього навіть у неформальному спілкуванні. Родинне ім’я саме собою не гарантує, що Дарлін матиме такий самий вплив або приділятиме зовнішній політиці стільки ж уваги.

Водночас перші кроки нової сенаторки свідчать, що вона принаймні частково готова продовжити український напрямок роботи брата. Разом із демократом Річардом Блюменталем Дарлін Грем стала співініціаторкою законопроєкту про санкції проти покупців російської нафти, який підтримали понад 60 сенаторів. Вона заявила, що ухвалення документа вшанує відданість її брата американській безпеці та дасть Трампу додаткові важелі впливу на Росію.

Її суперники не збираються здаватися. Поки що з перегонів вийшла лише одна претендентка – конгресвумен Ненсі Мейс, яка на праймериз за участю Ліндсі Грема посіла п’яте місце. «Я не балотуюся до Сенату США не тому, що відступаю перед боротьбою, а тому, що битва, яку я веду зараз, має величезне значення, – заявила вона у відеозверненні до виборців. – Я женуся не за черговим титулом. Я домагаюся справедливості». Мейс мала на увазі свою законодавчу діяльність, спрямовану на захист людей, які пережили сексуальне насильство.

Проте інші кандидати готові скласти конкуренцію Дарлін Грем. Серед них – конгресмени Ральф Норман і Рассел Фрай, а також бізнесмен Марк Лінч, який фінансує кампанію власним коштом і посів друге місце на праймериз за участю Ліндсі Грема.

«Я твердо налаштований довести до кінця справу, до якої Бог покликав нас ще в лютому 2025 року: повернути місце сенатора від Південної Кароліни справжньому консервативному лідерові, який представлятиме Республіканську партію», – заявив Лінч, поновивши кампанію менш ніж через дві доби після повідомлення про смерть Ліндсі Грема. Крім того, він стверджує, що результати попередніх праймериз були сфальсифіковані на користь Грема.

Я твердо налаштований повернути місце сенатора від Південної Кароліни справжньому консервативному лідерові

Зросли шанси й у кандидатки від демократів – 45-річної Енні Ендрюс. Вона – педіатриня з великим клінічним досвідом і виховує трьох дітей. У 2022 році Ендрюс програла вибори до Палати представників Ненсі Мейс. Та використала перевірений політичний прийом: звинуватила суперницю у «жорстокому поводженні з дітьми», стверджуючи, що Ендрюс нібито надає неповнолітнім медичну допомогу з гендерної корекції.

У відповідь Ендрюс заявила: «Я знала, що політика буває брудною, але ніколи не думала, що доживу до дня, коли мій власний член Конгресу звинуватить мене – педіатриню з більш ніж десятирічним стажем – у «жорстокому поводженні з дітьми»... Я не підтримую проведення операцій із гендерної корекції особам, молодшим за 18 років, і в моїй лікарні такі процедури не виконують. Я підтримую надання науково обґрунтованої медичної допомоги підліткам, які відчувають труднощі з гендерною ідентичністю, за згодою їхніх батьків».



Вона також оголосила, що негайно йде у неоплачувану відпустку з посади педіатрині в дитячій лікарні, де працювала. У листопаді Ендрюс програла загальні вибори, набравши 42,5 відсотки голосів проти 56,5 відсотка у Мейс. Наступного року вона заснувала громадську організацію «Їхнє майбутнє. Наш голос», яка займається захистом дітей від різних загроз – бідності, кліматичних змін і насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

У травні минулого року Ендрюс кинула виклик Ліндсі Грему. Вона також розповідає, що вирішила балотуватися до Сенату після того, як президент Трамп призначив міністром охорони здоров’я Роберта Кеннеді-молодшого, який має вкрай суперечливу репутацію саме у цій сфері. Ендрюс поступалася Грему в опитуваннях, але поступово скорочувала відставання. У листопаді минулого року сенатор випереджав її на шість відсоткових пунктів, наприкінці лютого – на п’ять, а наприкінці червня – лише на три.

Смерть сенатора Грема повністю змінила розклад сил. Тепер 11 серпня республіканці проведуть позачергові праймериз за участю великої кількості претендентів. Якщо жоден кандидат не набере абсолютної більшості голосів, на 25 серпня призначать другий тур, що видається найімовірнішим сценарієм. Переможець республіканського відбору зустрінеться з Енні Ендрюс на загальних виборах 3 листопада.

Залишається нагадати стару істину: перемога на партійних праймериз і здатність перемогти на загальних виборах – далеко не одне й те саме. Навіть відоме прізвище та підтримка президента тут нічого не гарантують.

Керівник аналітичного центру «Інститут американістики» Владислав Фарапонов застерігає Україну від пошуку одного політика, який мав би стати «новим Ліндсі Гремом». За його словами, Києву необхідно системно працювати з широким колом республіканців і демократів у Сенаті та Палаті представників: «Двопартійна підтримка – це не просто два красиві слова. Це фундамент українсько-американського партнерства».