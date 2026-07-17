Зеленський подякував американцям за просування законопроєкту Грема про санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував американцям, які зараз працюють над законопроєктом для посилення санкційного тиску на Росію, який готував покійний сенатор Ліндсі Грем.

«Сенатор Ліндсі Грем дуже старався підготувати сильний законопроєкт, і ми з ним це обговорювали під час наших зустрічей. Я памʼятаю, наскільки це для нього було важливо, і це справді може збільшити наявні інструменти для примусу Росії до дипломатії та миру. Все, що зменшує доходи Росії, зменшує і час її війни проти України та проти самого життя», – написав він у телеграмі.

Як пише Зеленський, він дуже цінує, що Білий дім бачить потребу у цьому законопроєкті.

14 липня група сенаторів США з обох партій подала на розгляд «Закон про санкції проти Росії 2026 року», представивши оновлений пакет санкцій і мит, спрямований на обмеження фінансування РФ війни.

Переглянутий законопроєкт суттєво змінює попередній варіант, який викликав критику з боку законодавців та союзників США через надмірну широту положень щодо мит.



Замість введення загального мита в розмірі 500 відсотків для країн, що закуповують російські енергоносії, нова версія дозволяє встановлювати мита в розмірі до 100 відсотків для п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу – до цієї групи, за словами авторів законопроєкту, входять Китай та Індія.



Законопроєкт також передбачає винятки для країн, що імпортують менше 15 відсотків річного обсягу експорту російського природного газу, за умови, що вони вживають «значних заходів» для зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв.

Цей законопроєкт є підсумком понад річних двопартійних переговорів; лише за день до своєї смерті Грем оголосив, що після місяців обговорень законодавці досягли згоди з Білим домом щодо ключових положень.

За даними видання Axios, законопроєкт про санкції проти Росії має підтримку понад 60 членів Сенату США. Цього достатньо для ухвалення законопроєкту, оскільки 60 голосів вистачає для подолання так званого філібастера (затягування обговорення з формальних підстав).

Однак ще не зрозуміло, коли документ може бути винесений на обговорення та голосування. Рішення про це – в руках республіканського керівництва Сенату.

Президент Дональд Трамп, як пише Axios, висловлював готовність підписати законопроєкт, хоча його прямо не підтримує. Раніше він говорив, що в документ могли б додати і санкції проти Ірану та його союзників, проте опублікована версія законопроєкту стосується лише Росії.



