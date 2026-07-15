У Сенаті США представили оновлений законопроєкт про санкції проти РФ, який просував Грем. Київ відреагував

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на просування у Сенаті США законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

«Його швидке ухвалення стало б потужним сигналом про лідерство США, значно посилило б тиск на військову економіку Росії та допомогло б створити умови для тривалого миру в Україні. Це також стало б гідною даниною пам’яті покійному сенатору Ліндсі Грему, чия непохитна відданість стратегічному партнерству між США та Україною та рішуча підтримка жорстких санкцій проти Кремля залишили незгладимий слід», – написав він у соцмережі Х.

Сибіга додав, що просування цього законопроєкту «вшанувало б як його (Грема) спадщину, так і двопартійну традицію американського лідерства у захисті свободи від агресії».

14 липня група сенаторів США з обох партій подала на розгляд «Закон про санкції проти Росії 2026 року», представивши оновлений пакет санкцій і мит, спрямований на обмеження фінансування Москвою війни, та прагнучи усунути застереження, які раніше заблокували попередні версії цього законопроєкту.

Законопроєкт, який зібрав понад 26 співавторів з обох партій, причому прихильники очікують, що ця кількість швидко зросте, набув додаткового політичного значення після раптової смерті на вихідних сенатора Ліндсі Грема з Південної Кароліни – одного з його головних авторів.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер із Нью-Йорка закликав до негайного голосування в Сенаті, заявивши, що закон слід ухвалити «на честь Лінсі», тоді як лідер більшості в Сенаті Джон Тун із Південної Дакоти висловив «надію, що нам вдасться це зробити».

Переглянутий законопроєкт суттєво змінює попередній варіант, який викликав критику з боку законодавців та союзників США через надмірну широту положень щодо мит.



Замість введення загального мита в розмірі 500 відсотків для країн, що закуповують російські енергоносії, нова версія дозволяє встановлювати мита в розмірі до 100 відсотків для п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу – до цієї групи, за словами авторів законопроєкту, входять Китай та Індія.



Законопроєкт також передбачає винятки для країн, що імпортують менше 15 відсотків річного обсягу експорту російського природного газу, за умови, що вони вживають «значних заходів» для зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв.



Прихильники заявили, що ці зміни мають на меті зменшити небажані економічні наслідки для союзників США, водночас зберігаючи тиск на найважливіше джерело доходів Кремля.



«Переважна більшість доходів Росії, які, зокрема, використовуються для ведення агресивної війни в Україні, складається з експорту російської нафти та газу», – зазначив помічник сенатора, описавши законопроєкт як такий, що чітко націлений саме на цей сектор.



Цей законопроєкт є підсумком понад річних двопартійних переговорів; лише за день до своєї смерті Грем оголосив, що після місяців обговорень законодавці досягли згоди з Білим домом щодо ключових положень.

За словами колег, Грем повернувся з України незадовго до своєї смерті та обговорив з президентом США Дональдом Трампом пакет санкцій, висловивши оптимізм щодо того, що адміністрація нарешті підтримала цей крок.