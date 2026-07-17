Axios: законопроєкт про санкції проти РФ має підтримку понад 60 сенаторів

Законопроєкт про санкції проти Росії у зв’язку з її агресією проти України, розроблений нині покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та його колегою-демократом Річардом Блюменталем, має підтримку понад 60 членів Сенату США, повідомляє видання Axios. Цього достатньо для ухвалення законопроєкту, оскільки 60 голосів вистачає для подолання так званого філібастера (затягування обговорення з формальних підстав).

Як пише Axios, як співавтори під документом підписалися вже 39 республіканців і 22 демократи. При цьому ще не зрозуміло, коли документ може бути винесений на обговорення та голосування. Рішення про це – в руках республіканського керівництва Сенату.

У Палаті представників документ поки що не обговорювався, оскільки його було розроблено саме в Сенаті.

Президент Дональд Трамп, як пише Axios, висловлював готовність підписати законопроєкт, хоча його прямо не підтримує. Раніше він говорив, що в документ могли б додати і санкції проти Ірану та його союзників, проте опублікована версія законопроєкту стосується лише Росії.

Сенатор Грем за день до смерті, 10 липня, відвідуючи Київ, заявив, що йому та іншим співавторам вдалося погодити законопроєкт із адміністрацією.

Заявлена мета документу – надати адміністрації США нові інструменти економічного тиску на Росію та країни, які продовжують купувати російські енергоносії. Передбачається запровадження мит до 100% для країн, які входять до п’ятірки найбільших покупців російських нафти та газу (це стосується Індії та Китаю).

Крім того, документ передбачає запровадження санкцій проти російського «тіньового флоту», фінансових установ, великих енергетичних проєктів, включно з «Ямалом ЗПГ», а також проти керівників країни, в тому числі й Володимира Путіна. Такі санкції чинні вже зараз (від 2022 року, одразу після поаномасштабного вторгнення РФ в Україну), але вони запроваджені рішенням адміністрації, а не законодавчо.