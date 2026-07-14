США: місце Ліндсі Грема в Сенаті зайняла його сестра

Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер у понеділок оголосив про призначення молодшої сестри покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема на його посаду до кінця його терміну. Це сталося через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп публічно закликав його обрати її.

Дарлін Грем Нордоун обійматиме посаду в Сенаті США до закінчення терміну Грема в січні.

«Для мене честь попросити його молодшу сестру Дарлін Грем завершити його справу», – сказав Макмастер, оголошуючи про призначення.

Вона обійматиме посаду до 3 січня, поки виборці у листопаді не вирішать, хто займе це місце протягом наступного шестирічного терміну.

Трамп раніше рекомендував Нордоун на цю посаду, описуючи призначення на своїй платформі Truth Social як «чудову данину» Грему.

«Це була б чудова данина пам’яті Ліндсі, який дуже любив її», – написав Трамп у дописі для Truth Social у понеділок вранці.

Спочатку розглядалися й інші кандидатури, зокрема віцегубернатор Пам Еветт, яку Трамп підтримав у її невдалій спробі отримати номінацію від Республіканської партії на посаду губернатора, колишній представник Трей Гоуді та колишній сенатор Джим ДеМінт, повідомили джерела Fox News.

ЗМІ звертають увагу, що Грем, який ніколи не був одружений і не мав дітей, мав близькі стосунки зі своєю сестрою. Їхня мати померла в 1976 році, коли Грему було 20 років, а Нордон – 12. Менш ніж через два роки їхній батько помер від серцевого нападу. Грем, якому тоді було 22 роки, усиновив свою 13-річну сестру.

Ліндсі Грему був 71 рік. Він помер увечері 11 липня у Вашингтоні невдовзі після повернення з України. У повідомленні про його смерть говорилося, що він помер після «короткострокової та раптової хвороби». Пізніше стало відомо, що до нього додому була викликана швидка допомога після того, як він поскаржився на біль у грудях. Причиною раптової смерті, за попередніми даними, стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що говорив телефоном із Гремом незадовго до того, як йому стало зле. За словами Трампа, вони обговорювали політичні питання, включно з поїздкою Грема в Україну, в голосі сенатора відчувалася втома, але на здоров’я він не скаржився.



