28-й BookForum у Львові онлайн і офлайн – майже 400 заходів

ЛЬВІВ – 15–19 вересня у Львові відбуватиметься 28-й Міжнародний BookForum (до 2018 року – «Форум видавців»). А це і книжковий ярмарок – презентації нових книжок, автограф-сесії, а також літературний фестиваль із низкою дискусій і зустрічей.

Головна тема нинішнього форуму – «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними». Мова йтиме про ознаки дорослого суспільства і про те, чи 30 років – достатньо часу, щоб українці доросли до «дорослих» тем.

Радіо Свобода – інформаційний партнер цьогорічного BookForum-у.

Що цікавого у програмі цьогорічної львівської книжкової події? Про це розмова з культурною менеджеркою, перекладачкою Софією Челяк, яка з 2016 року працює програмною директоркою форуму.

– Цьогоріч запланований книжковий ярмарок і літературний фестиваль, як це і є традиційно у рамках заходу BookForum, який формат проведення? Скільки заплановано заходів протягом чотирьох днів?

– Міжнародний літературний BookForum, тобто літературний фестиваль відбуватиметься в гібридному форматі – онлайн і офлайн. Книжковий ярмарок буде незмінним, можна прийти, подивитись новинки, придбати книжки, зустрітись із авторами, взяти автограф, традиційно, як це було щороку до карантину. У програмі – близько 400 заходів, братимуть участь майже 200 видавців із усієї України. Ярмарок проходитиме у Палаці мистецтв і на проспекті Свободи.

Більша частина міжнародної програми проходитиме онлайн

Найсміливіші гості таки приїдуть до нас, щоб зустрітися з людьми фізично. А це австрійська письменниця Кароліна Шутті, яка розповість про свою нову книжку, письменник і перекладач Земовіт Щерек, приїде колишній директор Інституту книги Польщі Ґжеґож Ґауден, який презентуватиме свою книжку про єврейські погроми у Львові.

Більша частина міжнародної програми проходитиме онлайн. Лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук спілкуватиметься з учасниками форуму і читачами онлайн.На жаль, Ольга Токарчук не зможе приїхати, але під час онлайн-зустрічі розповість про свою творчість загалом і про відносини з Україною. Ольга Токарчук після отримання Нобелівської премії заснувала фонд і детальніше про нього розкаже слухачам, які проєкти можна реалізувати.

Розмова з 92-річною психотерапевткою Едіт Івою Еґер – авторкою світового бестселеру «Вибір» – у рамках Літературної програми 28-го BookForum-у відбудеться теж онлайн. Ця жінка пережила Голокост у концтаборі «Аушвіц». Із її рідних вижили лише Едіт і її сестра. Вона пише книжки і продовжує психотерапевтичну практику, говоритиме про те, як боротися з травмами, і поділиться власним досвідом.

Ми попрацювали над ексклюзивною програмою форуму: хоч ці автори не популярні в Україні, але хотілося б з ними познайомити українців. Відбудеться розмова з мексиканським автором Хуаном Паблом Вільялобосом. Його твори перекладені багатьма мовами, у тому числі українською. У нас у списку кілька письменників південноамериканської літератури, яка досить реалістична і навіть «чорнушна», де домінує розчарування, корупція.

Можна буде також ознайомитись із південноафриканською літературою, поезія, до слова, там є розважальним жанром, як для українців музика. Поетів запрошують виступати на весілля, вони працюють як перформери.

У 28-му BookForum-і візьмуть участь лауреатки Літературної премії Європейського союзу, а це Ґерда Бліс (Нідерланди), Ірен Сола (Іспанія), Каллія Пападакі (Греція), Ізабель Вері (Бельгія).

Програма офлайн на форумі сфокусована на українських авторах, чимало з яких приїдуть у Львів. Вирішили обрати таку неофіційну назву «Шлях до канону» – це ті українські письменники, які були зірками форуму у різні роки.

Говоритимемо про творчість з Мар’яною Савкою і Маріанною Кіяновською, згадаємо про їхнє жіноче літературне угруповання «ММЮННА ТУГА», про те, як кожна з представниць по-різному розвивала кар’єри. Олена Стяжкіна поділиться тим, як відшуковувала свою ідентичність. Радіоночі Юрія Андруховича відбуватимуться теж у рамках форуму.

– «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними» – ці слова обрано гаслом цьогорічного книжкового форуму у Львові. Які дорослі теми обговорюватимуться?

Ми конкурентні

– Щороку головну тему форуму обирають понад 20 людей. Щоб стати дорослими, треба вміти говорити на дорослі теми. Ми підбиваємо підсумки 30-річної Незалежності України, зокрема культурні, книжкові.

Українська культура не обмежується лише 30 роками, вона має велику історію, ми вписуємось у світовий контекст. Книжковий ринок вільний і функціонує лише 30 років, власне, стільки часу, як вийшов із державного регулювання і цензури. Це дуже малий відрізок. Але український ринок помітний, якщо порівнювати з іншими, але це неймовірні зусилля, докладені всіма гравцями, а це авторами, видавцями, перекладачами. Те, що ми конкурентні, стикаємося з тими ж викликами, маємо ті ж дискусії, що є у світі, де літературні процеси тривають століттями, – це величезна перемога українців.

– Як вплинула пандемія на форум? Торік усі заходи були онлайн, не було книжкового ярмарку, та й люди менше купують книжки, про що говорять видавці. Згідно з даними Українського інституту книги, українці мало читають, лише 8% дорослих читають книжку щоденно. Тобто за книжкою обмаль людей проводить свій вільний час.

– Завдяки Українському культурному фонду ми змогли минулого року провести літературний фестиваль онлайн. 30 тисяч людей долучились до такого формату. Це насправді успіх. Бо люди, попри інші розваги онлайн, таки долучились. Це свідчення того, що книжковий форум став ближчим до людей, тому таку частину у його роботі, як спілкування на відстані, ми залишили. І в майбутньому онлайн-форму BookForum-у продовжимо, бо ми стаємо ближчими до діаспори, до іноземних авторів і партнерів, людей, які не мають можливості приїхати з якогось українського міста чи села.

Змінився книжковий ринок, звички покупців

Як вплинув карантин на книжковий ярмарок, проаналізуємо після завершення його роботи. У ньому беруть участь близько 200 видавців, але дехто відмовився, бо приїзд таки досить дорогий, а це і дорога, і оплата за участь, і проживання. Досі не знаємо, які будуть карантинні обмеження.

Ми скоротили кількість подач заявок від видавництва на заходи. Колись було без обмежень, тепер – 5–8. Програма скоротилась, у порівнянні з докарантинним життям, десь на 200 заходів. Це не критично.

Але за цей час сидіння вдома, коли були зачинені крамниці, змінився книжковий ринок, звички покупців. Люди купували книжки напряму у видавців, через сайти. А ще дослідження показали, що українці менше читають. Про це говоритимемо під час форуму, як можна таку ситуацію змінити, як відповідати на ці сучасні виклики, зацікавити українця українською книжкою.

Цікаво, чи ходитимуть люди на офлайн-події. Літературні акції відбуватиметься у театрі Курбаса, «Радіогаражі», і найбільший майданчик цьогоріч – музей етнографії.

Юрій Андрухович, Катя Калитко, Сергій Жадан, Олена Стяжкіна, Мар’яна Савка, Юрій Винничук, Василь Шкляр, Люко Дашвар, Марія Матіос. Це абсолютно не вичерпний список. На сайті буде повна програма, з якою можна буде ознайомитись, щоб вибрати для себе найцікавіше. Хочеться побачити відвідувачів на заходах, не лише на ярмарку. Якщо онлайн ми мали 30 тисяч осіб, то зрозуміло, що лише на трьох локаціях такої великої кількості людей не буде.

Ціна за вхід на ярмарок у Палац мистецтв – до 100 гривень. Всі інші заходи – безплатні. Хочемо, щоб літературні акції були доступними для людей. Деякі видавці продаватимуть свої книжки, до слова, під час подій.

– Що очікуєте від форуму?

– Дуже б хотіла бачити велику кількість глядачів, слухачів на подіях, де будуть говорити на важливі теми, а це проблема освіти, війни, історії, жінок, – намагатимемося дати відповіді на них. Хочеться, щоб люди несли ці ідеї та смисли в свої середовища. Аудиторія форуму – це люди, які читають бодай одну книжку на рік, це дуже різні особи, але ми намагаємось її розширити. З такою аудиторією треба працювати.