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02 Вересень 2019, Київ 08:57
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Кого з кримчан поміняють?

Кого з кримчан поміняють?
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Кого з кримчан обміняють? Деякі з тих полонених, кого планують до обміну між Росією і Україною, широко відомі громадськості. Це режисер Олег Сенцов або Володимир Балух. В знак протесту, вони голодували в російських колоніях і не визнавали вини. Але про українських моряків з Криму, захоплених російськими силовиками в листопаді 2018 го, – відомо набагато менше. «Крим.Реаліі» склали досьє на кожного зі списку на обмін, чия доля пов'язана з Кримом. Як вони опинилися на півострові, чим там займалися? І чому потрапили за ґрати у Росії?

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