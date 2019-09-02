Кого з кримчан поміняють?

Кого з кримчан обміняють? Деякі з тих полонених, кого планують до обміну між Росією і Україною, широко відомі громадськості. Це режисер Олег Сенцов або Володимир Балух. В знак протесту, вони голодували в російських колоніях і не визнавали вини. Але про українських моряків з Криму, захоплених російськими силовиками в листопаді 2018 го, – відомо набагато менше. «Крим.Реаліі» склали досьє на кожного зі списку на обмін, чия доля пов'язана з Кримом. Як вони опинилися на півострові, чим там займалися? І чому потрапили за ґрати у Росії?