СБУ скерувала фото і відеоматеріали на експертизу щодо інциденту на Личаківському цвинтарі у Львові

Львів – Служба безпеки України ідентифікувала громадян Польщі, які 4 листопада вчинили провокацію на Личаківському цвинтарі у Львові. Зараз працівники СБУ вивчають і перевіряють всі матеріали щодо інциденту. Тим часом голова Львівської облради вимагає оголосити персонами нон ґрата поляків-учасників несанкціонованої акції. Політичні провокації довкола історичної пам’яті, які стали частими по обидва боки кордону, не зрозумілі загалу.

Як поінформували Радіо Свобода в СБУ, одразу ж після інциденту на Личаківському кладовищі працівники служби почали перевірку щодо провокаційних дій, які мали місце на Личаківському цвинтарі. Зараз скеровані на експертизу фото та відеоматеріали. Адже на місці поховання польських вояків, який називають «цвинтарем орлят», встановлені чотири камери відеоспостереження.

За словами директора заповідника «Личаківський цвинтар» Михайла Нагая, всю інформацію дирекція надала силовиками. Самі ж працівники цвинтаря про те, що 4 листопада група молодиків запалила фаєри біля могил польських вояків і розгорнула антиукраїнський біло-червоний транспарант з нагоди «100-річчя боротьби поляків проти ЗУНР», дізнались лише на 4-й день після інциденту.

Акція не санкціонована, час запалення фаєрів тривав 1 хвилину і 15 секунд

«Це сталось 4 листопада о 15:34, як ми дізнались з відеокамер. Заходили 13 людей не через центральний вхід, приїхали на бусі. Акція не санкціонована, час запалення фаєрів тривав 1 хвилину і 15 секунд. А загалом все «дійство» було 4 хвилини. Виходили по кілька осіб через центральний вихід. Саме «фаєр шоу» – це неетичне вшанування вояків, які для поляків є героями. Можливо, польські спецслужби мали інформацію, що польські фани сюди їдуть. На жаль, у заповіднику маємо небагато людей в охороні, а територія – велика. Можливо, збільшимо кількість чергових і людина сидітиме при камерах спостереження. СБУ промоніторила всі записи з камер»,– каже директор заповідника «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай.

5 днів не оприлюднювали матеріали

Польські футбольні фани лише 9 листопада опублікували фото з акції на своїй інтернет-сторінці і написали, що «організація «Велика Сілезія» з нагоди 100-річчя героїчної оборони Львова відвідала цвинтар львівських орлят і, як футбольні уболівальники, віддали честь найбільшим польським героям, про яких проукраїнська польська держава забула».

Організація, протримавши фото і відео протягом 5 днів, виставила їх одразу після прохання польського президента Анджея Дуди до президента України втрутитися у справу щодо скульптур левів на Личаківському кладовищі, які мають символічне значення для Польщі. Так польський глава держави зреагував на звернення депутатів Львівської облради від 25 жовтня цього року з вимогою демонтувати скульптури левів на меморіалі польським воякам на Личакові. Зокрема, Анджей Дуда в інтерв’ю польським медіа наголосив, що в Україні є внутрішні політичні проблеми, а влада Львова має інші політичні погляди, аніж президент України.

Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий уникає будь-яких коментарів (Радіо Свобода двічі зверталось із таким проханням) щодо ситуації, як зі скульптурами левів на «цвинтарі орлят», так і щодо інциденту 4 листопада. Хоча Личаківський цвинтар у підпорядкуванні Львівської міськради.

Офіційною реакцією місцевої влади на акцію на Личаківському цвинтарі стало звернення голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, який звернувся з листами до всіх силових структур області з вимогою адекватно оцінити незаконну акцію польських радикалів. Оскільки вважає, що в діях організаторів простежується неповага до українського суспільства.

5 днів почекали, як тільки проблема вийшла на рівень президента Польщі, одразу виклали фото і відео

«Це було в стилі «фемен» – 5 хвилин. Зробили фото і відео – все. Це все зіграло на загальну картинку. Це робилось для того, щоб з польської сторони загострити проблему. 5 днів почекали, як тільки проблема вийшла на рівень президента Польщі, одразу виклали фото і відео. Вихід матеріалу був одразу після того, як польський президент прокоментував ситуацію з левами на Личакові. Тобто, радикально налаштовані молодики мають своє завдання. Сподіваюсь, МЗС визнає цих ультрасів персонами нон ґрата в Україні. Також це справа і до польської поліції і цікава їхня реакція. Бо у Польщі на могилах своїх героїв не палять фаєрів, там запалюють свічки», – говорить Радіо Свобода Олександр Ганущин.

Спершу заява депутатів Львівської облради з вимогою до міської влади демонтувати скульптури левів, які без офіційного дозволу української сторони були встановлені Міністерством культури Польщі у 2015 році, спричинила негативну реакцію у Польщі. Тепер інцидент на Личаківському цвинтарі, організований польськими радикалами, ще більше загострив проблеми в українсько-польських відносинах, де політичні ігри замінили розумний діалог щодо історичної пам’яті. А саме до взаємної поваги і розуміння закликали поляків у день 100-річчя незалежності Польщі польські науковці українського походження. «Ми закликаємо розпочати пошук того, що нам допоможе, а не того, що нас розділяє. Без цього декларації про примирення виявляться красивими, але порожніми гаслами».