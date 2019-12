Бостонський клуб скасував виступ російського джазиста Ігоря Бутмана через його підтримку агресії проти України

Бостонський джаз-клуб RegattaBar скасував запланований на 12 лютого виступ російського квінтету Ігоря Бутмана через підтримку музикантом політики президента Путіна і агресії проти України, повідомляє Російська служба Радіо Свобода. Концерт зник з календаря цього джазової майданчика після того, як місцева газета Cambridge Day опублікувала листа групи Arts Against Aggression. Про це Радіо Свобода повідомив активіст Дмитро Смілянський.



У листі містилася інформація про політичну діяльність Ігоря Бутмана: зокрема, про те, що він складається в Вищій Раді партії «Єдина Росія», брав участь у кампанії з переобрання президента Володимира Путіна, підтримував агресію проти України і порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участь в Koktebel Jazz Party в Криму. На офіційному сайті Бутмана бостонський концерт у джаз-клубі RegattaBar ще значиться, а на сайті клубу його вже немає.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter група подякувала бостонському клубу за підтримку та звернулися до інших американських клубів не надавати Бутману можливості робити Путіна приваблівішим.

У цей день миру дякуємо @TheRegattabar у Бостоні за скасування виступу троянського музиканта Путіна Ігоря Бутмана. Джаз не слід використовувати для відбілювання тиранії, пригнічення та війни



Бутман є громадянином Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова. У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не повинен використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.



Наприкінці січня – у першій половині лютого у Бутмана заплановані концерти в клубах декількох американських міст, в тому числі, Нью-Йорка, Балтімора і Маямі. Активісти Arts Against Aggression ведуть переговори з власниками закладів, щоб не допустити виступів музиканта. Раніше Arts Against Aggression вдалося домогтися скасування показу російського фільму про Другу світову війну «Т-34» в одному з кінотеатрів Бостона.