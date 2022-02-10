Десантные корабли России в Черном море: сценарии войны с воды

Шесть десантных кораблей 71 бригады Балтийского флота России – «Калининград», «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» – вошли в Черное море. Как сообщает Министерство обороны России – для проведения учений под руководством главнокомандующего военно-морских сил России адмирала Николая Евменова. Корабли будут участвовать в учениях с 13 по 19 февраля. Также привлечено более 140 боевых кораблей, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих. Это опасно для Украины? Руководитель общественной организации «Украинский милитарный центр» Тарас Чмут, эксперт Центра оборонных стратегий и капитан 1-го ранга запаса МВС Украины Андрей Рыженко и эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко проанализировали в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Риск начала войны с моря

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире программы «Лицом к событию» российской службы Радио Свобода допустил, что наличие шести десантных кораблей РФ в Черном море – это финальный сигнал перед высадкой российского десанта в Одессе. Тарас Чмут советует не спешить с такими выводами: морская операция – не такая простая, как кажется. Чмут уверен, что морская десантная операция не будет проводиться отдельно от других операций, то есть и на сухопутной границе России с Украиной.

«В любом случае, Украина за эти 8 лет должна готовиться к наихудшему сценарию, независимо от того, есть ли учения, есть ли какие-то накопления или перекидывания. У РФ есть достаточное количество средств, которые она может перекинуть в короткий промежуток времени к украинской границе для полномасштабной агрессии», – комментирует Тарас Чмут.

Он напоминает, что большое количество российских частей находятся на постоянных местах дислокации в 100-300 километрах от украинской границы.

«Это означает, что их не нужно привозить. Они уже тут. И их количество увеличивается каждый год», – говорит Чмут.

Андрей Рыженко соглашается: десант не будет действовать сам по себе: будут одновременно использовать аэромобильное десантирование.

«Мы знаем, что в последнее время в Крыму развернули дополнительные аэромобильные десантные части, например, полк 56 в Феодосии, который переместили из континентальной части России. Мы знаем, что на севере Крыма тоже расположено большое количество боевых транспортно-ударных вертолетов. Прежде всего, сообщение Минобороны РФ говорит о том, что учения будут проводить в Черном море. До этого Чорного моря там не было, только Средиземное», – говорит Рыженко.

Также эксперт уверен, что разведывательный корабль «Иван Хурс», который плавал в начале февраля на расстоянии 20 миль от Одессы, исследовал, что делают морские силы Украины на приморском направлении. Также Рыженко акцентирует внимание на том, что для учений Россия закрыла большие полигоны в Крыму и Азовском море.

«Это показывает, что РФ планируют выполнять ракетные стрельбы из Крыма, из района мыса Тарханкут, в направлении на запад – в район острова Змеиный и Одесского порта. Исходя из того, что дальность работы ракетных комплексов большая, можно сказать, что это небезопасно для Одессы», – заявляет Рыженко.

Второе направление, которое Россия может использовать во время учений, – на юг от Севастополя. Третий закрытый полигон – южная часть Азовского моря, что может перекрыть доступ судам, которые находятся сейчас в портах Бердянска и Мариуполя.

«Также известно, что они перетащили малоразмерные катера в район Керчи. Думаю, будут отрабатывать как в Черном, так и в Азовском морях», — продолжает Рыженко.

Как это может выглядеть для юга Украины

Конкретный сценарий спрогнозировать невозможно, но Чмут рассматривает несколько вариантов.

Десантные корабли проекта 775 могут выходить на берег и делать высадку морского десанта с техникой. Могут через носовую аппарель выпускать бронетранспортеры на воду, которые своим ходом выходят на сушу.

«К примеру, один такой БДК (большой десантный корабль) может взять около 18 БТР-82. Это где-то половина роты. Рота – это 10 единиц техники. Соответственно, они могут выходить на берег во многих местах. Если мы говорим о Черном море, тут большим кораблям есть, где развернуться. При этом у нас район Скадовска, Джарылгача и Очакова находится ближе к оккупированному Крыму – там уже можно проводить тактические десанты на катерах «Раптор» или «БК-16». С 2014 года Россия построила около 20 единиц таких катеров и усилила ими Черноморский флот. Плюс есть Каспийская флотилия и те, кого перекинули с Балтийского флота», – анализирует Тарас Чмут.

По его словам, Россия может также локально перебрасывать десант в азовском направлении, где кораблям нету места для разворотов. К тому же, первая волна десанта обычно проводится авиапутем: либо высадка с вертолета, либо парашют. И все это прикрывает авиация.

«Морской десант не ограничивается только флотом. Обязательно есть воздушные компоненты, которые обеспечивают прикрытие от воздушных ударов», – отмечает Чмут.

Наихудший сценарий, по мнению эксперта, – это попытка воевать в десантом, который высадился. В нормальной практике десант должен уничтожаться на подходе, еще до развертывания боевых действий.

«Для этого в нормальных странах есть системы загоризонтного осветления надводной обстановки, береговые противоракетные комплексы, или ракетные катера, которые могут наносить быстрый ракетный удар. К сожалению, в Украине с этим проблемы», – говорит Чмут.

Эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко полагает, что блокада Черного моря происходит не для полномасштабной агрессии.

«Это не для десанта, не для того, чтобы что-то захватить. Каждый год в феврале Украина продает зерно. Россия пытается отрезать нас от этих продаж такой блокадой. Может попугать. Но десант не имеет смысла», – уверен Валерий Кравченко.

По его словам, у России нет средств реализовать вторжение со всех сторон, поэтому она симулирует, чтобы показать западу свою мощь.

«Это акция демонстрации сил РФ», – считает Кравченко.

Чем Украина противостоит на море

В Украине есть одна 60-мм пушка АК-176 на патрульном катере «Прилуки». Фрегат «Гетьман Сагайдачный» на ремонте. Так что противостоять почти нечем, говорит Чмут.

«Поэтому наша основная ставка – на береговой компонент: сухопутные войска, морская пехота и десантно-штурмовые войска. Теоретически можем использовать авиацию Воздушных сил и за счет бомбардировщиков СУ-25, СУ-24 наносить быстрый удар. Еще, теоретически, можем использовать «Байрактар TB2», которых есть 6 штук на борту 10 морской авиационной бригады в Николаеве, но тут есть вопросы. Вряд ли мы сможем их использовать так, как представляем. По береговому ракетному комплексу «Нептун» тоже есть вопросы: сейчас изготавливают первый дивизион, который должны передать военно-морским силам в первом квартале этого года; второй дивизион готовят на конец этого-начала следующего года. Но на 9 февраля полноценного комплекса нету», – говорит Чмут.

Над текстом працювала Юлія Бондар

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