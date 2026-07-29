Костянтинівку «вже фактично втратили», Краматорськ і Слов'янськ армія РФ «рівняє з землею»

Слов'янсько-Краматорська агломерація поступово перетворюється на ізольоване місце, куди найближчим часом в'їзд стане можливим лише у разі критичної необхідності, щоб вести бойові дії. Такий прогноз дав проєкт DeepState 28 липня.

Війська РФ, за даними аналітиків, здійснюють вогневий контроль приблизно на 40 кілометрів углиб від лінії бойового зіткнення.

« Міста рівняють із землею , постійно застосовуючи КАБи, реактивну артилерію, «шахеди» та FPV-дрони, які літають вулицями і полюють на людей та автівки, рандомно обираючи цілі. Вночі вибухи просто не затихають», – зазначають в DeepState.

Ситуація також погіршується у Костянтинівці. Аналітики вказують, що, крім просочення російських військовий, противник паралельно застосовує артилерію та КАБи для знищення міста.

«Однак страждає також і вся навколишня агломерація, зокрема, населені пункти Олексієво-Дружківка та Дружківка також поступово перетворюються на руїну через постійні обстріли. Перебувати там наразі надзвичайно небезпечно», – наголошують аналітики.

Військовий ЗСУ, який обороняє Костянтинівку, в коментарі hromadske зазначив, що місто «фактично втратили».

«Справа не в тому, втратимо ми Констаху чи ні. Ми її вже фактично втратили. Якщо там росіян велика кількість, то говорити про те, що ми її тримаємо, не можна. Просто заганяють хлопців в один бік. Про утримання Констахи не йдеться», – зазначив один зі співрозмовників.

Згідно з даними українського Генштабу, минулої доби на Костянтинівському напрямку був 31 штурм, на Слов'янському – 19, Краматорському – 4 .

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