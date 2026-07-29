Генштаб заявив про 272 боєзіткнення на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксували 272 бойові зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському і Костянтинівському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 29 липня Генштаб ЗСУ.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Чернігівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Білицьке, Матяшеве, Новий Донбас, Новогришине», – йдеться в повідомленні.

Крім того, по 20 російських атак було на Південно-Слобожанському і Гуляйпільському напрямках, 19 – на Слов’янському, 13 – на Лиманському напрямку, кажуть у Генштабі.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

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У звіті ISW від 26 липня аналітики зазначали, що російські війська продовжують проводити операції з проникнення в Костянтинівку, тоді як українські війська утримують позиції в межах міста.

На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.