Руйнувань зазнали декілька будинків. Кириленко зазначив, що місто, орієнтовно, обстріляли крилатою ракетою. Попри масові обстріли українських цивільних об'єків та значні жертви серед мирного населення, Росія продовжує заявляти, що під удар потрапляють тільки військові об'єкти.

