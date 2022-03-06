Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Російські війська вдарили по житлових будинках Краматорська (відео)

Російські війська вдарили по житлових будинках Краматорська (відео)
Embed
Російські війська вдарили по житлових будинках Краматорська (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:48 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

6 березня російські війська завдали удару по Краматорську. За попередньою інформацією керівника Донеччини Павла Кириленка, двоє мирних жителів загинули, також чимало поранених.

Руйнувань зазнали декілька будинків. Кириленко зазначив, що місто, орієнтовно, обстріляли крилатою ракетою. Попри масові обстріли українських цивільних об'єків та значні жертви серед мирного населення, Росія продовжує заявляти, що під удар потрапляють тільки військові об'єкти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG