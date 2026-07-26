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Війна

Удари по Криму. Як Росія ховає бензовози від українських дронів

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Бензовози, ілюстраційне фото
Бензовози, ілюстраційне фото

Росія продовжує шукати способи постачання пального до окупованого РФ Криму в обхід ударів Сил оборони України. Для цього вона використовує різні види маскування транспорту, що перевозить бензин, стверджують українські партизани. Бензин на Кримський півострів везуть під виглядом цивільних цистерн, фур і транспорту «Аварійної служби». Як російське пальне рятують від українських дронів, розповідаємо у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

З кінця травня Сили оборони України утримують під вогневим контролем основні логістичні шляхи Росії, за допомогою яких вона забезпечує своє військове угруповання в окупованому Криму та на півдні материкової частини України.

Під систематичні удари дронів потрапляють російські військова техніка, вантажівки та бензовози, а також автомобільні мости й морські термінали.

Другий місяць окупований Крим живе в умовах жорсткого дефіциту бензину. Російська влада вдається до різних способів доправлення пального до Криму.

«За звичайною вантажівкою може ховатися військовий бензовоз»

Поки основні шляхи військової логістики РФ атакують Сили оборони України, російська влада задіює всілякі ресурси для доправлення пального до Криму, включно з цивільним транспортом. У червні бензин до Криму возили в цистернах «Молоко» та «Вода», а також у замаскованих цивільних фурах.

Російський бензовоз у Криму з написом «Молоко» та каркасом для маскування під цивільний транспорт, червень 2026 року
Російський бензовоз у Криму з написом «Молоко» та каркасом для маскування під цивільний транспорт, червень 2026 року

Ця практика триває. У липні бензовози під виглядом фур були помічені на дорогах Криму підписниками проукраїнського телеграм-каналу «Крымский ветер».

«Через Старий Крим у напрямку Грушівки – Білогірська проїхали три замасковані бензовози у супроводі трьох-чотирьох пікапів із кулеметними установками. Бензовози замасковані під фури – встановлено каркаси, обтягнуті тентами», – пише паблік.

Росія використовує фури для доправлення бензину до окупованого Криму в обхід атак Сил оборони України, липень 2026 року
Росія використовує фури для доправлення бензину до окупованого Криму в обхід атак Сил оборони України, липень 2026 року

Російським військовим ще у червні було дано наказ перейти на використання легкового та вантажного цивільного транспорту різного призначення для доправлення пального «сухопутним коридором» до Криму через окуповані території України, стверджують у партизанському русі «Атеш».

За звичайною вантажівкою на трасі може ховатися військовий бензовоз або техніка забезпечення
Рух «Атеш»

«Окупанти почали підшукувати приватні фури для перевезення пального та постачання – щоб змішати військові вантажі з мирним потоком на дорозі. Команда зверху – знайти цивільний транспорт. Кажуть, так дрони не дістануть. Тепер за звичайною вантажівкою на трасі може ховатися військовий бензовоз або техніка забезпечення», – заявляють у русі.

Офіційних публічних даних про це немає. Перевірити цю інформацію за допомогою незалежних джерел в умовах воєнних дій між Україною та РФ неможливо.

«Чотиризначна цифра «подзьобаних» авто»

Такий спосіб маскування бензовозів активно застосовується російською владою в Криму. У Джанкої в липні було помічено автомобіль «Аварійної служби», який насправді є закамуфльованим бензовозом, стверджує «Крымский ветер».

Росія перевозить пальне в окупованому Криму в транспорті «Аварійної служби» для обходу атак Сил оборони України, стверджує паблік «Крымский ветер», липень 2026 року
Росія перевозить пальне в окупованому Криму в транспорті «Аварійної служби» для обходу атак Сил оборони України, стверджує паблік «Крымский ветер», липень 2026 року

Російські пабліки в липні показали інкасаторську машину банку «ВТБ» під Красноперекопськом, атаковану дроном. Вона могла бути використана для перевезення пального, стверджує паблік «Крымский ветер».

Перевірити цю інформацію з інших незалежних джерел в умовах воєнних дій між РФ та Україною Крим.Реалії не вдалося.

Незважаючи на обстріли, Росія продовжує возити пальне «сухопутним коридором» до Криму, стверджують у ЗСУ. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») заявляє, що з 1 до 21 липня «цифра «подзьобаних» авто-камікадзе перетнула чотиризначну».

Російська вантажівка, спалена внаслідок атаки Сил оборони України на трасі біля окупованого РФ Донецька, 19 червня 2026 року
Російська вантажівка, спалена внаслідок атаки Сил оборони України на трасі біля окупованого РФ Донецька, 19 червня 2026 року

Зокрема, у СБС заявляють про знищення у липні 2,5 тисяч та ураження понад 600 одиниць російської спецтехніки, у тому числі паливозаправників.

Російська влада свої втрати не озвучує. Перевірити ці дані в умовах воєнних дій між РФ та Україною неможливо.

Морське маскування

З липня Росія розпочала активні спроби доправлення пального до Криму морем – за допомогою свого «тіньового флоту». Сили безпілотних систем ЗСУ щодня звітують про десятки атакованих танкерів, суховантажів та інших суден із пальним у Чорному та Азовському морях.

Танкери в акваторії Азовського моря, архівне фото
Танкери в акваторії Азовського моря, архівне фото

У середині липня російська влада Криму оголосила про появу в продажу в регіоні обмеженої кількості бензину. Його періодично підвозять на певні заправки та продають із обмеженнями по 20 літрів у бак. Ціна цих постачань для РФ точно не відома.

Найближчим часом шляхи паливної логістики не обіцяють бути легкими для РФ. Роберт Бровді («Мадяр») наприкінці липня заявив у інтерв'ю британському журналісту Каолану Робертсону про намір «спалити стільки російських танкерів (із пальним), скільки їх буде».

Прогнозів про те, коли дефіцит бензину в Криму припиниться, російська влада не дає.

Автомобільна черга біля АЗС в очікуванні бензину, Євпаторія, червень 2026 року
Автомобільна черга біля АЗС в очікуванні бензину, Євпаторія, червень 2026 року

Підконтрольний Москві глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заявив, що «ситуація з постачанням «залишається напруженою і збережеться на деякий час».

Очільник РФ Володимир Путін раніше пообіцяв створення системи постачання Криму нафтопродуктами, «до якої противнику буде дуже складно дістатися». Коли та як це хочуть зробити, він не уточнив.


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