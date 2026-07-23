Гострий дефіцит пального: окупований Крим ризикує втратити рекордний урожай зернових

В окупованому Росією Криму збиральна кампанія зернових затягується через дефіцит пального та логістичні проблеми, що загрожує втратою значної частини урожаю. Детальніше читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У середині червня в окупованому Криму почалися жнива, перед якими російська влада запевняла у ЗМІ про повне забезпечення аграріїв пальним.

«Збиральна кампанія цього року розпочалася традиційно в середині червня, незважаючи на досить складну ситуацію з опадами. Загальна площа зернових культур у Криму є, мабуть, рекордною – це 540 тисяч гектарів. Це серйозний великий блок, який ми маємо прибрати у найкоротші терміни, протягом місяця-півтора», – повідомляв міністр сільського господарства в російському уряді окупованого Криму.

Але вже у третій декаді червня збиральна кампанія застопорилася у багатьох господарствах через відсутність пального.

Деякі фермери просто вирішили залишити поля незібраними

За інформацією кримського вченого-агронома, особливо складна ситуація зі збиранням зернових складається у невеликих сільгосппідприємствах.

«Для малих сільгосппідприємств ситуація виявилася вкрай складною через відсутність запасів пального та можливостей його отримати в умовах гострого дефіциту. Складнощі не лише у збиранні зернових, а й у доставці на елеватори. Деякі фермери просто вирішили залишити поля незібраними. У таких умовах збиральна кампанія сильно затягується, що призводить до втрати якості врожаю, у ранніх культур зерно починає сипатися, а значна частина полів залишиться просто незібраною. Найприкметніше, що для забезпечення жнив пального бракує, натомість встановлення бордюрів у Білогірську не припиняють», – розповів експерт.

Один із кримських фермерів у коментарі Крим.Реалії розповів, що російська влада Криму виявилася не готовою допомогти малим фермерським господарствам із придбанням пального.

Близько третини урожаю зернових у Криму буде втрачено

«Ще перед жнивами ми забили на сполох, що ситуація з пальним може завадити прибрати зернові, але у профільному міністерстві нас запевнили, що все буде добре. Ми повірили і використали наявний запас у перші дні жнив. Але коли стали просити допомогти нам придбати пальне для продовження збирання зернових, то нічого виразного у відповідь не отримали. Багато полів стоїть нескошених. Думаю, що близько третини урожаю зернових у Криму буде втрачено. Це особливо прикро, тому що урожай на пшеницю цього року чудовий», – прокоментував ситуацію фермер на умовах анонімності.

Але навіть великі аграрії з впливовими власниками мають проблеми під час жнив через брак пального.

«Наразі пальне є. Можливо, на весь обсяг робіт його не вистачить, але ми займаємося цією проблемою… Якби нам вчасно не допомогли з дизпаливом, через згаяний час зерно, що перестояло, могло просто осипатися на землю...» – повідомляє кримський бізнесмен Олег Зубков , який викупив торік одне з найбільших сільгосппідприємств Криму – агрофірму «Зеленогірськ» у Білогірському районі.

Прикметно, що подібна ситуація не лише в Криму, а й у сусідній Росії , де, за інформацією представників Компартії РФ, «у деяких регіонах уже є проблеми зі збиранням урожаю, немає пального, фермерів не підтримує держава, російські аграрії буквально виживають».

За інформацією російської влади Криму, поки зібрано врожай на понад 236 тисячах гектарах зернових культур, це близько 44% від загальної площі. Урожайність становить 31,8 центнера з гектара, намолочено понад 754 тисяч тонн зерна. Урожайність цього року значно вища за аналогічний період минулого року (майже на 10 центнерів).

Слідом за складними жнивами в окупованому Криму прогнозують ще важче збирання винограду – про це пишуть російські ЗМІ. Дефіцит пального, нестача персоналу та робочої сили, відсутність туристів – усе це може призвести до того, що винороби не зможуть навіть прибрати урожай, а ті, хто впорається з цим, зіткнуться з відсутністю пляшок і етикеток, а також логістичними проблемами.