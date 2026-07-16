«Крим став Чорнобаївкою»: дрони України використовують «повітряний коридор» над Кримом

Сили оборони України створили умовний «повітряний коридор» над північчю Криму, який використовується дронами для атак в Азовському морі, на Керченському півострові, у Ростовській області та на Кубані. Як це сталося та як працює, розбиралися Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Моніторингові пабліки часто публікують мапи руху українських БпЛА на територію Росії, окуповані території півдня України та в окупований РФ Крим. Протягом останніх місяців маршрути дронів змінилися, намітився такий собі «повітряний коридор» над північчю Кримського півострова.

Ось таку мапу, наприклад, розмістив 11 липня український телеграм-канал DroneBomber+. За нею чітко видно маршрут безпілотників над північчю та північним сходом Криму в напрямку Керченського півострова.

Такий шлях дронів показує, що на цьому маршруті загроз для них немає або ж вони мінімальні. А в чому причина?

Пролітаючи над сліпою та німою ППО

Те, що ми зараз спостерігаємо, – це результат тривалої системної роботи в цьому напрямку

«Сили оборони України тривалий час працюють над руйнуванням цілісності російської системи протиповітряної оборони в Криму. Знищують і виводять з ладу радіолокаційні станції та зенітні ракетні комплекси. Те, що ми зараз спостерігаємо, – це результат тривалої системної роботи в цьому напрямку. Я вже неодноразово раніше говорив, що кількість поступово переросте в якість, і ось це сталося», – прокоментував Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу.

Експерт зазначив, що кількість уражених засобів ППО велика і Росія не встигає або вже не в змозі компенсувати втрати. Тому «дірками», які виникли в радіолокаційному покритті Криму та прилеглої акваторії Азовського моря, успішно користуються українські сили.

«У цьому випадку слід розглядати не лише російську ППО Криму, а й систему ППО на окупованій території Херсонщини. Адже це єдина система, а українські оператори БпЛА її й там добре «поклювали», – додав офіцер запасу.

Військовий експерт із Криму зазначає, що фактично українські дрони отримали «повітряний коридор» не лише до Криму, а й в Азовське море, а також на Кубань.

«Успіхи в останні тижні Сил безпілотних систем щодо ураження танкерів в Азовському морі, енергетичних об'єктів у Криму та НПЗ на Кубані – це все наслідок «відключення» російських РЛС у Криму, чим Сили оборони України займаються планомірно вже понад рік», – зазначає фахівець.

«Можна констатувати, що сталося те, чого ми спочатку й побоювалися – система ППО півострова зазнала важких втрат від систематичних ударів дронів на «Старлінках», після чого українські безпілотники почали уражати інші цілі, такі як БРК «Бастіон» і далекобійні РСЗВ», – писав ще в березні цього року російський провоєнний телеграм-канал «Военный осведомитель».

Крим став Чорнобаївкою, зазначав раніше військовий експерт Роман Світан.

Москва і Керченський міст – дві точки, де росіяни утримують певну щільність ППО, яка дає можливість збивати практично 100% аероцілей

«Річ у тім, що Крим росіяни використовують. І ми його також використовуємо – на цей момент як Чорнобаївку так звану. Скільки б ми не знищили ЗРК у Криму, росіяни знімають їх з об'єктів уже з глибини Росії, практично підставляючи під наші удари, перекидають на Кримський напрямок, бо їм треба прикривати Керченський міст. Москва і Керченський міст – ось ці дві точки, де росіяни утримують певну щільність ППО, яка дає можливість збивати практично 100% аероцілей», – заявив Світан.

Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, за три місяці з березня і до травня в окупованому Криму було уражено 24 радіолокаційні станції, з яких 22 у складі системи протиповітряної оборони працювали з виявлення повітряних цілей, а дві РЛС – берегові, з виявлення надводних цілей.

Деякі з уражених РЛС мають дальність дії 300-400 кілометрів і можуть працювати з великою кількістю цілей. Їх виведення з ладу позбавляє російську армію можливості своєчасно виявляти українські ракети та БпЛА й реагувати на ці загрози.

«Аналогічна ситуація складається і з зенітними ракетними комплексами. Знищуються пускові установки С-300 та С-400, ЗРК «Тор» та ЗРПК «Панцир». А останнім часом під удар почали потрапляти навіть мобільні вогневі групи, що показує зростання можливостей українських БпЛА», – говорить підполковник запасу ЗСУ.

13 липня телеграм-канал «Николаевский Ванёк» повідомив, що під Армянськом було уражено великий напівпідземний логістичний хаб росіян у складі пунктів управління складів. «Ще рік тому така операція не була б можлива, але після зачистки будь-якого ППО на нашому напрямку – все пройшло, як планувалося», – йдеться в повідомленні.

Розгромні результати

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (позивний «Мадяр») відзвітував 13 липня про удари по енерговузлах і підстанціях, пункту перетоку електрики енергомосту Кубань – Крим із Росії, а також 15 суднах «тіньового флоту» РФ в Азовському морі. Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

«Операція «Кримський рубильник off» 12–13 липня: в Криму та решті окупованих територій уражено 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний пункт перетоку електрики енергомосту Кубань – Крим із Росії «Крим», двічі за 48 годин», – підписав відео «Мадяр».

За його словами, в ніч на 13 липня під атаку в Азовському морі потрапили 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксири.

«Загалом у період 6–13 липня завдано результативних уражень по 105 плавзасобах», – йдеться в повідомленні.

Українські дрони успішно працюють і по нафтопереробних заводах і нафтобазах у Ростовській області, Ставропольському та Краснодарському краях РФ. За два з невеликим тижні список наступний.

Так, за повідомленням Служби безпеки України, 13 липня були атаковані:

три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ»;

залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»;

резервуарний парк нафтобази в населеному пункті Тюрми Ставропольського краю Росії.

10 липня в Ростовській області були атаковані: в Азові – Азовська нафтобаза («Роснефть») та нафтобаза «ДонТерминал»; у Таганрозі – портовий термінал «Курганнефтепродукт», що належить «Роснефти». У Краснодарському краї – Ільський НПЗ.

9 липня Генштаб ЗСУ відзвітував про ураження нафтоналивного терміналу «Юг Руси» в Батайську Ростовської області. Поблизу підприємства зафіксовано пожежу. А Служба безпеки України підтвердила удар по нафтобазі «Ставропольская» в Ставропольському краї.

28 червня було уражено НПЗ «Славянский» у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю, зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Цей завод належить компанії «Славянск ЭКО» і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії.

«Сили оборони України діють за планом у межах «стратегії 40 днів» президента. І «розчищений» шлях над північчю Криму їм дуже в цьому допомагає», – констатував військовий експерт із Криму.