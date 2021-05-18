Вклали гроші і успішно працюють: чому переселенці із Криму у Львові мусять звільнити орендовані приміщення?

ЛЬВІВ – Сьогодні у різних містах України та у світі вшанували пам’ять кримських татар – жертв примусової депортації з історичної батьківщини, Кримського півострова, яка розпочалася в травні 1944 року.

У Львові кримські татари дякували за підтримку їхнього народу, який проживає на окупованому Росією півострові і наголошували, що їм, переселенцям з Криму, важко сьогодні виживати. За час карантину половина з кримських татар, які проживають у Львові, припинила підприємницьку діяльність. На сьогодні без праці можуть опинитись і близько 30 працівників пекарні «Кримська перепічка», яку створили кримчани, серед них і кримські татари. Люди готові протестувати.

У березні 2014 року Оксана Новікова переїхала з Сімферополя у Львів, де вона була громадською активісткою і підприємцем. Залишила все. Наприкінці грудня 2015 року разом із чоловіком та сестрою ризикнула і вклала гроші від проданого у Криму бізнесу у нову власну справу. Орендувала у «спальному» районі Львова приміщення в Адміністративно-торговому центрі «Інтерсіті», на яке не претендували орендарі довший час. Та й весь торговий комплекс не вирізнявся тоді багатолюдністю.

Переселенці відкрили пекарню «Кримська перепічка». Оксана Новікова вірила, що локація перспективна, якщо вкладати кожен день працю і свою любов. На сьогодні – це улюблене і популярне місце не лише для переселенців із Криму, але й львів’ян.

Завдяки кримським смаколикам у торговий центр прийшло більше клієнтів.

Однак 14 травня цього року Оксані Новіковій і кільком десяткам підприємців, які працюють на першому поверсі, прийшов лист від орендодавця – Дочірнього підприємства «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал»» – звільнити протягом 30 днів площу у зв’язку з проведенням капітального ремонту. Договір на оренду в «Кримської перепічки» дійсний до кінця листопада цього року. Орендодавець посилається на необхідності проведення капітального ремонту, вимагає за згодою сторін призупинити оренду.

Нас просто хочуть позбавити права тут працювати

«Ні слова немає про розірвання договору, на що можна поскаржитися. Але капітальний ремонт хочуть проводити там, де знаходяться наші комунікації: електромережі, водяні мережі, вентиляційні, кондиціювання, каналізації. Ми погоджували з орендодавцем усе це. Це вже реалізовані дорогі проєкти і ми не можемо дозволити їх зруйнувати під чиїсь інші потреби. Понад мільйон гривень ми вклали у це все за роки оренди. Ми не бачимо потреби капітального ремонту. У нас складається враження, що нас просто хочуть позбавити права тут працювати і хочуть на ці площі запустити супермаркет, яких і так тут поруч уже два. Все ж не може бути у супермаркетах?! Ми робили пекарню не для туристів, а львів’ян. Про етику у веденні бізнесу у цій ситуації не можна говорити. Я згадала події весни 2014 року, коли прийшла Росія і ми не могли захистити свої права, але це був окупант. А тут ми у своїй країні.

Ми не можемо за місяць перенести пекарню, не маємо куди переїжджати, не маємо ресурсу на це. А ще наші клієнти, реклама, в яку стільки вклали. Ніяких гарантій, що ми повернемось після ремонту, не дають», – розповідає підприємець Оксана Новікова.

У пекарні працює понад двадцять людей, з них частина – переселенці з Криму. Серед них голова культурного центру у Львові Ернест Абкелямов. У нього шестеро дітей і його родина проживає в орендованій квартирі, як і більшість кримських татар, яка переїхала у Львів.

Мені ця робота дозволяє вижити

«Я щодня емоційно переживаю, бо 20 числа маю заплатити за квартиру і знав, що у мене є базовий дохід. Мені 51 рік і все своє свідоме життя я працював на себе, був підприємцем. Карантин половину кримських татар позбавив бізнесу. Мені ця робота дозволяє вижити. Ми хочемо, щоб міська влада сказала своє слово у цій ситуації. Не економічний чи інший підхід має бути, а передусім етичний і розуміння ситуації власником», – каже Ернест Абкелямов.

Працівниця підприємства «ІКЕА Манія» Олена Гиркало розповіла Радіо Свобода про те, що магазин орендує площу близько 200 квадратних метрів у торговому центрі «Інтерсіті» з 2013 року.

Незрозуміло, чи підпишуть з нами договори

«Зараз у цей центр йдуть в навчальні заклади на 3, 4, 5 поверхах, а також у наш магазин, оптику і Перепічку. Про це нам кажуть клієнти. І отак просто вигнати. У нас до кінця листопада цього року підписаний договір. Незрозуміло, чи підпишуть з нами договори у січні-лютому 2022 року, чи залишать нам ці приміщення в оренду. Знайти приміщення за місяць і все вивезти – просто нереально», – каже Олена Гиркало.

Орендодавець планує капітальний ремонт

Радіо Свобода надіслало запит власникові будівельної компанії «Інтергал-Буд» Володимирові Зубику, в якому просить відповісти на запитання, чи гарантує фірма, що після ремонту підприємці зможуть орендувати знову площі у торговому центрі, зокрема мова про кримчан, які втратили все внаслідок російської окупації, вимушені будувати бізнес з нуля у Львові?

Чи в умовах карантину, коли бізнес має чималі виклики і потребує підтримки один одного, така ситуація не вдарить про іміджу та репутації такої великої компанії, як ДП«ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВ фірма «Інтергал», як партнера розвитку малого і середнього підприємництва?

Представниця компанії «Інтергал-Буд» у Львові Катерина Джичка розповіла про рішення орендодавця щодо торгового центру, але не відповіла на запитання, чи звільняє власник будівлі площу для нового орендаря – супермаркету.

Орендоване приміщення не є власне

«Ми робимо капітальний ремонт і є пропозиція розірвати договір швидше. Чи повернуться підприємці на свої площі – питання площі і безпосередньо їхніх планів. Спрогнозувати я не можу. Щодо ремонту, то в інвестора є своє бачення, яким чином він це виконуватиме. Чому ми маємо пояснювати, чому перший поверх, а не другий-третій. Кожен бізнес, який вкладає кошти в орендоване приміщення, розраховує на певний термін окупності. Сумніваюсь, що «Кримська перепічка» не розраховувала на свій термін окупності, орендоване приміщення не є власне і не можна розраховувати і бути певним, що ми завтра його не продамо в цілому новому власнику. Ми запропонували умови, які не суперечать договору, який підприємці підписали», – наголосила Катерина Джичка.

Моральна бесіда від Садового

Про ситуацію між підприємцями і орендодавцем знають у Львівській міській раді. Мер Львова Андрій Садовий під час виборчої кампанії був у «Кримській перепічці». Брав участь разом із кримськими татарами у заходах з вшанування 77-роковин примусової депортації. Чи розмовляв він з власником «Інтергал-Буд»? На це запитання міський голова Львова не відповів Радіо Свобода, але пообіцяв провести «моральну бесіду».

Проведемо моральну бесіду

«Ми створимо робочу групу, запросимо всіх учасників процесу і будемо мирно шукати можливість врегулювати ситуацію. З одного боку, це приватна власність, з другого, місто не може тиснути, але може бути майданчиком для розмови. Ми маємо велику повагу до підприємців, які сплачують податки, але коли комусь приходить думка, яка шкодить іншим, це неприпустимо. Ми знаємо через що пройшли кримські татари і це стосується їхньої невеликої кав’ярні, де смачна випічка. Я – оптиміст і думаю, що цю проблему спільно вирішимо. Ті,хто порушує правила добросусідства і етики ведення бізнесу, повинні це зрозуміти. Проведемо моральну бесіду», – каже мер Львова.

Тим часом підприємці «Кримської перепічки» та інші, яким орендодавець вказав звільнити приміщення, разом зі своїми клієнтами готові вдатись до протесту, щоб, як кажуть, відстояти робочі місця, громадський простір, який творили сім років.