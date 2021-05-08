Антон Мільчевич: мрію, що «Липова долина» стане навчальним центром для ветеранів з усієї України

Хотіти розвивати вівчарство. Розпочати з малого. Піти на фронт і повернутися. Перемогти на конкурсній основі з проєктом і дійти до розбудови великого сільськогосподарського кластера на гроші Євросоюзу. Це все про учасника бойових дій Антона Мільчевича. Радіо Свобода розпитало його про досвід ведення бізнесу.

Все почалося з перших двох десятків овець, які Антон Мільчевич привіз у 2007 році із Закарпаття, звідки він родом. На хуторі Радвань під Пустомитами, що на Львівщині, Мільчевич разом із дружиною звели дім і зайнялися вівчарством. Спочатку робили сир та бринзу старим методом, потім знайшли спосіб, як це можна робити за новими технологіями.

А тоді почалася війна...

– Я пішов на фронт у вересні 2014 року, бо відчував, що в той момент я був більше потрібний там, аніж тут.

Службу ніс у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, 5 батальйон.

Із 4 листопада по 4 лютого тримали оборону 29-го блокпоста на Бахмутській трасі у Луганській області. А потім, із з 24 квітня по 23 вересня 2015 року – у Кримському і Золотому.

– Війна змінила щось у вашому ставленні до життя?

– Війна позбавила мене страху і змінила моє ставлення до матеріальних цінностей.

– Із чого ви почали, коли повернулися із фронту?

– Я розумів, що ветеранам треба об'єднуватися. Та не лише їм. Для досягнення успіху потрібна підтримка, потрібно діяти разом.

Мене підтримали і вирішили діяти разом: ветерани, фермери і органи місцевого самоврядування.

У результаті було створено агрокластер «ГорбоГори», який зараз налічує 33 учасники.

Агротуристичний кластер «ГорбоГори» створили у 2017 році спільними зусиллями фермерів, серед них і учасників бойових дій, органів місцевої і обласної влади, наукових і навчальних установ на території трьох сільських рад Пустомитівського району. Після місцевих виборів тепер це територія Семенівської сільської ради та Солонківської об'єднаної територіальної громади (ОТГ).

У кластер увійшли різнопрофільні бізнеси – від розведення равликів чи великої рогатої худоби, і до великих садових господарств.

Для того, щоб отримати ресурси для розвитку кластера, з ініціативи Львівської облдержадміністрації, розробили проєкт регіонального розвитку – «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори».

Цей проєкт переміг на конкурсі серед 28 інших подавачів і отримав відповідне фінансування за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

– Як вдалося виграти у конкурсі на фінансування із коштів секторальної підтримки ЄС? Які складові успіху?

– Ще до участі у конкурсі проєктів у нас вже була історія успіху.

Перш за все, прикладом цього є перший фестиваль «ГорбоГори», організований ветеранами разом з фермерами та органами самоврядування, проведений у 2018 році.

Ще ми відкрили фермерський магазин .

Ну і звісно вдало написаний проєкт, що передбачав розвиток території та створення робочих місць.

Проєкт, зокрема, передбачає створення п'яти туристичних маршрутів, будівництво трьох інфраструктурних об'єктів:

туристично-інформаційного центру «ГорбоГори» з магазином і фермерською кав'ярнею;

туристичного кемпінгу «Агросадиба»;

туристичного кемпінгу Центр «Місто майстрів»

закупівлю с/г техніки,

проведення фестивалю.

– З якими проблемами при реалізації проєкту Ви вже стикнулися? Як їх можна було б уникнути? Які способи вирішення знайшли?

– Проблемою є те, що кошти секторальної підтримки стали бюджетними і техніка, яка була придбана, стала державною. Як наслідок, немає механізму передачі з державної власності у власність учасників проєкту.

Уникнути проблеми можна була б у разі, коли б одержувачем коштів стала громада, яка згідно проєкту, є бенефіціаром.

Додала проблем і пандемія коронавірусу. Через це реалізацію проєкту подовжили на 2021 рік.

– Що є головним, на вашу думку, у тому, що Вам вдалося зробити?

– Нам вдалося об’єднати людей, які повірили в себе.

Зараз відкриваємо школу майстрів «Липова долина», де будуть поводитися майстер-класи з сироваріння, ковальства, гончарства.

«Липова долина» розташована у місці, де наприкінці 19 століття був панський сільськогосподарських хутір. На початку 1900-х років тут було висаджено липову алею протяжністю 2200 метрів. Липи тут ростуть різних видів, відповідно і цвітуть у різний час. У 1911 році тут була збудована гуральня, а місце для її створення було обрано не лише через вигідне географічне положення, а через те що тут є свердловини з кришталево чистою та смачною водою», – повідомляє сторінка проєкту у фейсбуку.

Із 2 по 6 червня тут планують провести всеукраїнський пленер та фестиваль гончарства.

Повинні бути створені навчальні майданчики для ветеранів, які хочуть займатися бізнесом. І мають вони бути у різних регіонах України

– Як Ви оцінюєте підтримку держави загалом, Міністерства ветеранів зокрема, і місцевої влади?

– Підтримка держави є недостатньою.

За підтримки Міністерства ветеранів повинні бути створені навчальні майданчики для ветеранів, які хочуть займатися бізнесом. І мають вони бути у різних регіонах України.

Треба створювати бізнес-інкубатори, де ветеран міг би пройти навчання, отримати допомогу з написання проєкту та подальший супровід. Ці бізнес- інкубатори, на мою думку, повинні підтримуватися Міністерством ветеранів.

Важливо також, щоб бізнес-інкубатори мали змогу виступати поручителями для отримання пільгових кредитів для ветеранів.

Якщо таке буде, то буде і відчуття, що суспільство цінує те, що зробили учасники бойових дій. А це врятує їх від ПТСР, від депресії, допоможе їм врости у мирне життя.

Тому, я мрію, щоб наша школа майстрів «Липова долина» стала навчально-показовим майданчиком для ветеранів із усієї України.

Наразі, агротуристичний кластер «ГорбоГори» вже затвердив програму розвитку на найближчі роки.