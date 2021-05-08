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08 травня 2021, Київ 10:20
Суспільство

Антон Мільчевич: мрію, що «Липова долина» стане навчальним центром для ветеранів з усієї України

Антон Мільчевич з дружиною Галиною разом розвивають сільськогосподарський бізнес.

Хотіти розвивати вівчарство. Розпочати з малого. Піти на фронт і повернутися. Перемогти на конкурсній основі з проєктом і дійти до розбудови великого сільськогосподарського кластера на гроші Євросоюзу. Це все про учасника бойових дій Антона Мільчевича. Радіо Свобода розпитало його про досвід ведення бізнесу.

Все почалося з перших двох десятків овець, які Антон Мільчевич привіз у 2007 році із Закарпаття, звідки він родом. На хуторі Радвань під Пустомитами, що на Львівщині, Мільчевич разом із дружиною звели дім і зайнялися вівчарством. Спочатку робили сир та бринзу старим методом, потім знайшли спосіб, як це можна робити за новими технологіями.

Вівці. Агротуристичний кластер «ГорбоГори», Львівська область
Вівці. Агротуристичний кластер «ГорбоГори», Львівська область

А тоді почалася війна...

– Я пішов на фронт у вересні 2014 року, бо відчував, що в той момент я був більше потрібний там, аніж тут.

Службу ніс у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, 5 батальйон.

Із 4 листопада по 4 лютого тримали оборону 29-го блокпоста на Бахмутській трасі у Луганській області. А потім, із з 24 квітня по 23 вересня 2015 року – у Кримському і Золотому.

Антон Мільчевич (у першому ряду, перший ліворуч) із побратимами
Антон Мільчевич (у першому ряду, перший ліворуч) із побратимами

– Війна змінила щось у вашому ставленні до життя?

– Війна позбавила мене страху і змінила моє ставлення до матеріальних цінностей.

– Із чого ви почали, коли повернулися із фронту?

– Я розумів, що ветеранам треба об'єднуватися. Та не лише їм. Для досягнення успіху потрібна підтримка, потрібно діяти разом.

Мене підтримали і вирішили діяти разом: ветерани, фермери і органи місцевого самоврядування.

У результаті було створено агрокластер «ГорбоГори», який зараз налічує 33 учасники.

Агротуристичний кластер «ГорбоГори» створили у 2017 році спільними зусиллями фермерів, серед них і учасників бойових дій, органів місцевої і обласної влади, наукових і навчальних установ на території трьох сільських рад Пустомитівського району. Після місцевих виборів тепер це територія Семенівської сільської ради та Солонківської об'єднаної територіальної громади (ОТГ).

У кластер увійшли різнопрофільні бізнеси – від розведення равликів чи великої рогатої худоби, і до великих садових господарств.

Для того, щоб отримати ресурси для розвитку кластера, з ініціативи Львівської облдержадміністрації, розробили проєкт регіонального розвитку – «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори».

Цей проєкт переміг на конкурсі серед 28 інших подавачів і отримав відповідне фінансування за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Учасник бойових дій і фермер Антон Мільчевич ділиться досвідом
Учасник бойових дій і фермер Антон Мільчевич ділиться досвідом

– Як вдалося виграти у конкурсі на фінансування із коштів секторальної підтримки ЄС? Які складові успіху?

– Ще до участі у конкурсі проєктів у нас вже була історія успіху.

Перш за все, прикладом цього є перший фестиваль «ГорбоГори», організований ветеранами разом з фермерами та органами самоврядування, проведений у 2018 році.

Ще ми відкрили фермерський магазин .

Ну і звісно вдало написаний проєкт, що передбачав розвиток території та створення робочих місць.

Проєкт, зокрема, передбачає створення п'яти туристичних маршрутів, будівництво трьох інфраструктурних об'єктів:

  • туристично-інформаційного центру «ГорбоГори» з магазином і фермерською кав'ярнею;
  • туристичного кемпінгу «Агросадиба»;
  • туристичного кемпінгу Центр «Місто майстрів»
  • закупівлю с/г техніки,
  • проведення фестивалю.

– З якими проблемами при реалізації проєкту Ви вже стикнулися? Як їх можна було б уникнути? Які способи вирішення знайшли?

– Проблемою є те, що кошти секторальної підтримки стали бюджетними і техніка, яка була придбана, стала державною. Як наслідок, немає механізму передачі з державної власності у власність учасників проєкту.

Уникнути проблеми можна була б у разі, коли б одержувачем коштів стала громада, яка згідно проєкту, є бенефіціаром.

Додала проблем і пандемія коронавірусу. Через це реалізацію проєкту подовжили на 2021 рік.

Антон Мільчевич працює з гончарним кругом
Антон Мільчевич працює з гончарним кругом

– Що є головним, на вашу думку, у тому, що Вам вдалося зробити?

– Нам вдалося об’єднати людей, які повірили в себе.

Зараз відкриваємо школу майстрів «Липова долина», де будуть поводитися майстер-класи з сироваріння, ковальства, гончарства.

«Липова долина» розташована у місці, де наприкінці 19 століття був панський сільськогосподарських хутір. На початку 1900-х років тут було висаджено липову алею протяжністю 2200 метрів. Липи тут ростуть різних видів, відповідно і цвітуть у різний час. У 1911 році тут була збудована гуральня, а місце для її створення було обрано не лише через вигідне географічне положення, а через те що тут є свердловини з кришталево чистою та смачною водою», – повідомляє сторінка проєкту у фейсбуку.

Із 2 по 6 червня тут планують провести всеукраїнський пленер та фестиваль гончарства.

Повинні бути створені навчальні майданчики для ветеранів, які хочуть займатися бізнесом. І мають вони бути у різних регіонах України

– Як Ви оцінюєте підтримку держави загалом, Міністерства ветеранів зокрема, і місцевої влади?

– Підтримка держави є недостатньою.

За підтримки Міністерства ветеранів повинні бути створені навчальні майданчики для ветеранів, які хочуть займатися бізнесом. І мають вони бути у різних регіонах України.

Треба створювати бізнес-інкубатори, де ветеран міг би пройти навчання, отримати допомогу з написання проєкту та подальший супровід. Ці бізнес- інкубатори, на мою думку, повинні підтримуватися Міністерством ветеранів.

Антон Мільчевич ділиться досвідом сироваріння
Антон Мільчевич ділиться досвідом сироваріння

Важливо також, щоб бізнес-інкубатори мали змогу виступати поручителями для отримання пільгових кредитів для ветеранів.

Якщо таке буде, то буде і відчуття, що суспільство цінує те, що зробили учасники бойових дій. А це врятує їх від ПТСР, від депресії, допоможе їм врости у мирне життя.

Тому, я мрію, щоб наша школа майстрів «Липова долина» стала навчально-показовим майданчиком для ветеранів із усієї України.

Наразі, агротуристичний кластер «ГорбоГори» вже затвердив програму розвитку на найближчі роки.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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