Шоп-тури за їжею до РФ: як мешканці Криму рятуються від шалених цін

«Ціни зростають щодня» – для окупованого Росією Криму ця фраза звучить уже не як метафора, а як реальність. Особливо боляче по гаманцю б'є зростання цін на продукти. Поки одна частина населення Кримського півострова все більше економить на їжі, інші кримчани опановують шоп-тури за харчами на Кубань. Докладніше про це читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Уже з весни цього року ціни на продукти в окупованому Криму виявилися настільки вищими, ніж у сусідній Росії, що для багатьох потенційних туристів це стало причиною відмовитися від відпочинку на півострові. Після початку паливної кризи та пов'язаних із нею логістичних проблем вартість продовольчих товарів злетіла ще більше.

Але це були ще «квіточки». Після липневого енергетичного блек-ауту, коли магазини вимушено перейшли на генератори, ціни на продукти поповзли вгору із загрозливою швидкістю. Російська влада Криму проблему визнає.

«На вартість товарів зараз, на жаль, впливають витрати на пальне та інші логістичні видатки, однак усі випадки необґрунтованого зростання цін спекулятивного характеру, виявлені під час моніторингів, негайно передаються до контролюючих органів для вжиття заходів відповідного реагування», – повідомляють у міністерстві промисловості та торгівлі окупованого Криму.

У кримському відомстві зазначають, що намагаються стримувати зростання цін.

«Важливо, щоб підвищення цін відповідало видаткам, а не мало спекулятивного характеру, тому моніторинг ціноутворення здійснюється на постійній основі. З метою стримування зростання цін у Республіці Крим діє урядова Угода з торговельними мережами та виробниками, у межах якої на низку позицій соціально значущих товарів установлено граничну торговельну націнку в розмірі 5%, що дає змогу частково компенсувати вплив ситуації, яка склалася, на вартість продуктовій кошика», – запевняє кримчан міністр промисловості та торгівлі російського уряду Криму Анушаван Агаджанян.

Це реально вигідно, а в умовах постійного подорожчання тренд лише посилюватиметься

У коментарі Крим.Реалії активіст із Керчі розповів, що багато його земляків опанували шоп-тури на Кубань.

«Одразу за Керченським мостом ціни на продукти на Кубані в півтора-два рази нижчі, ніж у Криму. Тому керчани, та й жителі інших населених пунктів Кримського півострова, вже на постійній основі їздять туди не лише за бензином, а й закуповуються харчами. Знаю, що так роблять чимало власників невеликих магазинів. Це реально вигідно, а в умовах постійного подорожчання тренд лише посилюватиметься. Особливо коли похолодає і можна буде везти навіть продукти, що швидко псуються», – зазначив співрозмовник видання на умовах анонімності.

Різниця вражаюча – наче вирушив на машині часу років на п'ять назад

Кримський громадський діяч із Білогірська також підтвердив Крим.Реалії, що ціни на Кубані значно нижчі.

«Різниця вражаюча – наче вирушив на машині часу років на п'ять назад. За такого розриву дійсно вигідніше з'їздити по покупки туди, навіть з урахуванням витрат на дорогу. Тим паче що паралельно можна докупити про запас і пального», – розповів він на умовах анонімності.

Російський блогер Олександр Сергєєв (Горний), який переїхав після окупації півострова до Коктебеля, зазначає, що в Крыму «виток інфляції буквально за останній місяць шокує чимало домогосподарств».

«Зростання цін на продукти склало 30–50%, на цемент – 200%, на пальне – 300%!.. Загалом ситуація не революційна, але з душком провокації», – ділиться спостереженнями блогер.

У Криму звикли до завищеного прибутку й високого попиту за рахунок туристів

У Криму звикли працювати із завищеним прибутком – таку думку в коментарі Крим.Реалії висловив один із кримських експертів.

«У ринковій системі ціна товару здебільшого залежить від попиту, видатків і норми прибутку. Але, на жаль, у Криму звикли до завищеного прибутку й високого попиту за рахунок туристів. Зараз чимало закладів розміщення пропонують до 50% знижки на свої послуги. Тобто розумієте: вони здатні працювати в плюс навіть зі знижкою наполовину. Це доводить, що націнки на товари й послуги в Криму дуже завищені», – розповів він на умовах анонімності.

У кримському сегменті соцмереж люди масово закликають російського очільника окупованого Криму Сергія Аксьонова вжити заходів для стабілізації цін.

«Шановний Сергію Валерійовичу! Зверніть увагу, будь ласка, на ціни на продукти й усе інше. Куди ж їх ще вище піднімати? Як жити з такими цінами? Зарплати не піднімають, скоро будемо не жити, а виживати. Ціни просто на все зростають», – публікують звернення жителів у кримських пабліках.

Кримчани зазначають, що найгірше ще попереду.

«Зарплати не те що не піднімають – багатьох людей у районах, де великі проблеми з електрикою, або перевели на пів ставки, або відправили у відпустку (дещо оплачувану, а дещо за власний рахунок). Ось де проблема постане на повний зріст уже в серпні, і її не перекриють жодні виплати», – коментує ситуацію Денис Скрипка з Білогірська.

Усе більше магазинів у Криму взагалі відмовляються від цінників. А великі торговельні мережі прямо попереджають: вартість на касі може не відповідати сумі, вказаній на вітрині чи полиці.

У мережевих магазинах ціни теж зростають стрімко.

«Була в «Яблуку» в Білогірську. Макаронні вироби, які коштували 65 рублів за 450 грамів, тепер коштують 99! І так з усіма продуктами. Тільки й здатні писати, що ситуація контролюється. Хто буде індексувати пенсії та зарплати?» – обурюється на сторінці очільника російської адміністрації Кримського півострова жителька Криму Тетяна Долгополова.

Економічна ситуація та рівень життя погіршуються не лише в Криму. Результати опитування, проведеного Інститутом Ґеллапа в сусідній Росії, демонструють рекордний рівень песимізму в країні. Історичного максимуму досягла й частка респондентів, які заявляють про падіння свого рівня життя: уперше за весь період спостережень цей показник перевищив 50%.