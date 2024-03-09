Також на українському озброєнні стоять радянські САУ «Піон», «Гіацинт-С», «Мста-С», «Акація», «Гвоздика» та вітчизняні 2С22 «Богдана». Журналісти Крим.Реалії потрапили на позиції 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Це військове з'єднання було учасником боїв за П’ятихатки та утворення «Роботинського виступу» і працює із американськими «Паладінами». Бійці розповіли чи задоволені західною технікою і які бачать в ній недоліки. Експерти пояснили чи достатньо цього озброєння для встановлення артилерійського паритету і хто б’є далі, російська чи українська артилерія.
Артилерія РФ проти гаубиць НАТО. Хто б'є далі? | Крим.Реалії
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