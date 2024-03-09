Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Крим.Реалії ТБ

Артилерія РФ проти гаубиць НАТО. Хто б'є далі? | Крим.Реалії

Артилерія РФ проти гаубиць НАТО. Хто б'є далі? | Крим.Реалії
Embed
Артилерія РФ проти гаубиць НАТО. Хто б'є далі? | Крим.Реалії

No media source currently available

0:00 0:25:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Західні партнери поставили до України більше ніж 400 одиниць самохідних артилерійських установок. Зокрема: Archer, PzH 2000 (Panzerhaubitze), Caesar, Krab, AS-90, Zuzana 2, M109 Paladin, DANA / DANA 2.

Дивитись коментарі

Також на українському озброєнні стоять радянські САУ «Піон», «Гіацинт-С», «Мста-С», «Акація», «Гвоздика» та вітчизняні 2С22 «Богдана». Журналісти Крим.Реалії потрапили на позиції 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Це військове з'єднання було учасником боїв за П’ятихатки та утворення «Роботинського виступу» і працює із американськими «Паладінами». Бійці розповіли чи задоволені західною технікою і які бачать в ній недоліки. Експерти пояснили чи достатньо цього озброєння для встановлення артилерійського паритету і хто б’є далі, російська чи українська артилерія.

Форум

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG