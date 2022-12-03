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Багі для ЗСУ: для розвідки, ССО та протитанкових підрозділів та розрахунків

Багі для ЗСУ: для розвідки, ССО та протитанкових підрозділів та розрахунків
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Багі для ЗСУ: для розвідки, ССО та протитанкових підрозділів та розрахунків

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В Україні немає серійного виробництва військових багі, цю нішу заповнюють волонтерські зразки. Багі збирають по всій Україні: у Чернівцях, Рівному, Коломиї, Черкасах. Такі легкі та маневрені машини дуже потрібні на фронті.

Їх використовує розвідка, ті, хто виїжджає з дронами, сили спеціальних операцій, протитанкові підрозділи. Для цих завдань необхідні низькі, компактні, з високою прохідністю машини.

Після початку повномасштабного вторгнення Віталій Бризгалов із колегами створили креслення багі. Тепер безкоштовно діляться ними з усіма охочими, хто також хоче допомагати українській армії. У Кривому Розі він організував команду майстрів та за 9 місяців війни вже зібрав півсотні таких машин, назвали їх «CTRL». Як створюють «бандеромобілі» для фронту?

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