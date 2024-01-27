Асан Ісенаджиєв: Чонгар, початок війни, оборона Маріуполя, підрив у Оленівці

Асан після анексії виїхав з Криму, брав участь в блокаді Криму у 2015 році, вступив в полк «Азов», на початку повномасштабної війни був у Маріуполі. Військові розуміли, що відбувалось на інших напрямках, але що зі сторони Криму – інформації не було. Асан згадує, що коли їм сказали готувати оборону Бердянська, було очевидно, що Кримський перешийок вже ліг. Перебуваючи в заблокованій Азовсталі, Асан записує звернення до Ердогана, яке президент Туреччини побачив за 2 години. Асан був в російському полоні в колонії в Оленівці, саме в тому «бараку 200», який підірвали. Розповів шокуючі подробиці того, що він пережив. У колонії, вже у Таганрозі, було настільки жорстоко, що Асан поховав подумки усіх рідних і хотів перерізати собі вени. Але одного дня до вікна їх камери прилетів білий голуб, це був гарний знак, знак, що обмін буде, розповів Асан.