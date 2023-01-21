Де гинуть кримчани в Україні та як в Росії приховують втрати?

З відкритих джерел редакція Крим.Реалії зібрала всі опубліковані некрологи та інформацію про похорон у Криму. Де і як гинули військові підрозділи з Криму і як Росія намагається приховати ці втрати? 126, 127 та 810 бригади російських військ із Криму воюють на Херсонському напрямку.