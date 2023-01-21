З відкритих джерел редакція Крим.Реалії зібрала всі опубліковані некрологи та інформацію про похорон у Криму. Де і як гинули військові підрозділи з Криму і як Росія намагається приховати ці втрати? 126, 127 та 810 бригади російських військ із Криму воюють на Херсонському напрямку.
Де гинуть кримчани в Україні та як в Росії приховують втрати?
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12:00, 14 січня 2023
Що в зоні ураження ЗСУ у Криму та Росії? | Крим.Реалії
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12:00, 31 грудня 2022
Позиції та тіла російських військових. Звідки ЗСУ наступали на Херсон? | Крим.Реалії
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12:00, 24 грудня 2022
Таврійське: 9 місяців на лінії вогню, але жодного дня в окупації | Крим.Реалії
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12:00, 10 грудня 2022
Зібрано базу стратегічних військових об'єктів у Криму | Крим.Реалії
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