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Де гинуть кримчани в Україні та як в Росії приховують втрати?

Де гинуть кримчани в Україні та як в Росії приховують втрати?
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Де гинуть кримчани в Україні та як в Росії приховують втрати?

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За десять місяців з початку війни підрозділи армії РФ, які дислокуються у Криму, втратили значну частину свого первісного складу. Кадрових військових цих бригад замінили на мобілізованих.

З відкритих джерел редакція Крим.Реалії зібрала всі опубліковані некрологи та інформацію про похорон у Криму. Де і як гинули військові підрозділи з Криму і як Росія намагається приховати ці втрати? 126, 127 та 810 бригади російських військ із Криму воюють на Херсонському напрямку.

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