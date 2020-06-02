Московський проєкт Севастополя. «Варварська» реконструкція центру міста

Алексіна Дорогань, Маша Ромашина

«Как близкого моря соленое эхо,

Прибой пешеходный шумит, не смолкая.

Цветами, листвою, улыбками, смехом,

Огнями струится Большая Морская».

Ці рядки з вірша «Велика Морська» присвятив одній з центральних вулиць Севастополя в 1981 році російський поет, морський офіцер запасу Володимир Гуд. Автор описує вулицю як одну з найвідоміших, гарних і незабутніх. Порівнює її унікальність із Хрещатиком у Києві та Невським проспектом у Санкт-Петербурзі.

Велика Морська – друга вулиця, що з'явилася в Севастополі після заснування міста в 1786 році. Активно забудовувати її почали в 1830-і роки. Серед унікальних будівель, розташованих на Великій Морській, – православний Покровський собор, зведений в 1905 році за проєктом архітектора Валентина Фельдмана, а також прилегла до нього Севастопольська кенаса караїмів, побудована в 1908 році архітектором Олександром Вейзеном. 1952 року вулицю Велику Морську удостоїли звання найкрасивішої в місті на радянському республіканському конкурсі «Премії завершених житлових ансамблів».

Великій Морській судилося кілька разів бути зруйнованою і знов відбудованою, змінювати назву і перебувати на реконструкції. Зміни відбулися на вулиці Великій Морській і восени 2019 року – будівельники почали реконструкцію за московським проєктом.

«Дуже гарно, але це вже не Севастополь»

«Ви перебуваєте у себе вдома, і до вас приходить людина і каже: Олегу Аркадійовичу, Вам потрібно зробити ремонт у квартирі. Ви кажете: Так загалом було б непогано! – Потім вас посувають у бік, виходить плиточник, маляр і штукатур, і кажуть: Так, ось ці шпалери ми замінимо, ось цю плитку зіб'ємо, поставимо іншу, ось цей комод ваш винесемо. – Ви кажете: стоп, хлопці, це комод моєї бабусі, родинна реліквія! – А вам кажуть: Ні, Олегу Аркадійовичу, ми замість вашого цінного комоду поставимо домашній кінотеатр і будьте щасливі! – Ось що сталося в місті!» – так описує враження від реконструкції на Великій Морській депутат підконтрольних Кремлю Законодавчих зборів Севастополя В'ячеслав Горєлов.

Громадськість Севастополя півроку обговорює ремонт центральної вулиці міста. Найбільша претензія місцевих жителів – це відсутність автентичності реконструкції. Незважаючи на потребу оновити дорожнє покриття і фасади будинків на Великій Морській, після реконструкції городяни не впізнають центр міста. Співзасновник руху «Севастопольська Альтернатива» Віктор Кисельов вважає, що вулиця радикально змінила свій вигляд.

«Сьогодні покатав дружину Великою Морською. Подивилася на все і сказала: Дуже красиво, але це вже не Севастополь. Так і буде. Буде гарно, буде інше місто, але не Севастополь і без севастопольців» – написав на своїй фейсбучній сторінці громадський активіст.

Спочатку архітектурно-художню раду міста від процесу реконструкції усунули. Фінансування проєкту на 2 мільярди рублів надійшло з Москви. Торік у березні колишній російський губернатор Севастополя Дмитро Овсянніков анонсував кілька реконструкцій і нових проєктів у місті – створення парку в Учкуєвці, реконструкцію Артбухти, набережної Корнілова і вулиці Великої Морської. Фінансує проєкти Москва в межах угоди між урядом російської столиці й анексованого Севастополя. Уряд Москви зобов'язався упродовж трьох років виділити Севастополю 22 мільярди рублів на розвиток міських просторів.

Реконструкцію вулиці Великої Морської почали в жовтні 2019 року. Проєкт московського архітектурного бюро Wowhaus передбачав комплексний благоустрій Великої Морської і двох прилеглих площ – Лазарєва й Ушакова, а також ремонт водопровідних мереж та інших комунікацій.

«Реконструкція Великої Морської – навчальний полігон для будівельників»

Із самого початку процес реконструкції пішов не так, як планували московські проєктувальники. Труби на цій вулиці не змінювали і капітально не ремонтували з моменту прокладання в 1954 році. Спочатку проєктувальники хотіли вирішити питання з комунікаціями за допомогою сучасних технологій, «безтраншейним методом, практично не руйнуючи асфальту». Однак пізніше від цієї ідеї відмовилися через місцеві особливості, будівельники все-таки вирили траншеї і проклали нові труби.

Під час цих робіт пошкодили частини прилеглих будинків. Наприклад, гранітні сходи кінотеатру «Перемога». У сквері між вулицею Великою Морською і спуском Шестакова був зруйнований парапет із кримбальського каменю, збиті з постаментів і зруйновані бетонні кулі. На підпірній стінці на площі Лазарєва замінили міцний камінь на крихкий, і там уже помітні тріщини. На думку севастопольського реставратора, члена наглядової ради реконструкції Анатолія Пряшнікова, московські проєктувальники порушили принцип автентичності під час реставрації.

«Порушено найголовніший принцип реставрації – це принцип автентичності. Тобто тут наш кримбальський камінь, багатостраждальний, замінили на звичайний ракушняк, все це побілено, і видано ось за реставраційні роботи. Я не вважаю, що Севастополь, особливо його історична частина, гідний того, щоб перетворитися в навчальний полігон для будівельників, які себе хочуть видавати за реставраторів», – каже севастопольський реставратор.

Представники архітектурно-художньої ради Севастополя заявляють, що були переплановані дві площі, а цього будівельники не мали права робити, оскільки їхній історичний вигляд охороняється законом. Севастопольських реставраторів обурило також те, що будівельники зруйнували Таврійські сходи. Їх зруйнували для того, щоб техніка могла дістатися до іншого пам'ятника – кінотеатру «Перемога». Реставратор Анатолій Туманов звернувся зі скаргою до російської прокуратури Севастополя. Він стверджує, що роботи на цих пам'ятках велися без ліцензій на реставрацію і без фахівців.

«Були демонтовані три прольоти Таврійських сходів. Дванадцять сходинок зламані, розбиті і викинуті на смітник. Як можна зіпсувати один об'єкт культурної спадщини, щоб працювати на іншому? Були діабазові сходи одного розміру, поклали гранітні іншого розміру, змінився кут нахилу, змінилася навіть кількість сходинок – було дванадцять, стало чотирнадцять», – розповів журналістам Крим.Реалії Анатолій Туманов.

Місцеві архітектори та реставратори звернули увагу також на те, що в деяких місцях Велика Морська стала значно вужчою, ніж раніше. Московські автори проєкту погоджуються з деякими зауваженнями і пояснюють це тим, що будівельні роботи таких масштабів завжди не ідеальні.

«Знаєте, усе-таки будівельники – це така окрема структура і життя, не завжди вдається вчасно призупинити або виправити. Таких зазвичай у проєкті такої складності, на такій великій площі, з такими завданнями швидкими – тим більше..?» – заявив у відповідь на претензії севастопольської громадськості засновник московського архітектурного бюро WowHaus Олег Шапіро.

Тим часом російські керівники міста хочуть продовження реконструкції. Як повідомив підконтрольний Кремлю виконувач обов'язків губернатора Севастополя Михайло Развожаєв, у підконтрольному Росії уряді міста планують порушити питання очищення фасадів будинків, які на тлі оновленої вулиці виглядають програшно. Пізніше російська влада Севастополя звернеться до московської мерії з пропозицією приєднатися до реконструкції ще однієї центральної вулиці міста – вулиці Леніна.