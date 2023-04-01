Нові окопи із супутника. Крим готують до наступу ЗСУ

Те, що в Криму росіяни будують цілу мережу фортифікаційних споруд – також важливий психологічний аспект. Російська «спеціальна військова операція» переходить в захист. Редакції Крим.Реалії та «Схеми» проаналізували свіжі знімки з супутника та знайшли нові фортифікаційні укріплення.

Відразу за адмінкордоном, в районі російського пункту пропуску «Армянськ» та в районі Перекопського валу облаштовано подвійну лінію окопів. За Чонгаром, біля села Тургенєво видно розгалужену систему фортифікацій з двох сторін від траси Е-105 та біля озера Сиваш.

Далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюються нові лінії оборони. Мережа окопів розташована з двох сторін траси Е-97 та біля села Філатовка. За селом Ішунь біля дороги у бік села Воронцовка замість лісосмуги тепер окопи. На пляжах біля Євпаторії вже прорито щонайменше 7 кілометрів окопів. Оборонними спорудами фактично відрізають Керченський острів. Біля траси Е-97 за селом Батальне видно нові окопи та капоніри для техніки.