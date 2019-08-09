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09 Серпень 2019, Київ 22:54
Події

Що ще захопить Росія після атаки з моря? | Крим.Реалії

Росія може висадити спецназ в Україні і захопити український острів Зміїний – вважають військові експерти, і ця атака буде з Чорного моря. У новому випуску про те, кого Росія вважає своїм головним ворогом в Чорноморському регіоні, а також про сім'ю «загадкового» кримчанина Резуника, якого підозрюють в участі в так званій «Самообороні Криму» – організації, яка сприяла анексії півострова в 2014-му. Кореспонденти Крим.Реалії зібрали унікальну інформацію, адже більшість фото і відео зі Степаном зникли відразу після арешту.

Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.

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