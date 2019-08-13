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13 Серпень 2019, Київ 09:20
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Що ще Росія може легко окупувтаи в Україні? – відео

Що ще Росія може легко окупувтаи в Україні? – відео
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Росія може висадити спецназ в Україні і захопити український острів Зміїний – вважають військові експерти. І ця атака буде з Чорного моря. На параді Чорноморського флоту в Севастополі Росія показала кораблі і субмарини, озброєні ракетами «Калібр». Вони здатні вражати цілі на відстань більше двох тисяч кілометрів. А це означає – під прицілом опиняється не тільки Україна, а майже вся Європа. Яким озброєнням Росія вихвалялася на параді в Криму? Кого вважає своїм головним ворогом в Чорноморському регіоні? І на кого готова спрямувати свою збройну агресію в першу чергу?

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