Крим Реалії
Аналізуємо удари ЗСУ по Криму | Крим.Реалії

З серпня 2025 року зросла кількість військових об'єктів РФ у Криму, уражених силами оборони України. Так, за весну та два місяці літа 2025 року Крим.Реалії зафіксували 3 ураження РЛС, а з серпня по кінець жовтня 2025 року стало відомо про 17 уражень об'єктів ППО та РЛС на Кримському півострові.

Військові експерти зазначають, що ППО розміщено у Криму у чітко визначених позиційних районах, змінити які російські військові не можуть. Військові експерти Олександр Коваленко та Владислав Селезньов називають Крим у символічному сенсі великою Чорнобаївкою. Зафіксовано та підтверджено засобами об'єктивного контролю ураження об'єктів паливного забезпечення армії РФ, літаків, вертольотів, катерів. Які військові цілі на півострові є пріоритетними для Збройних Сил України і чому? Чи несуть удари по військових об'єктах у Криму лише військовий характер чи військово-політичний характер? Стратегія та наслідки ударів аналізуються у новій програмі Крим.Реалії разом із українськими військовими експертами.

