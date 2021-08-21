Коли деокупують Крим?

Коли повернуть Крим Україні? «Кримське питання потрібно підіймати з колін»​, – заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з кримськими журналістами на українському острові Зміїний. Місце для спілкування обрали не випадково. Усього за п'ятдесят кілометрів від Зміїного, на захоплених Росією українських газових платформах цілодобово чергують російські військові. Експерти побоюються, що Зміїний може спіткати доля Криму – тобто, його також окупують.

Саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, президент порівняв із дзвоном, в який будуть «​бити щодня»​, щоб нагадувати про окупацію Криму. І щодня буде тривати робота з деокупації Криму. Саміт ще не почався, а його вже назвали «​неонацистським шабашем»​, «​мильною бульбашкою» та «​збіговиськом змовників»​. Як саме реагує Росія?

Свої запитання Володимиру Зеленському на Зміїному поставила й журналістка Крим.Реалії Анна Андрієвська. П'ять редакцій об'єдналися в мультимедійний спецпроєкт «Як повернути Крим?» до 30-ї річниці незалежності України та саміту «Кримська платформа» в партнерстві з організацією «Лабораторія журналістики громадського інтересу» і виданням «Новий час».