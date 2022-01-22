Росія перекидає кораблі до Криму?

Якщо розпочнеться повномасштабна агресія, то «будуть втрати з обох боків», – говорить командувач ВМС України Олексій Неїжпапа. Контрадмірал каже, що «перемога на морі базується на березі». Навесні до складу ВМС надійде ракетний комплекс «Нептун» берегового базування, вже успішно працюють безпілотники Bayraktar як над морем, так і на суші. В якому стані український флоті і чи готовий він зупинити можливу нову російську агресію. Ексклюзивне інтерв’ю Крим.Реалії. У Крим йдуть російські кораблі? За два тижні у Чорне море можуть зайти шість десантних кораблів з Балтійського та Північного флотів Росії. Про це першою повідомила моніторингова група Блек Сі Ньюз (BlackSeaNews). Фахівці вкотре зазначають: Росія й надалі стягує війська і нарощує свої сили вздовж кордону з Україною, зокрема й на морі.