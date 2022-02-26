Захищають Донбас. Війна для них розпочалася після Криму. Зараз Дмитро Делятицький вже начальник штабу – заступник командувача морської піхоти, бригадний генерал. На сході з 2014-го року. Неодноразово брав участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на різних посадах. У 2014-му році – перший окремий феодосійський батальйон морської піхоти – один із найбоєздатніших підрозділів української армії в Криму. Їх місяць блокували, і беззбройних вночі штурмував російський спецназ. Генерал Делятицький переконаний, що в Криму ситуація могла розгортатися геть за іншим сценарієм. Якби вже у січні були б ухвалені рішення щодо захисту військових частин, адміністративних будівель. І навіть, коли вже захопили парламент Криму, ще можна було захищатися, але не було наказів.

Як Дмитро Делятицький і феодосійські морпіхи захищали свою частину під час окупації Криму в 2014-му і беззбройні стримували штурм спецпідрозділів армії РФ. І як українські офіцери служать після анексії Криму?