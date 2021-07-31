Путін – винороб: кому дісталися найкращі винзаводи Криму?

Винна імперія Путіна у Криму. Хто після анексії півострова володіє відомими винзаводами? І невже Володимир Путін на пенсії стане виноробом? Президент Росії не заперечував свого інтересу до виноробства. Відомий завод ігристих вин «Новий Світ» купили компанії, тісно пов’язані з російським президентом. До заводу «шампанського» докупили відомі кримські виноробні – «Масандру» та «Інкерман». Усі вони – під санкціями. Тож експорт вина неможливий. У Спілці виноградарів та виноробів Росії вважають, що все кримське вино здатні випити росіяни. Виявляється, що винзавод може бути і подарунком: «Золоту Балку» в Севастополі отримала як подарунок від чоловіка світська дама Сніжана Георгієва.

Як виноробня «Усадьба «Дивноморское» у Геленджику пов’язана з Кримом? Яким кримським брендом володіє російський телеведучий Дмитро Кисельов? І що має у Криму голова правління державного банку «ВТБ» та власник нафтової компанії «Лукойл»? Навіщо Путіну стільки виноробень? І хто вони, нові алкогольні королі анексованого Криму?