Олігархи Росії розібрали собі винні заводи. Світське подружжя – Артем Зуєв та Сніжана Георгієва – заволоділи виноробнею «Золота Балка», що в Севастополі. До анексії завод та виноградники належали громаді, тобто жителям міста, та перебували в оренді в українського політика та бізнесмена Петра Устенка. Попри те, що Крим – під санкціями, нові власники залучають до виробництва західних виноробів та італійське обладнання для розливу вина. Російський телеведучий Дмитро Кисельов заснував у Криму власний бренд ігристого вина Cock t`est belle. Він співзвучний із назвою містечка Коктебель, де в Кисельова – дача. Власних виноградників та виноробні телеведучий не має, але вже піарить свій бренд на федеральному телеканалі «Росія» за гроші російських же платників податків. Він зняв фільм, де розповів і про виноробню Путіна «Усадьба «Дивноморское» під Геленджиком, щоправда, гучне ім’я справжнього власника не назвав. Товариш президента Росії, голова правління державного банку «ВТБ» Андрій Костін, попри західні санкції, розвиває у Криму виноробню Alma Valley («Альмінська долина»). А власник нафтової компанії «Лукойл» Вагіт Алекперов продовжує інвестувати гроші у розташований на окупованому півострові бренд вина «Шато Кот де Сант Даніель».