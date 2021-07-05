Об’єднання виробників французького шампанського закликає припинити його постачання до Росії, де його заборонено називати шампанським

Французьке об’єднання виробників шампанського виступило з різкою критикою нового російського закону, який забороняє називати французьке шампанське шампанським і резервує це слово тільки для російських шипучих вин.

У своїй заяві це об’єднання виноградарів, виробників шампанського і торговців цим напоєм Comité Champagne закликає дипломатів Франції і Європейського союзу домагатися від Росії зміни цього закону, а членів об’єднання – наразі зупинити всі постачання шампанського до Росії.

Співпрезиденти комітету Максім Тубар і Жан-Марі Барільєр нагадали, що захищена географічна назва «шампанське», яка може стосуватися виключно особливого різновиду ігристих вин, вироблених тільки у французькому регіоні Шампань із визначених сортів винограду і за визначеною технологією, має юридичний захист у 120 країнах світу. Але це, серед іншого, не стосується Росії.

«Comité Champagne засуджує той факт, що (російський) закон не гарантує, що російські споживачі будуть мати чітку й відкриту інформацію про походження й характеристики вина», – мовиться в заяві, яку цитують агентства Reuters і AFP.

Об’єднання також наголошує на тому, що цей російський закон підірвав двадцять років переговорів між Європейським союзом і Росією, що мали на меті домогтися й від Москви визнання й захисту позначення справжнього шампанського. Тим часом комітет заявляє, що й далі рішуче налаштований продовжувати дискусії з владою Росії про отримання ексклюзивного права на використання назви «шампанське» на російській території.

Попереднього дня, 4 липня, один із великих французьких виробників шампанського і торговців ним, компанія Moët Hennessy, яка теж спершу оголосила була про тимчасове припинення постачань свого шампанського до Росії після підписання нового закону президентом Володимиром Путіним, по двох днях роздумів змінила позицію: компанія повідомила, що якнайшвидше пристане на вимогу Москви і буде вже найближчим часом продавати своє французьке шампанське як «ігристе вино».

Російський закон не забороняє писати на етикетках французького шампанського його назву французькою латинськими літерами Champagne, але забороняє згадувати російський переклад цього слова – «шампанское» кирилицею; натомість французьке шампанське має бути, принаймні на задній етикетці, чітко позначене як «ігристе вино». Назвою ж «шампанское» дозволено класифікувати тільки шипучі вина, вироблені в самій Росії, які не мають ніякого стосунку до французького шампанського.

Франція домагається від іноземних виробників продукції, яку вони називають іменами захищених французьких товарів, на кшталт шампанського, коньяку тощо, відмови від таких назв. Але в країнах поза межами Євросоюзу, де не діє європейський захист географічно захищених назв, вона не має юридичних важелів впливу, щоб домогтися такої зміни, і вимушена намагатися досягати своєї мети переговорами чи іншими кроками, на кшталт фінансових заохочень.