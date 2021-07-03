У Росії заборонили називати іноземні вина «шампанським»

Президент Росії Володимир Путін 2 липня підписав ухвалені Держдумою правки до закону про регулювання алкогольної продукції.

Згідно з документом, найменування «шампанське» залишається тільки за продукцією російських виробників, імпортну продукцію, зокрема й французьке шампанське називатимуть «ігристими винами». У попередній редакції документу термін «шампанське» поширювався не тільки на російську продукцію.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, корпорація Moet Hennessy - один з найбільших виробників шампанського – вже повідомила партнерам, що зупиняє постачання своєї продукції у Росію у зв’язку зі зміною законодавства.

Moet Hennessy випускає шампанське популярних марок Moёt & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot).

У листі, з яким ознайомилось РБК, корпорація пояснила, що ухвалені поправки вимагають перейменування їхньої продукції в «ігристе вино», до чого в Moet Hennessy не готові.

В Україні з 2019 року заборонено використання назв «шампанське» та «коньяк» для напоїв, що не вироблені у Франції. Під заборону потрапило й найменування відповідної вітчизняної продукції. Таким чином українське законодавство було узгоджене з законодавством ЄС у цьому питанні.