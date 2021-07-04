Французькі поставники шампанського в Росію пристали на вимогу Москви відмовитися від назви свого напою – агентство

Французька компанія Moët Hennessy, власник і виробник низки елітних марок французького шампанського й інших напоїв, погодилася перейменувати французьке шампанське на «ігристе», приставши на вимогу нового російського закону, за яким «шампанським» може називатися тільки шипуче вино, вироблене в Росії, але не в Шампані у Франції. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяву компанії, яку воно отримало.

В інших джерелах такої заяви наразі немає – як і її заперечень.

За тим повідомленням компанії, вона якнайшвидше виконає російський закон, додавши на етикетки шампанського, що буде постачатися до Росії, нове позначення «ігристе вино», і після цього тимчасово перервані було поставки відновляться якнайшвидше.

Раніше, після появи згаданого закону, який заборонив називати шампанським французьке шампанське, ця компанія повідомляла своїх російських партнерів, що на деякий час буде вимушена припинити постачання до Росії своєї продукції через запровадження нових вимог.

За даними сайту російського представництва компанії Moët Hennessy, ТОВ «Моет Хеннессі Дистриб’юшн Рус», ця компанія нині постачає до Росії 45 різновидів французького шампанського елітних марок Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug, Ruinart, Chandon і Mercier, а також коньяки Hennessy, елітні сорти шотландського віскі, водку, текілу й вина.

Росія є для компанії Moët Hennessy, як і для її материнської компанії LVMH, підрозділом якої вона є, значним ринком їхньої дорогої продукції.

Тим часом до Росії постачає елітні товари, зокрема французькі шампанські, ціла низка компаній. За даними російської преси, шампанське з Франції становить близько 13 відсотків від усього імпорту в Росію різних різновидів ігристих і шипучих вин, а на частку Moët Hennessy припадає лише менш ніж 2 відсотки.

Інші французькі компанії – виробники і поставники французького шампанського – наскільки відомо, наразі ще не коментували вимог нового російського закону, який вимагає тепер назви «ігристе вино» для вин із захищеною в Європі географічною назвою «шампанське», тобто тільки вироблених у французькому регіоні Шампань із визначених сортів винограду і за визначеною технологією.

Натомість цей закон, на порушення принципів захищених географічних назв, які Росія ігнорує, дозволяє класифікувати як «шампанське» тільки вироблені в Росії шипучі вина.

Франція домагається від іноземних виробників продукції, яку вони називають іменами захищених французьких товарів, відмови від таких назв. Але в країнах поза межами Євросоюзу, де не діє європейський захист географічно захищених назв, вона не має юридичних важелів впливу, щоб домогтися такої зміни, і іноді вимушена йти на інші кроки для досягнення своєї мети.