У Росії перевірять театри на лояльність поглядам Путіна

Громадська рада при Міністерстві культури Росії збирається перевірити репертуар російських театрів щодо його відповідності «стратегії національної безпеки», затвердженої президентом Володимиром Путіним. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За словами голови ради Михайла Лермонтова, йдеться перш за все про «духовно-моральні і патріотичні цінності». Він не уточнив, куди будуть спрямовані результати перевірки, а також які можуть бути її наслідки, додавши лише, що рада при міністерстві повинна взяти на себе роль «громадського контролера».

Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити постановку московського театру «Современнник» «Перший хліб» на предмет образи ветеранів. Як сказано в офіційній заяві СК, приводом для перевірки стали «зверненнями представників громадськості та публікації в ЗМ», а «негативна реакція громадськості викликана тим, що під час однієї з вистав актори використовують не тільки ненормативну лексику, а й, на думку низки осіб, ображають ветеранів Великої Вітчизняної війни».

До цього громадська організація «Офіцери Росії» зверталася з вимогою перевірити спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлівський рух SERB намагався зірвати показ «Першого хліба».