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Російський суд засудив українця за спробу контрабанди частин ракетного комплексу

Неназваний громадянин України був засуджений судом в Йошкар-Олі в російській республіці Марій Ел, 2 серпня 2021 року

Суд у центральній частині Росії 2 серпня засудив громадянина України до більш як трьох років ув’язнення після того, як визнав його винним у спробі незаконного перевезення частин російського ракетного комплексу в Україну.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що цей чоловік має «зв’язки зі Службою безпеки України».

У повідомленнях російських засобів інформації про вирок Йошкар-Олинського міського суду в Республіці Марій Ел не розкривається особу чоловіка.

Минулого тижня суд у місті Ростов-на-Дону на південному заході Росії засудив громадян Росії та Вірменії до дев’яти з половиною та 10 з половиною років ув’язнення після визнання їх винними у спробі контрабанди частин ракетної системи С-300 до України.

Росія заарештувала та засудила кількох громадян України та Росії за звинуваченням у шпигунстві на користь України або наданні Києву секретної інформації.

Відносини між Москвою та Києвом стали напруженими з 2014 року, коли Росія захопила український Кримський півострів і стала підтримувати бойовиків на сході України.

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