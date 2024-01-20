2020-го діагноз доньки кримчанки Наталії Друзенко ускладнився. Продовжувати навчання у спеціальному інтернаті, де сама Наталія та викладала, виявилося неможливим. І вона відкрила в українській столиці свою школу для дітей із особливостями розвитку.
Кримчанка про війну, життя в Судаку та школу всього життя
Випуски
-
-
12:00, 30 грудня 2023
П'ять невдалих штурмів ЗСУ: 150 загиблих. Як планували операцію? | Крим.Реалії
-
12:00, 23 грудня 2023
Чого не вистачає для успішного просування ЗСУ до Криму? | Крим.Реалії
-
12:00, 16 грудня 2023
Список 500-та: редакція поіменно встановила загиблих солдатів із Криму | Крим.Реалії
-
12:00, 09 грудня 2023
Чому ЗСУ так складно наступати на півдні України? | Крим.Реалії
-
12:00, 02 грудня 2023
Репортаж із лабіринтів окопів. «Ніби випалена земля» | Крим.Реалії
Форум