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Кримчанка про війну, життя в Судаку та школу всього життя

Кримчанка про війну, життя в Судаку та школу всього життя
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Кримчанка про війну, життя в Судаку та школу всього життя

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Наталія Друзенко народилася у Криму, її батьки – росіяни, які колись переїхали до Криму з Виборга. Анексію Криму Росією сприйняли добре. Для батька було розчаруванням, що дочка не взяла паспорт Росії у 2014.

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2020-го діагноз доньки кримчанки Наталії Друзенко ускладнився. Продовжувати навчання у спеціальному інтернаті, де сама Наталія та викладала, виявилося неможливим. І вона відкрила в українській столиці свою школу для дітей із особливостями розвитку.

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