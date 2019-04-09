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09 Квітень 2019, Київ 09:08
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Кримом платять за Донбас? | Крим Реалії

Кримом платять за Донбас? | Крим Реалії
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Російські олігархи відбирають землю кримчан – санаторії півострова йдуть з молотка за заниженими в кілька разів цінами друзям господаря Кремля. Спочатку російська влада націоналізувала всі українські санаторії. А тепер розпродає їх наближеним до Путіна бізнесменам. Так в листопаді 2018-го один з найвідоміших курортів «Лівадія» дістався російському бізнесменові Костянтину Малофєєву. Олігарх в 2014 був спонсором так званої «кримської весни» і фінансував угруповання «ЛНР» і «ДНР». Ватажки бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін і Олександр Бородай самі зізнавалися, що працювали на Малофєєва. В Україні новий господар «Лівадії» в розшуку, а Євросоюз і США ввели проти нього персональні санкції.

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