Кримом платять за Донбас? | Крим Реалії

Російські олігархи відбирають землю кримчан – санаторії півострова йдуть з молотка за заниженими в кілька разів цінами друзям господаря Кремля. Спочатку російська влада націоналізувала всі українські санаторії. А тепер розпродає їх наближеним до Путіна бізнесменам. Так в листопаді 2018-го один з найвідоміших курортів «Лівадія» дістався російському бізнесменові Костянтину Малофєєву. Олігарх в 2014 був спонсором так званої «кримської весни» і фінансував угруповання «ЛНР» і «ДНР». Ватажки бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін і Олександр Бородай самі зізнавалися, що працювали на Малофєєва. В Україні новий господар «Лівадії» в розшуку, а Євросоюз і США ввели проти нього персональні санкції.