«Кримська світлиця»: боротьба за існування

Українська газета для кримчан «Кримська світлиця» опинилася під загрозою закриття, вже з початку наступного року вона може припинити своє існування. Які проблеми виникли у газети? Як редакція «Кримської світлиці» збирається боротися за збереження видання? І що необхідно для його порятунку?

На ці та інші питання в ефірі Радіо Крим.Реалії відповідають гендиректор українського держпідприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун і головний редактор газети «Кримська світлиця» Віктор Мержвинський.

–​ У чому причина складної ситуації з газетою, Андрію?

Щекун: Наше підприємство спеціалізується на культурологічних засобах масової інформації. Всього ми випускаємо сім державних ЗМІ: п’ять журналів і дві газети. «Кримська світлиця» –​ серед них. Насправді всі сім із 1 січня 2019 року можуть втратити свідоцтва про державну реєстрацію. Ще з 1 січня 2016-го вступив у силу закон про реформування державних і комунальних засобів масової інформації, і Міністерство культури має ухвалити рішення про вихід зі співзасновників таких структур і передати права трудовим колективам. А колективи вже вирішують, як вони працюють далі –​ як суб’єкт підприємницької діяльності, як недержавне видання. Наша редакція таке рішення ухвалила –​ трудовий колектив на зборах – і далі за процедурою зафіксувала цей протокол. Міністерство культури ж не ухвалило рішення щодо всіх семи наших ЗМІ зі свого боку, тобто не передало права працівникам.

–​ А час минає…

Йдеться про ліквідацію та знищення руками органу державної влади єдиного українськомовного видання для окупованої території

​Щекун: Залишається три місяці. Без закінчення цієї процедури з боку Мінкульту вже нас попередив Мін’юст, що з 1 січня позбавить нас державної реєстрації. Тобто йдеться про ліквідацію та знищення руками органу державної влади єдиного українськомовного видання для окупованої території.

– Ми намагалися зв’язатися з Мінкультом щодо того, що відбувається, але відповіді отримати так і не вдалося.

Щекун: У нас теж із цим проблема. Одного разу мене навіть не пустили до будівлі Міністерства культури –​ голову державного підприємства. Вони ухиляються від вирішення цього питання, навіть звинувачували нас, нібито ми не хочемо реформуватися. Ми запитуємо: де наказ про вихід зі співзасновників?​ Вони не відповідають на листи. Фактично йде цілеспрямований саботаж.

– Редакція Радіо Крим.Реалії хотіла б підкреслити, що з готовністю надасть представникам Міністерства культури України можливість прокоментувати звинувачення, які щойно прозвучали.

Щекун: Я не можу говорити, чому вони так поводяться, але конфліктна ситуація з Міністерством культури України виникла одразу після приходу на посаду міністра Євгена Нищука. 2017-го вони урізали нам фінансування на 50% –​ з 10 мільйонів гривень на сім видань залишилося тільки 5 мільйонів. Тоді ми вийшли на пікет до Кабінету міністрів, нам вдалося деякі позиції відстояти, крім фінансування. Ми не можемо зрозуміти, хто там сьогодні ухвалює рішення. Уже звернулися до Кабміну, щоб наше державне підприємство «Національне газетно-журнальне видавництво» перевели зі складу Міністерства культури з складу Державного комітету телебачення і радіомовлення, де є видавничий департамент і фахівці. Всі там розуміють нашу проблематику, нас підтримують. Мінкульт відповів, що не бачить доцільності в такому кроці.

–​ Чи вистачить грошей передплатників на функціонування «Кримської світлиці»?

Щекун: Точно не вистачить, хоч ми і сподіваємося на збільшення передплати. В усьому світі, в тому числі в Європі, такі видання підтримуються на державному рівні. У Франції на суспільно-політичні газети виділяють кошти з бюджету. Коли ви підтримуєте українське кіно на 500 мільйонів гривень і не можете всього 8 мільйонів виділити на сім друкованих ЗМІ, відбувається явно щось не те. Ми будемо пікетувати адміністрацію президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, але не Міністерство культури –​ ми не хочемо витрачати сили на них. За два роки не вирішити проблему – про що тут можна говорити?

У грудні 2016 року заступник міністра культури України Тамара Мазур прокоментувала ситуацію з фінансуванням газети «Кримська світлиця» так: «Газета «Кримська світлиця» функціонує у складі Національного газетно-журнального видавництва. Воно отримує підтримку з держбюджету в обсязі 30%. Ми не покриваємо повністю зарплату (журналістів газети –​ ред.) і не повинні цього робити. Тому що держпідприємство може і повинно самостійно заробляти гроші і формувати бюджет у межах свого фінансового плану».

–​ Хто ваша аудиторія, Вікторе? Чи вдається поширювати газету в Криму?

Найголовніше, що ми втрималися на плаву протягом 26 років, незважаючи на конкуренцію з іншими кримськими медіа

​Мержвинський: Зрозуміло, що читати «Кримську світлицю» може тільки той, хто може її передплачувати. Перш за все, це читач із материкової частини України. По-друге, це кримчани: у нас є сторінка в «Фейсбуці», у нас є домовленість із Вікіпедією, де ми виставляємо номери в електронному форматі. Як показує наша статистика, читач із Криму нас бачить, залишає коментарі. Найголовніше, що ми втрималися на плаву протягом 26 років, незважаючи на конкуренцію з іншими кримськими медіа. Ми зараз змушені виходити в форматі всього лише 8 сторінок, але ми намагаємося якісно їх наповнювати. За останні два роки нам вдалося створити свій контент, зайняти свою культурологічну нішу і робити ексклюзивний продукт.

Щекун: Хотів би відзначити, що «Кримська світлиця» не перереєструвалася за російським законодавством в окупованому Криму. На жаль, ми як державна структура не можемо просто так роздавати газети на півострові –​ якщо меценати закуповують, то ми роздаємо. Таке вже було, особливо якщо номер стосується правозахисних тем. Є сміливці, які везуть «Кримську світлицю» через контрольно-пропускні пункти в індивідуальному порядку і поширюють у Криму. Газета не заборонена, але російський режим, звичайно, боїться всього проукраїнського.

Єдина у Криму українськомовна газета «Кримська світлиця» видавалася на півострові з 1992 року. Газета висвітлювала життя української спільноти у Криму і була трибуною для місцевих авторів. Її фінансували з бюджету України. З 2015 року Національне газетно-журнальне видавництво Мінкультури України припинило друкувати газету і підписало наказ про переведення всього колективу на материк. Переїхати погодилися не всі.

Із липня 2016 року громадсько-політична та літературно-художня газета «Кримська світлиця» відновила вихід у друкованому вигляді. 14 жовтня в Києві презентували інтернет-сайт газети. Нова команда сформована повністю з кримчан, які розраховують і на передплатників видання.