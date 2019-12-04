Березові бруньки і «Коктебель». Як виробники горілки і коньяку ділять кримські бренди

Синьо-жовті прапори для одних і триколор для інших. Виробники горілки Medoff і коньяку «Коктебель» починали працювати в Криму до анексії. Зараз алкогольні напої виробляють і в Криму, і в Росії, і в материковій Україні. Це роблять різні компанії, але їхні засновники пов’язані один з одним і зі збанкрутілим українським холдингом «Союз-Віктан». Телеканал «Настоящее время» і російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер» з’ясували, що кримські підприємства групи працювали на півострові з порушенням європейських санкцій. Деякі продовжують їх порушувати досі.

Рекламу горілки Medoff, «Мѣрная», «На березових бруньках», Arctica, коньяків і вин «Коктебель» можна зустріти і в Україні, і в Росії. Її автори підлаштовуються під аудиторію: український виробник Beverage Trading Company вітає в фейсбуці з Днем Незалежності України, а на сторінці горілки Medoff від «Російського горілчаного холдингу» (рос. РВХ) в День Росії з’являється допис із хештегом #держава і російським триколором.

Раніше всі ці бренди належали одному власникові – холдингові «Союз-Віктан» кримського бізнесмена, депутата Верховної Ради АРК Андрія Охлопкова. Основним активом була «Кримська горілчана компанія» (рос. КВК). У 2009 році «Союз-Віктан» збанкрутував, а КВК через два роки викупила люксембурзька Eastern Beverage Company S.A.

Тоді ця компанія належала громадянинові Британії Нілу Смітові (Neil Smith) і була зареєстрована на Кіпрі. Про Сміта відомо небагато: випускник Кембриджу, починав кар’єру в великій аудиторській компанії Deloitte, до придбання КВК володів інвестфондом Florin Capital, одружений із українкою. У 2017 році Сміт запропонував свою кандидатуру на посаду голови українського держконцерну «Укрспирт».

Російський експерт, директор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю «ЦИФРРА» Віктор Дробиз вважає Ніла Сміта «зіц-головою».

«Може, він і стоїть зараз за «Кримською горілчаною компанією». Що він може в цьому розуміти? Він інвестор, він консультант. Який він там виробник горілки? Я 25 років на ринку. Людина, яка сьогодні керує фабрикою-виробником зубного порошку, а завтра автомобільним концерном, – «хрєнь» повна. Людина сидить на потоках. Неможливо знати ринок досконально, є певна специфіка у кожного ринку. Тому в Росії інша практика, тут давно тому не запрошують західних топменеджерів. Ніл Сміт міг бути інвестором. Але нічого він не розумів і не може розуміти в алкогольному бізнесі», – сказав Дробиз.

Як з’ясував телеканал «Настоящее время», проєкт Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», з люксембурзькою Eastern Beverage Company S.A. тісно пов’язаний і Андрій Охлопков, колишній власник «Союз-Віктану». У 2012 році він їздив разом із Нілом Смітом на переговори в Татарстан, де вони зустрічалися з тодішнім головою республіки Рустамом Мінніхановим. На казанському заводі «Татспиртпром» компанія планувала розливати свою продукцію. 2014 року були ще одні переговори з Мінніхановим, там Охлопкова представляли як голову правління «Російського горілчаного холдингу».

Перспективи райдужні і не дуже

У квітні 2014 року директор зв’язків із громадськістю «Кримської горілчаної компанії» (КВК) Віталій Мільнічук дав два інтерв’ю. Перше – проросійському агентству «Кримінформ». «Перспективи відкриваються райдужні, хоча на російському ринку будуть свої нюанси», – казав Мільнічук, уточнюючи, що підприємство хоче отримати російську акцизну марку.

Друге інтерв’ю – через тиждень – він же дав українському виданню «Капітал». КВК йде з Криму через «невизначені правила гри», стверджував Мільнічук. Фірма залишається українською і створить в Україні нову юридичну особу – Eastern Beverage Trading (EBT), казав він. Але до того моменту EBT існувала вже рік.

Власники КВК зареєстрували її в російському реєстрі в липні 2015 року – через рік після того, як були запроваджені санкції. А через місяць вони отримали від російської федеральної влади ліцензії на виробництво, зберігання і постачання спиртних напоїв. Відповідно до реєстру, власником КВК до березня 2018 року була кіпрська EBC Eastern Beverage Company Limited. Вона, у свою чергу, належить ліхтенштейнській TMC Trade Mark Company AG.

В українському реєстрі юридичних осіб «Кримська горілчана компанія» теж є, її власник – люксембурзька Eastern Beverage Company S.A.

Євросоюз у грудні 2014 року заборонив своїм компаніям розширювати участь у кримських компаніях. Але, за даними «Росстату», кіпрська EBC Eastern Beverage Company Limited із вересня 2015-го до липня 2016 року збільшила статутний капітал КВК з 3,7 мільйона до 95 мільйонів рублів (майже до 1,5 мільйона доларів за чинним тоді курсом валют).

У жовтні 2017 року («Кримською горілчаною компанією» тоді все ще володіла EBC Eastern Beverage Company Limited) КВК виконала держконтракт на 448 тисяч рублів (майже 7,8 тисячі доларів) для «Об’єднаної транспортної компанії «Магістраль». Остання займається вантажоперевезеннями і через інші фірми на 99,9% належить російській державі.

Коньячно-горілчана мережа

У грудні 2018 року кіпрську EBC Eastern Beverage Company Limited вивели з власників КВК. КВК передали «Російському горілчаному холдингові», а до лютого 2019 року – фірмі «Коньячний дім «Коктебель». Як з’ясував телеканал «Настоящее время», всі ці компанії пов’язані між собою.

«Російський горілчаний холдинг» (РВХ) до березня 2018 року належав уже згадуваній кіпрській EBC Eastern Beverage Company Limited. Керівництво «Російського горілчаного холдингу» на офіційному сайті називає себе дистриб’ютором продукції «Коньячного дому «Коктебель» на території Росії. Власник і гендиректор «Російського горілчаного холдингу» – Віктор Злотницький. А його брат Олександр Злотницький володіє 98,1% коньячного дому.

В офіційній біографії Віктора Злотницького зазначено, що в минулому він працював заступником генерального директора і гендиректором групи «Союз-Віктан» Андрія Охлопкова – того самого холдингу, який збанкрутував 2009 року.

У листопаді 2015 року Віктор Злотницький заснував в анексованому Криму фірму «Кримський коньячний дім» (ККД). Злотницький – її гендиректор і єдиний власник. У лютому 2018 року ККД купив коньячний завод і земельну ділянку в кримській Щебетовці майже за 50 мільйонів рублів (874 тисячі доларів). В аукціоні, крім ККД Віктора Злотницького, брав участь лише «КД «Коктебель» Олександра Злотницького.

Віктор Злотницький керує в Криму ще однією фірмою – «Крайміан венче кампані». Її основна діяльність – торгівля алкогольними напоями. У російському реєстрі компанію зареєстрували у вересні 2014 року. На 1% нею володіє Злотницький, а на 99% – кіпрська EBP Eastern Beverage Production LTD. Остання, як і EBC Eastern Beverage Company Limited (колишній засновник КВК і РВХ), записана на TMC Trade Mark Company AG з Ліхтенштейну.

Порушуючи санкції ЄС, власники ТОВ «Крайміан венче кампані» 14 січня 2015 року збільшили її статутний капітал із 235 тисяч до 14,8 мільйона рублів. За підсумками 2017 року компанія задекларувала майже 5 мільйонів рублів прибутку (88,3 тисячі доларів).

І «Кримська горілчана компанія», і «Крайміан венче кампані» – постійні партнери Російського національного комерційного банку (РНКБ), який із 2014 року перебуває під санкціями ЄС і США. У січні 2018 року банк збільшив кредитну лінію для «Крайміан венче кампані» з 350 до 850 мільйонів рублів (15 мільйонів доларів). А в серпні 2017 року РНКБ дав банківські гарантії для оплати російських акцизних марок «Кримською горілчаною компанією» на 500 мільйонів рублів – тобто на 8,4 мільйона доларів.

«По Європейському союзі ми й літати нікуди не маємо»

Телеканал «Настоящее время» відправляв запит про коментар на кілька електронних адрес «Російського горілчаного холдингу» і кілька тижнів намагався зв’язатися з гендиректором РВХ і КВК Віктором Злотницьким особисто – телефоном і в фейсбуці, – але безуспішно.

Директор «Коньячного дому «Коктебель» (нинішнього власника КВК) Олександр Злотницький, почувши тему звернення, попередив: «На деякі запитання відповідати навіть не буду».

Він відмовився розповісти, в кого його фірма придбала «Кримську горілчану компанію». На запитання про Ніла Сміта сказав: «Не знаю, хто це». Олександр Злотницький каже, що його фірма не експортує продукцію за межі Росії, і посилається на санкційні заборони. Але підтверджує вивезення товарів із Криму в Росію.

Через те, що з погляду міжнародного права Крим – це територія України, вивезення товарів до Росії може прирівнюватися до експорту. Британський королівський адвокат із палати Brick Court Chambers Мая Лестер каже, що закон ЄС про санкції не завжди прописує, що саме вважається порушенням санкцій.

«Там дуже мало пояснень щодо юридичних процедур. Часто ми підбираємо юридичні тлумачення, щоб зрозуміти, що означають ці положення. Адвокати можуть дати свою юридичну оцінку, що означають ці документи, – більшою мірою це моя робота. Але Європейський суд – це суд, який визначить [точні] тлумачення за європейськими санкціями. Це стане єдиною законною і правильною інтерпретацією. Європейська комісія вже дала деякі пояснення з приводу санкцій щодо Росії, як і Великобританія – на випадок виходу зі складу ЄС», – сказала Лестер телеканалові «Настоящее время».

Власник фірми «КД Коктебель» Олександр Злотницький визнає, що експорт продукції в Росію може бути порушенням санкцій: «Юридично, напевно, так, я не знаю. По Європейському союзі багато чого вважається. По Європейському союзі ми і літати нікуди не маємо, і ходити не маємо».

Хто розливає алкоголь у материковій Україні

У материковій Україні алкоголь під брендами Arctica, Medoff, Mernaya, «Коктебель» виробляють і продають дві компанії – Eastern Beverage Trading (EBT) і Beverage Trading Company (BTC). Вони взаємопов’язані. Так, наприклад, при дзвінку на гарячу лінію BTC автовідповідач повідомляє: «Ви подзвонили в Eastern Beverage Trading». У реєстрі юросіб жодна з цих компаній не заявляє, що виробляє алкоголь, – вказує лише торгівлю. Назва Beverage Trading Company зустрічається на горілчаних етикетках в українських магазинах, а Eastern Beverage Trading – на коньячних.

Відносно Eastern Beverage Trading «Кримської горілчаної компанії» (оригінальної, української) в Україні з лютого 2015 року розслідується кримінальна справа про несплату податків. Його веде українська прокуратура АР Крим.

За версією слідчих, після анексії КВК продала Eastern Beverage Trading майно на 100 мільйонів гривень (4,6 мільйона доларів), із яких фірма-продавець не сплатила до бюджету податки, а фірма-покупець отримала за цю операцію податковий кредит.

У березні 2019 року прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим Марія Гусєва відповіла телеканалові «Настоящее время», що розслідування справи триває, підозрюваних у ній немає. Чому їх не встановили, Гусєва не пояснила.

Власником другої компанії, Beverage Trading Company, записаний Олег Станіславович Кравчуновський. Ця людина керувала і керує кількома українськими будівельними компаніями: «Монтажінвест» (діє), «Донєвробуд» (ліквідована), «Прометей-Центр». Великих активів, порівнянних із Beverage Trading Company, в нього немає. Телеканал «Настоящее время» зв’язався з Кравчуновським, та він від коментарів відмовився.

До жовтня 2018 року засновником Beverage Trading Company була інша людина, киянин Микола Дворак – колишній юрист «Союз-Віктану». Зараз він є засновником Eastern Beverage Trading і Spirit Trademark Company. Саме остання компанія зареєструвала товарні знаки «Союз-Віктану» (SV), попередника «Кримської горілчаної компанії».

Дворак каже, що його компанія не пов’язана з колишнім власником «Союз-Віктану» Охлопковим. Він також сказав телеканалові «Настоящее время», що Eastern Beverage Trading не співпрацює з «Російським горілчаним холдингом» і зареєстрованою в російському реєстрі «Кримською горілчаною компанією».

«Ми не можемо з ними працювати в принципі, – сказав він. – Раніше «Кримська горілчана компанія» була українською, працювала в Україні. Це до того моменту, як я там був, але це ж не має значення».

Суд за бренди

У 2014 році горілка Medoff (тоді бренд належав українській Eastern Beverage Company) посіла восьме місце в світі за обсягами виробництва в рейтингу міжнародного профільного журналу Drinks International. 2015 року в цьому ж рейтингу Medoff зайняв 11-е місце.

А восени 2018 року бренд Medoff став предметом господарського спору, який розглядає суд в Києві. Директор Beverage Trading Company Олексій Ковалевич у себе в фейсбуці описав суть конфлікту так: Ніл Сміт спробував здійснити рейдерське захоплення, передавши через кіпрську EBC Eastern Beverage Company Limited права на торговельні марки компанії Zaforpo Ventures Limited (теж кіпрській). Нею керує колишній директор української КВК Джонатан Вейл.

Ковалевич наполягає, що насправді права на Medoff, «Наша марка» і Arctica належать саме його фірмі – Beverage Trading Company. Ніл Сміт був довгий час пов’язаний із українською Eastern Beverage Company і представляв інтереси кінцевого бенефіціара компанії, але сам ніколи її власником не був, наполягає Ковалевич.

Реального кінцевого бенефіціара Eastern Beverage Company Ковалевич не назвав. Телеканал «Настоящее время» кілька тижнів намагався різними способами зв’язатися з директором, але всі запити були проігноровані. У грудні 2018 року суд у забезпечення позову заборонив компаніям Eastern Beverage Trading і Beverage Trading Company передавати права, виготовляти і продавати продукцію торгових марок Medoff. Остаточного рішення у справі ще немає.

Перевіривши іноземні реєстри торгових марок, телеканал «Настоящее время» з’ясував, що кіпрська Zaforpo Ventures Limited оформила право на бренди Medoff і Mernaya в Чехії, Франції, Німеччині, країнах Бенілюксу.

У жовтні на зареєстровані в Україні горілчані бренди стала претендувати ще одна компанія – російська. 7 жовтня 2019 року Господарський суд Києва прийняв до розгляду позов товариства з обмеженою відповідальністю «Ескада» до Eastern Beverage Trading із вимогою передати права на бренди Medoff Mernaya. У справі вказані ще 17 торгових марок, схожих на дві попередні, наприклад «Медов» або Medkoff, а також «Мірна» і «Мѣрная».

Компанія «Ескада» зареєстрована в Москві в тій же будівлі, що і «Російський горілчаний холдинг», але в іншому офісі. У двох цих фірм один і той же засновник – Віктор Злотницький. А до серпня 2018 року 99,9% компанії належали вже згаданій кіпрській EBC Eastern Beverage Company Limited. Крапку в суперечці за бренди українські суди ще не поставили.

Читайте також:

Ліга санкцій. Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес, порушуючи санкції ЄС і України

Кіпрські пороми для «зелених чоловічків». Чому запроваджені Україною і ЄС санкції не шкодять імперії морських перевезень