Санкційне соте. Як Lufthansa годує тисячі пасажирів на рейсах «Аерофлоту» до Криму, порушуючи санкції

Незважаючи на заборону літати до Криму, російський «Аерофлот» тільки з Москви здійснює на півострів шість регулярних рейсів на день. Його пасажирів годує кейтерингова компанія «Аеромар», для цього в Сімферополі відкрили її офіційну філію. Серед засновників «Аеромара» – британські й німецькі «дочки» німецької авіакомпанії Lufthansa.

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Літати над Кримом Державіаслужба України заборонила ще 2014 року. Її підтримали Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) і Європейська організація безпеки повітряної навігації («Євроконтроль»). Остання поінформувала про заборону всі авіакомпанії. Наприкінці 2014-го заборону на польоти в регіоні встановило Федеральне управління цивільної авіації США.

Але багато російських авіакомпаній заборону проігнорували. Через це Україна повністю припинила авіаційне сполучення з Росією 25 жовтня 2015 року і додала до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони близько 40 російських авіакомпаній. Серед порушників опинилися найбільші російські авіакомпанії: «Аерофлот», «Уральські авіалінії», «Саратовські авіалінії», «ЮТейр», «Ред Вінгс», «Ямал» та інші.

Популярний міжнародний інтернет-ресурс Skyscanner показує, що у кримський Сімферополь можна долетіти прямими рейсами з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Ростова-на-Дону і Сочі. Якщо компанія «Аерофлот» спочатку здійснювала рейси через дочірню авіакомпанію «Росія», то зараз літає в Крим безпосередньо: шість рейсів із Москви і назад, іще по одному – з Сочі і Санкт-Петербурга.

Соте від шеф-кухаря і млинці на Масницю

Курка-соте з червоним рисом від іменитого шеф-кухаря Тьєррі Мона або філе індички в травах «персілада» від власниці зірки «Мішлен» шеф-кухаря Сільвії Баракка. Таким меню для пасажирів бізнес-класу рейсу Москва – Сімферополь авіакомпанії «Росія» в грудні 2014 року поділився у своєму блозі мандрівник Сергій Анашкевич.

Харчування на борту кримського рейсу забезпечувала тоді і продовжує робити це зараз найбільша в Росії кейтерингова компанія «Аеромар». Для цього керівництво АТ «Аеромар» створило в Криму спеціальну, вже шосту, філію «Аеромар-Сімферополь».

Окремої юридичної особи філія не має, запис про неї з’явився в російському реєстрі юросіб ЕГРЮЛ 26 червня 2014 року на сторінці АТ «Аеромар». 3 липня того року в компанії повідомили, що філія обслужила перший рейс спеціального літного загону авіакомпанії «Росія».

У книжці «Аеромар. 25 років із Вами і в небі, і на землі» (виданий компанією альбом із фотографіями і перерахуванням досягнень) зазначено, що «створення в найстисліші терміни філії «Аеромар-Сімферополь» стало можливим завдяки підтримці державних відомств, республіканських органів влади, представництва ВАТ «Аерофлот» і адміністрації аеропорту в місті Сімферополь».

У тій же книжці згадується, що в серпні 2014 року компанія приготувала рекордні 93 тисяч 878 порцій бортового харчування за добу, майже 2000 з них – у сімферопольській філії.

Найбільшим клієнтом ЗАТ «Аеромар» є російський державний «Аерофлот». Повідомляється, що на нього припадає приблизно 77% обсягів виробництва і послуг. Клієнтам «Аерофлоту» пропонують 20 різновидів спеціального харчування, в тому числі дитяче, діабетичне, вегетаріанське, з низьким вмістом солі, з підвищеним вмістом клітковини, кошерне або халяльне харчування. Для пасажирів готують святкове меню на Великдень, Масницю, «медовий», «яблучний» і «горіховий» Спаси (дні врожаю в слов’янській традиції).

Крім харчування, «Аеромар» займається прибиранням, екіпіруванням салонів і торгівлею на борту літаків.

Європейські засновники

Контрольним пакетом акцій «Аеромара» – 51% – володіє сам «Аерофлот». Решта 49% через дочірні британські й німецькі фірми належить німецькому авіаперевізникові Deutsche Lufthansa AG.

Основний різновид діяльності «Аеромара» – громадське харчування. Серед інших – послуги, пов’язані з повітряним і космічним транспортом.

Філія «Аеромара» в Сімферополі також фігурує на офіційному сайті держзакупівель у Росії.

Наприклад, у серпні 2015-го був обраний підрядник для реконструкції приміщення, яке філія орендує в Сімферополі. Сума договору – від 2,7 мільйонів рублів (38 тисяч доларів). У технічному завданні зазначено, що необхідно здійснити капітальний ремонт цеху бортового харчування площею понад 500 квадратних метрів. Він повинен забезпечувати приготування 2000 раціонів (наборів харчування) на добу.

Санкції ЄС прямо забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектор на території анексованого Криму. Офіційно встановити факт порушення санкцій може Європейський суд за зверненням органів, відповідальних за санкційний контроль у конкретній країні ЄС. Проєкт «Настоящее время» відправив запит до відповідного департаменту Міністерства закордонних справ Німеччини ще на початку квітня 2018-го, але відповіді до моменту публікації так і не отримав.

У головному офісі німецької Lufthansa Group, отримавши запит проєкту «Настоящее время», пообіцяли, що підготують відповідь максимально швидко, але через два тижні прислали відмову.

«На жаль, ми не можемо прокоментувати ваш запит. Дякуємо за ваше розуміння», – написала в електронному листі Керстін Сінтія Лау, директор із міжнародних комунікацій LSGgroup.

Відповісти на офіційний запит проєкту «Настоящее время» ще з середини березня обіцяють і в самому «Аеромарі», але досі відповіді ми так і не отримали.