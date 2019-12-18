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18 грудня 2019, Київ 14:19
Політика

«Слабка ланка» в сімейному бізнесі. У Криму працюють компанії, пов’язані з ексміністром оборони України Лебедєвим, в обхід санкцій

Павло Лебедєв

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Павло Лебедєв входив у команду втеклого президента України Віктора Януковича і з 2012 по 2014 рік був міністром оборони. Після анексії Криму Лебедєв поїхав до Севастополя, отримав російський паспорт і продовжив сімейний будівельний бізнес. Пов’язана з ним група компаній «Парангон» – один із найбільших забудовників півострова, а головний їхній об’єкт – єдиний у Севастополі п’ятизірковий готельний комплекс «Аквамарин».

Серед засновників «Парангона» – кілька офшорних компаній із різних країн: Панами, Белізу, Британських Віргінських Островів. Формально це дозволяє «Парангонові» обійти санкції Європейського союзу. Але в сфері впливу компанії є фірма, яка, як з’ясували телеканал «Настоящее время» і російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер», може порушувати санкції ЄС.

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В Україні Павло Лебедєв оголошений у розшук. Його звинувачують у зниженні обороноздатності країни. Крім того, ексміністра оборони підозрюють у тому, що він сприяв силовому придушенню протестів Євромайдану.

Життя і відпочинок у VIP-апартаментах

«Найкраще місце для проживання в Севастополі», «новий формат відпочинку і проживання», «комфортний рівень життя в апартаментах від 4,7 мільйонів рублів (65 тисяч доларів)» – так рекламні слогани одного з найбільших забудовників Криму, компанії «Парангон», розповідають про 12-поверховий комплекс апартаментів «Аквамарин-2» (він же – «АкваDelux»).

Комплекс«АкваDelux»
Комплекс«АкваDelux»

Іще до побудови комплекс за адресою Паркова, 7 біля парку Перемоги в Севастополі позиціонувався як друга черга «Аквамарина». Будівля готелю «Aquamarine Resort & Spa» стоїть поруч, за адресою Паркова, 11.

Покупцям нових апартаментів преміум-класу обіцяють доступ практично до всіх благ основного «Аквамарина». Це і окремий обладнаний пляж, і лазнево-басейний комплекс зі спа-процедурами, і один із найбільших у Криму аквапарків «Зурбаган», а ще спортивні майданчики, амфітеатр, нічний клуб, п’ять ресторанів, фітнес-центр і навіть власний дельфінарій.

Комплекс «АкваDelux» (п) стоїть поруч із готелем «Аквамарин»
Комплекс «АкваDelux» (п) стоїть поруч із готелем «Аквамарин»

Як запевнили телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», у відділі продажів, 80% квадратних метрів уже продано. Нові власники можуть або самі проживати в квартирі, або передати її керівній компанії, яка буде від їхнього імені здавати житло в оренду. Загалом у комплексі 500 таких квартир, від 29-метрових студій до двоповерхових пентхаусів.

За схожою схемою раніше продавалися апартаменти і в основному готелі. Але власники залишилися незадоволені.

Готель «Аквамарин» і комплекс «АкваDelux» мають власний пляж (на фото), але за його утримання доводиться платити
Готель «Аквамарин» і комплекс «АкваDelux» мають власний пляж (на фото), але за його утримання доводиться платити

Навесні 2017-го ЗМІ писали, що власникам апартаментів включили в квитанції за обслуговування будинку витрати на купівлю нових меблів для пляжів, ремонт ресторанів на території, встановлення і фарбування лавиць у парку і витрати на утримання інфраструктури. Так плата за 40-метрові апартаменти, наприклад, сягнула майже 10 тисяч рублів на місяць (140 доларів), а за ремонт поламаного кондиціонера в рахунок додали ще 50 тисяч рублів (700 доларів).

Родинний бізнес Лебедєвих

«Власник наш – Лебедєв і його дружина», – сказали телеканалові «Настоящее время» на реєстрації готелю «Аквамарин».

Юридично готельний комплекс оформлений як ТОВ «Гранд Отель Аквамарин РУ». Подружжя Людмила й Павло Лебедєви офіційно були його засновниками до серпня 2015 року. Пізніше власником одноосібно стало АТ «Бытрадиотехника». У ньому Людмила Петрівна Лебедєва очолює раду директорів – згідно з річним звітом від 29 червня 2018 року, який є в розпорядженні телеканалу «Настоящее время». Там же зазначено, що основне місце роботи Лебедєвої – ТОВ «Гранд Отель Аквамарин РУ».

Готельний комплекс «Аквамарин» є візитною карткою групи компаній «Парангон». Він часто згадується на офіційному сайті групи і у всіх рекламних оголошеннях нових черг комплексу.

Згідно з офіційною біографією Павла Лебедєва, 2012 року він офіційно володів українською Inter Car Group, у яку входила група «Парангон». Зараз у держреєстрі юридичних осіб Росії власниками ТОВ «Керівна компанія «Парангон» є компанії з Белізу, Британських Віргінських Островів і Панами, а також дружина Павла Лебедєва, яка володіє 0,0001% компанії. У травні минулого року, коли на території готелю відкривали «співочий фонтан», стрічку перерізав особисто ексміністр Лебедєв.

Фото 2013 року: міністр оборони України Павло Лебедєв (п) у Севастополі вітає свого колегу з Росії Сергія Шойгу (л)
Фото 2013 року: міністр оборони України Павло Лебедєв (п) у Севастополі вітає свого колегу з Росії Сергія Шойгу (л)

До квітня 2015 року серед засновників «Парангона» була записана кіпрська компанія Metyglow Holdings LTD. Санкції Євросоюзу забороняють європейським компаніям інвестувати в нерухомість і туризм в анексованому Криму, і Metyglow Holdings LTD вивели з числа власників.

Але під санкції ЄС, які забороняють розвивати туризм у Криму, потрапляє ТОВ «Сегас-Тур». Саме воно 2015 року отримало дозвіл на будівництво згаданого вище «Аквамарин-2», або «АкваDelux».

Слабка ланка

ТОВ «Сегас-Тур» перереєструвалося в російській юрисдикції 14 листопада 2014 року. До липня 2017-го 10% компанії належали ТОВ «Керівна компанія «Парангон». Після того серед власників залишилися дві іноземні компанії – Vektz Commerce Inc. із Панами і естонська Merlen Company OÜ. Саме на останню поширюються санкції ЄС.

Естонська фірма станом на квітень 2019 року була серед співзасновників «Сегас-Тур», але до жовтня її повністю вивели. Зараз «Сегас-Тур» належить уже згаданій Vektz Commerce Inc. і Олені Злобіній.

«Сегас-Тур» має дві дочірні компанії – і обидві пов’язані з готельним комплексом «Аквамарин».

Одна з них, ТОВ «Аква Делюкс Стим Резорт», є керівною компанією однойменного басейно-лазневого комплексу в новобудові «АкваDelux».

Друга дочірня компанія – ТОВ «Керівна компанія «Аква Делюкс». Саме їй власники апартаментів можуть передати свої квартири для подальшої здачі в оренду.

Серед власників обох дочірніх компаній – Олена Якименко. У розпорядженні телеканалу «Настоящее время» є документ, що підтверджує її призначення в жовтні 2012-го членом правління естонської Merlen Company OÜ.

Телеканалові вдалося поговорити з директором компанії ТОВ «Керівна компанія «Аква Делюкс» Оксаною Карпенко, але вона ухилилася від відповіді на запитання про санкції ЄС.

«Не компетентна в даному питанні з приводу санкцій. Із приводу того, що «Сегас-Тур» є на території, – це договір оренди земельної ділянки. Через те, що «Сегас-Тур» здійснював забудову даної земельної ділянки, оренда землі є у «Сегас-Тура» і буде на даний момент», – сказала директор керівної компанії.

Телеканал «Настоящее время» звертався за поясненнями до групи компаній «Парангон». Комерційний директор Микола Галічкін кілька разів обіцяв відповісти, але незабаром перестав відповідати на дзвінки і офіційні запити. Телеканал також кілька тижнів намагався поговорити з директором ТОВ «Сегас-Тур» Глібом Мельниченком, але щоразу секретар відповідала, що начальника немає на робочому місці.
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