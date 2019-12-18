«Слабка ланка» в сімейному бізнесі. У Криму працюють компанії, пов’язані з ексміністром оборони України Лебедєвим, в обхід санкцій

Павло Лебедєв входив у команду втеклого президента України Віктора Януковича і з 2012 по 2014 рік був міністром оборони. Після анексії Криму Лебедєв поїхав до Севастополя, отримав російський паспорт і продовжив сімейний будівельний бізнес. Пов’язана з ним група компаній «Парангон» – один із найбільших забудовників півострова, а головний їхній об’єкт – єдиний у Севастополі п’ятизірковий готельний комплекс «Аквамарин».

Серед засновників «Парангона» – кілька офшорних компаній із різних країн: Панами, Белізу, Британських Віргінських Островів. Формально це дозволяє «Парангонові» обійти санкції Європейського союзу. Але в сфері впливу компанії є фірма, яка, як з’ясували телеканал «Настоящее время» і російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер», може порушувати санкції ЄС.

Інші матеріали розслідування перелічені у статті:

В Україні Павло Лебедєв оголошений у розшук. Його звинувачують у зниженні обороноздатності країни. Крім того, ексміністра оборони підозрюють у тому, що він сприяв силовому придушенню протестів Євромайдану.

Життя і відпочинок у VIP-апартаментах

«Найкраще місце для проживання в Севастополі», «новий формат відпочинку і проживання», «комфортний рівень життя в апартаментах від 4,7 мільйонів рублів (65 тисяч доларів)» – так рекламні слогани одного з найбільших забудовників Криму, компанії «Парангон», розповідають про 12-поверховий комплекс апартаментів «Аквамарин-2» (він же – «АкваDelux»).

Іще до побудови комплекс за адресою Паркова, 7 біля парку Перемоги в Севастополі позиціонувався як друга черга «Аквамарина». Будівля готелю «Aquamarine Resort & Spa» стоїть поруч, за адресою Паркова, 11.

Покупцям нових апартаментів преміум-класу обіцяють доступ практично до всіх благ основного «Аквамарина». Це і окремий обладнаний пляж, і лазнево-басейний комплекс зі спа-процедурами, і один із найбільших у Криму аквапарків «Зурбаган», а ще спортивні майданчики, амфітеатр, нічний клуб, п’ять ресторанів, фітнес-центр і навіть власний дельфінарій.

Як запевнили телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», у відділі продажів, 80% квадратних метрів уже продано. Нові власники можуть або самі проживати в квартирі, або передати її керівній компанії, яка буде від їхнього імені здавати житло в оренду. Загалом у комплексі 500 таких квартир, від 29-метрових студій до двоповерхових пентхаусів.

За схожою схемою раніше продавалися апартаменти і в основному готелі. Але власники залишилися незадоволені.

Навесні 2017-го ЗМІ писали, що власникам апартаментів включили в квитанції за обслуговування будинку витрати на купівлю нових меблів для пляжів, ремонт ресторанів на території, встановлення і фарбування лавиць у парку і витрати на утримання інфраструктури. Так плата за 40-метрові апартаменти, наприклад, сягнула майже 10 тисяч рублів на місяць (140 доларів), а за ремонт поламаного кондиціонера в рахунок додали ще 50 тисяч рублів (700 доларів).

Родинний бізнес Лебедєвих

«Власник наш – Лебедєв і його дружина», – сказали телеканалові «Настоящее время» на реєстрації готелю «Аквамарин».

Юридично готельний комплекс оформлений як ТОВ «Гранд Отель Аквамарин РУ». Подружжя Людмила й Павло Лебедєви офіційно були його засновниками до серпня 2015 року. Пізніше власником одноосібно стало АТ «Бытрадиотехника». У ньому Людмила Петрівна Лебедєва очолює раду директорів – згідно з річним звітом від 29 червня 2018 року, який є в розпорядженні телеканалу «Настоящее время». Там же зазначено, що основне місце роботи Лебедєвої – ТОВ «Гранд Отель Аквамарин РУ».

Готельний комплекс «Аквамарин» є візитною карткою групи компаній «Парангон». Він часто згадується на офіційному сайті групи і у всіх рекламних оголошеннях нових черг комплексу.

Згідно з офіційною біографією Павла Лебедєва, 2012 року він офіційно володів українською Inter Car Group, у яку входила група «Парангон». Зараз у держреєстрі юридичних осіб Росії власниками ТОВ «Керівна компанія «Парангон» є компанії з Белізу, Британських Віргінських Островів і Панами, а також дружина Павла Лебедєва, яка володіє 0,0001% компанії. У травні минулого року, коли на території готелю відкривали «співочий фонтан», стрічку перерізав особисто ексміністр Лебедєв.

До квітня 2015 року серед засновників «Парангона» була записана кіпрська компанія Metyglow Holdings LTD. Санкції Євросоюзу забороняють європейським компаніям інвестувати в нерухомість і туризм в анексованому Криму, і Metyglow Holdings LTD вивели з числа власників.

Але під санкції ЄС, які забороняють розвивати туризм у Криму, потрапляє ТОВ «Сегас-Тур». Саме воно 2015 року отримало дозвіл на будівництво згаданого вище «Аквамарин-2», або «АкваDelux».

Слабка ланка

ТОВ «Сегас-Тур» перереєструвалося в російській юрисдикції 14 листопада 2014 року. До липня 2017-го 10% компанії належали ТОВ «Керівна компанія «Парангон». Після того серед власників залишилися дві іноземні компанії – Vektz Commerce Inc. із Панами і естонська Merlen Company OÜ. Саме на останню поширюються санкції ЄС.

Естонська фірма станом на квітень 2019 року була серед співзасновників «Сегас-Тур», але до жовтня її повністю вивели. Зараз «Сегас-Тур» належить уже згаданій Vektz Commerce Inc. і Олені Злобіній.

«Сегас-Тур» має дві дочірні компанії – і обидві пов’язані з готельним комплексом «Аквамарин».

Одна з них, ТОВ «Аква Делюкс Стим Резорт», є керівною компанією однойменного басейно-лазневого комплексу в новобудові «АкваDelux».

Друга дочірня компанія – ТОВ «Керівна компанія «Аква Делюкс». Саме їй власники апартаментів можуть передати свої квартири для подальшої здачі в оренду.

Серед власників обох дочірніх компаній – Олена Якименко. У розпорядженні телеканалу «Настоящее время» є документ, що підтверджує її призначення в жовтні 2012-го членом правління естонської Merlen Company OÜ.

Телеканалові вдалося поговорити з директором компанії ТОВ «Керівна компанія «Аква Делюкс» Оксаною Карпенко, але вона ухилилася від відповіді на запитання про санкції ЄС.

«Не компетентна в даному питанні з приводу санкцій. Із приводу того, що «Сегас-Тур» є на території, – це договір оренди земельної ділянки. Через те, що «Сегас-Тур» здійснював забудову даної земельної ділянки, оренда землі є у «Сегас-Тура» і буде на даний момент», – сказала директор керівної компанії.

Телеканал «Настоящее время» звертався за поясненнями до групи компаній «Парангон». Комерційний директор Микола Галічкін кілька разів обіцяв відповісти, але незабаром перестав відповідати на дзвінки і офіційні запити. Телеканал також кілька тижнів намагався поговорити з директором ТОВ «Сегас-Тур» Глібом Мельниченком, але щоразу секретар відповідала, що начальника немає на робочому місці.