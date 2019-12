Переховати якнайдалі. Як брати Клюєви зберегли сонячні електростанції в Криму

Два мільярди рублів, або 31 мільйон доларів, заробили після анексії Криму власники сонячних електростанцій півострова – добре відома російським журналістам-розслідувачам група «Солар». Її заснували через європейські офшори колишні українські впливові чиновники – брати Андрій і Сергій Клюєви. Їхні компанії отримували землю на пільгових умовах під час президентства Віктора Януковича. Будували електростанції на кредити українських і російських держбанків. А електроенергію продавали українській державі за цінами, вп’ятеро вищими від гуртових.

У 2014 році для групи настали складні часи: падіння доходів, претензії банків, банкрутство підприємств. Але безліч непрямих ознак вказують на те, що Клюєви зберегли контроль над активами, перереєстрували їх за російськими законами і продовжують вести бізнес, порушуючи європейські санкції, свідчить спільне розслідування телеканалу «Настоящее время» і російського громадського антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер».

Інші матеріали розслідування перелічені у статті:

Сонячний бізнес депутатів Клюєвих

Брати Андрій і Сергій Клюєви – люди з близького оточення колишнього президента України Віктора Януковича. Старший, Андрій, був першим віце-прем’єром, депутатом Верховної Ради і головою адміністрації президента України у вирішальний період Євромайдану. Молодший, Сергій, теж донедавна депутат Верховної Ради, був формальним власником резиденції «Межигір’я» Віктора Януковича.

Обидва брати зараз у розшуку. Сергій Клюєв фігурує в справах про зловживання владою, присвоєння майна, шахрайство і легалізацію злочинних доходів. Андрія Клюєва Служба безпеки України підозрює в незаконному перешкоджанні мирним акціям, перевищенні влади і привласненні майна. У 2014 році ЄС запровадив проти братів персональні санкції, але вже в 2018–2019 роках їх зняв – спочатку з Сергія, а потім і з Андрія.

У Клюєвих в Україні були група компаній «Укрпідшипник», «Завод напівпровідників» і зареєстрована в Австрії компанія Activ Solar. Остання будувала сонячні електростанції (СЕС) у Криму, в Одеській і Миколаївській областях. Українська громадська організація «Центр протидії корупції» описувала схему «сонячного» бізнесу Клюєвих: їхні компанії безкоштовно отримували землю, коли брати були при владі, і оформляли кредити в українських держбанках.

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle 2017 року писала, що компанії Клюєвих не повернули українським держбанкам майже 28 мільярдів гривень, або 1 мільярд доларів (тут і далі суми в доларах вказані за середньорічними курсами). Урядові України довелося покривати збитки банків із державного бюджету. Журналісти підрахували, що за борги братів Клюєвих кожен український платник податків віддав по 2 тисячі гривень – приблизно по 75 доларів.

Електроенергію продавали державі за спеціальним «зеленим» тарифом (для відновлюваних джерел енергії) – вп’ятеро вищим від гуртової ціни. Цей тариф Верховна Рада ухвалила 2009 року, коли обидва брати були парламентарями.

У Криму на момент анексії Activ Solar Клюєвих керувала чотирма комплексами СЕС і будувала ще два.

«Липові і шахрайські» електростанції

Претензії бізнесові Клюєвих висували не тільки українська влада і держбанки, а й призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов. Уже в травні 2014 року він назвав електростанції Activ Solar «шахрайськими» і «липовими» і говорив, що вони накопичили 300 мільйонів доларів боргів перед російськими державними банками. Через рік видання «Коммерсант» писало вже про 800 мільйонів євро боргу. Йшлося про кредити, які компанії групи Activ Solar брали у «Внєшторгбанку» і «Сбєрбанку» через їхні українські філії. Аксьонов припускав, що держбанки заберуть СЕС у рахунок кредитів.

Із листопада 2014-го по лютий 2015 року власники перереєстрували сонячні електростанції в Криму за російськими законами. Всього вписали 34 компанії, назви яких збігаються з аналогами з українських реєстрів.

Навесні 2015 року Activ Solar повідомила DW, що більше не братиме участі в сонячному бізнесі. Через рік Activ Solar і ще одна компанія Клюєвих Slav Handel (обидві компанії – австрійські) заявили про банкрутство. Відомо, що 2016 року сонячні електростанції Activ Solar в Одеській і Миколаївській областях оформила у власність китайська держкомпанія CNBM.

Справи про банкрутство

Власниками електростанцій в анексованому Криму виявилися різні компанії зі схожими назвами.

Як тільки на півострові запрацювали російські суди, російські держбанки «ВТБ» і «Сбєрбанк» почали висувати претензії компаніям-власникам СЕС. Суди оголосили банкрутами вісім компаній, в них почали роботу конкурсні керівничі.

Конкурсний керівничий збанкрутілої фірми «Омао Солар» Андрій Селютін розповів телеканалові «Настоящее время», що він і його колеги ведуть справи також справи по «Оул Солар», «Оспрій Солар», «Дельта Солар» – всі вони входять у групу «Солар». Основний кредитор у цих фірм – російський «Сбєрбанк», додав він. Як сказав Селютін, разом ці фірми винні держбанкові близько 5 мільярдів рублів (близько 77 мільйонів доларів). Він не зміг сказати, чи вистачить майна компаній, щоб виплатити всі борги.

«Будуть відкриті торги, буде залежати від наявності покупців. Продаж компаній, найімовірніше, відбудеться в 2020 році», – пояснив конкурсний керівничий.

Але після визнання банкрутами восьми фірм групи до них запозивалися активні підприємства «Солара». Вони спробували стягнути мільйонні борги за раніше укладеними угодами. Претензії компаніям-банкрутам висувала, зокрема, керівна компанія підприємств групи «Солар» – «Пауер Сервісез».

Конкурсні керівничі фірм-банкрутів наполягали: ці угоди – виведення капіталу. За їхньою версією, з їхньою допомогою засновники компаній намагалися домогтися того, щоб капітал не дістався справжнім кредиторам.

Наприклад, у серпні 2014 року «Оул Солар», згодом банкрут, уклала з фірмою «Пауер Сервісез» договір на обслуговування електростанції і переказала загалом 93 мільйони рублів (за курсом 2016 року, коли проходили останні платежі, – 1,3 мільйона доларів). Конкурсний керівничий «Оул Солар» влітку 2018 року просив підконтрольний Росії 21-й Арбітражний апеляційний суд визнати угоду недійсною. Але програв.

Конкурсний керівничий фірми «Омао Солар» Андрій Селютін розповів телеканалові «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що теж оскаржував у суді одну угоду, яку вважає виведенням грошей.

«На станції виконувалися роботи, які не відповідали критерієві необхідності і ефективності. Вони, по суті, не повинні були [їх виконувати], а мова йшла про реальну суму грошей. Суд визнав угоди недійсними і зобов’язав повернути кошти», – сказав Селютін.

Але грошей, які зобов’язав виплатити суд, фірма ще не отримала, уточнив він.

Серед компаній, які брали участь у таких процесах, – київська System Power Engineering. Наприклад, від фірми-банкрута «Зета Солар» у серпні 2018 року вона вимагала 5,5 мільйонів рублів (87 тисяч доларів).

Також претензії фірмам «сонячної» групи висував і «Фонд захисту вкладників». Це створена російською владою Криму організація, яка виплачує кримчанам депозити українських банків. Вона ж вимагає від кримських позичальників виплати за кредитами, які видавали банки України. З компаній, якими керує «Пауер Сервісез», фонд хотів стягнути майже 25 мільярдів рублів, або 374 мільйони доларів за курсом 2016 року.

Аналізуючи ці судові позови і діяльність компаній, що подавали їх, телеканал «Настоящее время» з’ясував, що пов’язаний із братами Клюєвими «сонячний» бізнес продовжує працювати в Криму.

Санкції Євросоюзу і активи Клюєвих

Серед засновників кожної з компаній, що управляють електростанціями «Солар» у Криму, є фірми з Нідерландів, Австрії й Кіпру. Все це країни-члени ЄС, і їхні компанії зобов’язані дотримуватися санкційних обмежень.

Компанію «Пауер Сервісез» зареєстрували в березні 2015 року в Москві. Єдиний власник – Greentech Energy Services LTD на Британських Віргінських Островах (БВО). Хто саме є її бенефіціаром, невідомо – інформацію про засновників влада БВО надає тільки на запит податкових органів.

У грудні 2014 року Євросоюз заборонив європейським компаніям працювати у сфері енергетики в Криму. Королівський адвокат із палати Brick Court Chambers із Великобританії Мая Лестер розповіла телеканалові «Настоящее время», що хоча Британські Віргінські Острови не член ЄС, рішення Брюсселя поширюється і на них.

«Вони підпорядковуються рішенням Великобританії з питань зовнішньої політики. Таким чином, санкції безпосередньо застосовуються до всіх заморських територій і коронних земель за наказом Європейської ради», – пояснила Лестер.

Непрямі ознаки вказують також на те, що компанією «Пауер Сервісез», яка управляє сонячними електростанціями на анексованому півострові, як і раніше, володіють брати Клюєви.

1) До 2015 року в українському реєстрі юридичних осіб була компанія Greentech Energy з офісом у Києві – схожу назву має нинішній засновник «Пауер Сервісез». Зараз вона оформлена на трьох фізичних осіб. А в грудні 2013 року серед її власників була та сама Greentech Energy Services LTD з Британських Віргінських Островів.

У 2015 році київську компанію перейменували в System Power Engineering. До 2012 року директором Greentech Energy був Сергій Колобов. До 2011 року він керував компанією «Крайміа Солар» – одним із активів «сонячного» бізнесу Клюєвих. А після анексії Колобов встиг попрацювати головою Міненерго російської влади на півострові.

2) Підприємство «Пауер Сервісез» зареєстроване в Москві. Але в Сімферополі за адресою Рубцова, 44а записана дочірня компанія «Пауер Сервісез» – «Благодійний фонд добрих справ». Співзасновник фонду Ігор Шутов раніше був головою правління Артемівського заводу обробки кольорових металів – одного з активів групи «Укрпідшипник» Андрія Клюєва. До того ж, на грудень 2017 року він був першим заступником генерального директора «Пауер Сервісез». За адресою Рубцова, 44а в Сімферополі зареєстровано більшість фірм, які управляють сонячними електростанціями. Станом на жовтень 2019 року «БФ добрих справ» був у стадії ліквідації.

3) Засновника чотирьох компаній групи «Солар» Сергія Розю після анексії Криму судили за пособництво в підробці документів. Підроблену довідку про набуття російського громадянства, а потім і паспорт Росії Розя отримував у Сімферополі в офісі «Пауер Сервісез», мовиться в судовому рішенні.

4) У більшості компаній у контактах у реєстрах вказані електронні адреси з доменом powerservices.ru.

Які сонячні електростанції працюють у Криму

На момент анексії Криму група Activ Solar побудувала чотири комплекси сонячних електростанцій: «Родникове», «Перово», «Мітяєво», «Охотникове». Станція «Перово» на січень 2012 року була найпотужнішою СЕС у світі – щогодини вона могла видавати в мережу 105 МВт·год електроенергії. Також група будувала СЕС «Владиславівка».

У компаній, які управляють сонячними станціями, часто одні й ті ж керівники. Наприклад, Юрій Кашич – директор у дев’яти фірмах групи. А власники – кіпрські й нідерландські фірми. Електроенергію станції продають компанії «Крименерго». Сьогодні вона у власності в підконтрольного Росії кримського уряду. До анексії вона називалася «ДТЕК Крименерго», і нею володів великий український бізнесмен Рінат Ахметов.

«Родникове». Власник однієї з електростанцій комплексу – компанія «Крайміа Солар 4». У російському й українському реєстрах є також компанії «Крайміа Солар 1» і так далі до «Крайміа Солар 5». Усі вони належать двом австрійським фірмам CEE Clean Economic Energy і Black Sea Renewable Energies GmbH. У всіх цих «Крайміа Солар» спільна адреса на вулиці Рубцова в Сімферополі, у чотирьох із п’яти – один директор.

Телеканал «Настоящее время» з’ясував, що у всіх «Крайміа Солар» схожа судова історія. Російський «Фонд захисту вкладників» намагається стягнути з них борги українських держбанків і заарештувати рахунки і майно. Але Верховний суд Росії послідовно відмовив у позовах проти всіх п’яти компаній. У травні 2018 року підконтрольний Росії 21-й Арбітражний апеляційний суд у Севастополі відмовився арештовувати рахунки фірми «Крайміа Солар 4». Суддя пояснив, що «діяльність ТОВ «Крайміа Солар 4» для вироблення електричної енергії сприяє покриттю дефіциту електроенергії в Республіці Крим».

Таким чином, суд підтвердив, що оформлена на австрійські фірми «Крайміа Солар 4» продовжує виробляти і продавати електроенергію в Криму, порушуючи європейські санкції. Загалом на держконтрактах п’ять фірм із назвою «Крайміа Солар» після анексії Криму заробили 42,9 мільйонів рублів, або 652 тисячі доларів.

«Охотникове». Зараз одна зі станцій комплексу оформлена на компанію «Оріол Солар». До анексії з ним були пов’язані ще три фірми: «Оспрій Солар», «Омао Солар», «Оузіл Солар». Аналогічно до «Крайміа Солар 4», суд відмовив в арешті рахунків і майна «Оріол Солар». Після анексії фірми уклали держконтракти з «Крименерго» на 440 мільйонів рублів, або 6,6 мільйона доларів. Власники всіх чотирьох підприємств – нідерландська Hyperion Netherlands B.V. і кіпрська Milidenio Holdings LTD.

Фірми «Оспрій Солар» і «Омао Солар» підконтрольний Росії кримський суд визнав банкрутом, зараз вони у стадії ліквідації.

Конкурсний керівничий «Омао Солар» Андрій Селютін розповів телеканалові «Настоящее время», що, незважаючи на банкрутство фірми, пов’язана з цією компанією електростанція продовжує працювати.

«Через те, що компанія здійснює господарську діяльність, у неї, крім доходів, є і витрати, пов’язані з ремонтом. Гроші, що залишилися, будуть спрямовані на погашення вимог кредиторів», – пояснив він.

«Перово». До анексії електростанція були оформлені на п’ять структур: «Альфа Солар», «Бета Солар», «Гамма Солар», «Дельта Солар», «Зета Солар». Засновники перших трьох і «Зета Солар» – кіпрська Ournia Commercial і згаданий вище Сергій Розя, якого судили за махінації з російським громадянством. Власник «Дельта Солар» – кіпрська Black Sea Renewable Energies.

Усі п’ять фірм 2018 року підконтрольні Росії суди визнали банкрутами. Від початку анексії і до банкрутства підприємства уклали з «Крименерго» держконтрактів на суму 581 мільйон рублів – майже 10 мільйонів доларів.

«Мітяєво». До анексії електростанція в селі Мітяєво була оформлена за українським законодавством на приватне акціонерне товариство «Оул Солар». Засновники компанії – згадані вище Hyperion Netherlands B.V. і Milidenio Holdings Ltd. У травні 2017 року фірма уклала з «Крименерго» держконтракт на 169,8 мільйона рублів або на 2,9 мільйона доларів. Із січня 2018 року «Оул Солар» – у стадії ліквідації.

«Ніколаєвка». До анексії Криму, за даними розслідування проєктів «Центр протидії корупції», PepWatch! і «Наші гроші», з цим комплексом СЕС були пов’язані фірми «Оріон Солар», «Капелла Солар» і «Кларіон Солар». Усі три компанії, як з’ясував телеканал «Настоящее время», – нині діють, оформлені за російськими законами.

У «Капелла Солар» і «Оріон Солар» спільні засновники – кіпрські Milidenio Holdings Ltd, яка вже зустрічалася, і Krasolena Investment Ltd і. У «Кларіон Солар» серед засновників є Milidenio Holdings LTD і ще одна кіпрська фірма – Koltreso Commercial.

У березні 2017 року «Капелла Солар» і «Оріон Солар» продали «Крименерго» електроенергію на суму 226 мільйонів рублів, або 3,9 мільйона доларів. А в січні 2019 року електроенергію підприємству «Крименерго» продавала компанія «Юпітер Солар» – на 84,6 мільйона рублів, це приблизно 1,3 мільйона доларів. Засновники останньої – все ті ж кіпрські Krasolena Investment і Milidenio Holdings.

«Владиславівка». Феодосійське видання Kafanews писало, що 2011 року Рада міністрів АРК виділила по 50 гектарів землі в оренду компаніям ТОВ «Бора Солар» і «Каліпсо Солар», по 40 гектарів – «Канарі Солар», «Кларіон Солар», «Леннет Солар» для будівництва електростанцій. Частка в п’ять-шість мільйонних відсотка (0.000005–0.000006%) в кожній із компаній належить Milidenio Holdings. У «Бора Солар» і «Канарі Солар» основний власник – Midesiano Investments, у «Кларіон Солар» і «Каліпсо Солар» – Koltreso Commercial, а в «Леннет Солар» – Samelina Investments.

Станом на березень 2019 року станцію ще не ввели в експлуатацію.

Керівництво компанії «Пауер Сервісез» не відповіло на запит телеканалу «Настоящее время». Журналісти також кілька місяців намагалися зв’язатися з братами Клюєвими через помічників і адвоката Сергія Клюєва і колишнього прес-секретаря Андрія Клюєва. На момент публікації розслідування редакція не отримала відповіді від жодного з них.