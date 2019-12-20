Забудовник Сімферополя, лідер IT Києва. Український бізнесмен Василь Хмельницький і його активи в Криму

Як український бізнесмен-патріот, у минулому депутат Верховної Ради, і його європейські компанії три роки працювали в Криму, незважаючи на санкції ЄС, з’ясували телеканал «Настоящее время» і російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер».

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«У світі немає кращого місця, ніж Україна, і кращого часу, ніж зараз, щоб починати власний бізнес і заробляти гроші», – пише на своїй фейсбук-сторінці український бізнесмен Василь Хмельницький. Ще в 2017 році український журнал Forbes називав його «одним із найбільш непублічних бізнесменів країни», а зараз пости від імені Хмельницького виходять на ютубі і фейсбуці буквально щодня. За перші три місяці 2019 року він дав два великі інтерв’ю.

Василь Хмельницький – співвласник київського аеропорту «Жуляни» і депутат п’яти скликань Верховної Ради. Займається будівництвом і IT. До анексії Криму він володів на півострові житловим комплексом «Жигулін гай» (рос. «Жигулина роща») і ТРК Meganom у Сімферополі. Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», і «Муніципальний сканер» з’ясували, що Хмельницький зберігав контроль над цими об’єктами і після анексії, порушуючи європейські санкції.

Відредагована політична біографія

«Народний депутат п’яти скликань. Вперше був обраний до парламенту в 1998 р. від Партії зелених. Протягом каденції входив до складу різних фракцій і депутатських груп. У 2014 р. завершив політичну діяльність у складі депутатської групи «Суверенна європейська Україна», – мовиться на сторінці фонду Василя Хмельницького K.Fund.

Але його офіційна біографія оминає кілька важливих деталей. Наприклад, той факт, що Хмельницький спочатку був у «Блоці Юлії Тимошенко», а протягом двох парламентських скликань – у проросійській Партії регіонів. Депутат був серед тих, хто підтримав «закони 16 січня» в період Євромайдану. Поправки передбачали тюремні терміни за блокування адміністративних будівель, запровадження статусу іноземних агентів, арешти за участь у мітингу в масках і за встановлення наметів. Супротивники їхнього ухвалення називали закони «диктаторськими».

2014 року Хмельницький оголосив про відхід із політики.

Через три роки він створив інвестиційну групу UFuture. До неї входять дев’ять українських компаній, серед того аеропорт «Київ» (Жуляни), будівельна компанія UDP, енергетична UDP Renewables, фармацевтична Biopharma й інноваційний парк Unit.City в Києві. Останній – відокремлений мікрорайон на території колишнього мотоциклетного заводу. В одному місці зібрані офіси фінансових і IT-компаній, житло для співробітників, бізнес-академія. Преса називає проєкт «українською Кремнієвою долиною».

На сайті групи UFuture не вказано жодної компанії, яка працювала б на території Криму. До анексії фірми Хмельницького займалися на півострові будівництвом і торгівлею.

Будівництво. «Жигулина роща»

Житловий комплекс «Жигулін гай» (рос. «Жигулина роща») поблизу Сімферополя проросійські ЗМІ Криму рекламують як місто в місті. Описують, що тут буде сучасний дитсадок і школа. «Російська газета» вказувала, що на будівництво йшли гроші не тільки компанії-забудовника, але і кримського бюджету. За держрахунок оплатили комунікації, будівництво адміністративних і соціальних будівель. У жовтні 2018 року призначена Росією адміністрація Сімферопольського району купила в компанії-забудовника – «Столичної комерційної групи» («СКГ») – квартиру «для громадян із числа реабілітованих народів Криму» за 2,4 мільйона рублів, близько 37 тисяч доларів за тодішнім курсом.

На сайті житлового комплексу – червоні зірки, пропозиція купити квартири «у військову іпотеку» (9,5% річних для російських військових) і цитата з радянського фільму «Офіцери»: «Є така професія – Батьківщину захищати».

Голова Центру інвестицій і регіонального розвитку анексованого Криму Ірина Бережна в лютому 2016 року називала «Жигулін гай» найбільшим інвестпроєктом із обсягом інвестицій у 17 мільярдів рублів, тобто майже 220 мільйонів доларів. Перша черга будівництва ЖК відкрилася в червні 2018 року, на церемонію приїхав російський голова Сімферопольського району Сергій Донець.

Забудовник «Жигуліного гаю», компанія «СКГ», – член «Асоціації забудовників Республіки Крим». Серед партнерів асоціація вказує призначеного Росією уповноваженого із захисту підприємців Криму.

«Столичну комерційну групу» створили 2011 року. У листопаді 2014-го її зареєстрували в російському реєстрі юридичних осіб. Відтоді власники компанії змінювалися кілька разів.

У 2016–2017 роках єдиним засновником «СКГ» була кіпрська Synestra Trading Limited. До травня 2016 року часткою в Synestra – від 50% до 66,7% – володіла Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited. Компанію UPD Василь Хмельницький у відповіді на запит телеканалу «Настоящее время» назвав своєю.

Із травня 2016 року у кіпрської Synestra змінилася структура власності: сьогодні вона на 66,7% належить кіпрській Laortem Holdings Limited, на 16,6% – Fiolent Limited із Британських Віргінських Островів і на 16,7% – Aronte Group Inc, також із британських Віргінських Островів.

Рада ЄС іще в грудні 2014 року заборонила європейським компаніям інвестувати в нерухомість і розвивати інфраструктуру в Криму. Ця норма через Великобританію поширюється і на Британські Віргінські Острови.

Частка Synestra в «Столичній комерційній групі» до 2019 року зменшилася – до 14%.

Із травня 2016 року компанія Laortem Holdings Limited (основний власник Synestra) належить росіянину Сергієві Мартинову. У 2013 році компанія отримала від свого попереднього власника – Nyland Union Limited (Британські Віргінські Острови) – кредит у 3,726 мільйона доларів.

Зараз ланцюжок власників «Столичної комерційної групи» виводить на двох росіян. Згаданий Сергій Мартинов контролює 20% «СКГ» через компанії «Медпромстрой» і «Інвест проект». Іще 65% компанії-забудовника через «Вест груп консалтинг» належать Романові Митрофанову.

Власник символічної частки в 0,1% «Столичної комерційної групи» – компанія «Палацово-парковий ансамбль». До листопада 2018 року власником 99% цієї фірми була UPD Holdings Limited Хмельницького. Зараз компанією «Палацово-парковий ансамбль» володіють кже згадувані вище Сергій Мартинов і Роман Митрофанов.

Телеканалові «Настоящее время» Василь Хмельницький заявив, що «Жигулін гай» більше йому не належить.

«Мені не відомо, хто зараз є власником комплексу. Минулого року ми продали свою частку в компанії, яка володіла комплексом», – написав він.

Таким чином, порушення санкцій – у вигляді інвестування в кримську нерухомість – тривало не менш ніж три роки (до 2018 року).

Торгівля. Комплекс Meganom

Мис Меганом на туристичних форумах називають одним із найкрасивіших, найзагадковіших і найтепліших місць Криму. Назву мису запозичили власники великого торговельно-розважального комплексу в Сімферополі. До анексії дві черги комплексу побудували компанії, пов’язані з Василем Хмельницьким: UTG і «Кримська девелоперська компанія» («КДК»), яка зареєструвала товарний знак Meganom.

У серпні 2014 року Василь Хмельницький оголосив, що виставляє ТРК Meganom на продаж.

Компанія-забудовник цього торговельного комплексу – «КДК» – існує з 2009 року. У 2014-му вона «роздвоїлась»: у російському реєстрі юридичних осіб мовиться, що офіс фірми в Сімферополі, в українському – що він у Києві. Власником в обох реєстрах до квітня цього року був зазначений один і той же кіпрська компанія Mosonco Holdings Limited. Половина цієї компанії до грудня 2018 року належала UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited Василя Хмельницького. В українському реєстрі Хмельницький і зараз вказаний як кінцевий бенефіціар «КДК».

Але російський реєстр показує іншу картину. За інформацією з ЕГРЮЛ, на жовтень 2019 року кіпрській Mosonco Holdings Limited належать 80% «КДК», решту 20% поділили московська компанія «Рустех» і севастопольський бізнесмен Олександр Реєр.

1 грудня 2015 року «КДК» купила 50% компанії ТОВ «Олді-Сімферополь». Ця фірма управляє магазином будівельних матеріалів Oldi в ТРК Meganom. У відповіді на запит телеканалу «Настоящее время» Хмельницький написав, що не знає про купівлю. «Мені нічого не відомо про це придбання. Можливо, варто уточнювати про таку операцію, якщо вона відбулася, в керівництва цих компаній», – заявив він.

Директор «Кримської девелоперської компанії» (офіс – у Сімферополі) Інна Пушкіна через секретаря передала відмову від коментаря. «На даний момент Інна Юріївна не готова зустрічатися з журналістами, давати будь-які пояснення і взагалі про щось розмовляти», – сказала секретар, яка відмовилася представитися. Коли, на думку директора, момент для коментаря буде більш підхожим, співрозмовниця не відповіла, попросивши «не чіплятися до слів».

Телефон офісу в Києві, зазначений в українських реєстраційних документах «Кримської девелоперської компанії», виявився недійсним.

Як стверджує Василь Хмельницький, у грудні 2018 року його група продала свою частку в ТРК Meganom. Торговельно-розважальний комплекс працює в Сімферополі і сьогодні. Там є магазини міжнародних брендів Samsung, Tom Tailor, Xiaomi, ruStore (магазин Apple у Криму), Yves Rocher, United Colors of Benetton, Сalliope, Geox та інших.

Капітал, держконтракти і спільний офшор

Європейські санкції щодо Криму забороняють європейським компаніям купувати нові або розширювати частку в чинних компаніях на анексованому півострові. У січні 2016 року «Кримська девелоперська компанія», власником якої на той момент була UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited Хмельницького, збільшила свій статутний капітал майже в 100 разів – із 2,3 мільйона рублів до 200 мільйонів рублів.

Із 2017 року «Кримська девелоперська компанія» (з офісом у Сімферополі) уклала три державні контракти з російськими структурами півострова на 14 мільйонів рублів. Найбільший із них – на 13,7 мільйона рублів (236 тисяч доларів за курсом 2017 року) – з Російським національним комерційним банком, який із 2014 року перебуває під санкціями і ЄС, і США. «Кримська девелоперська компанія» орендувала банкові нежитлові приміщення.

«Кримська девелоперська компанія» і «Столична комерційна група», вже згадувана у зв’язку з будівництвом «Жигуліного гаю», пов’язані між собою через кіпрську Laortem Holdings Limited. Для «Столичної комерційної групи» ця компанія – один із власників. Для «Кримської девелоперської компанії» – постійний кредитор.

У березні 2014 року Laortem Holdings Limited була поручником за кредитом, який «Кримська девелоперська компанія» брала в українському «Дельта банку».

У березні 2018 року підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму розглядав позов Laortem Holdings Limited проти «КДК». Позивач вимагав стягнути 1,2 мільйона доларів за кредитом, виданим 2011 року. Компанія-відповідач вимоги відразу визнала, суд зобов’язав її виплатити гроші.

Телеканал «Настоящее время» з’ясував, що українська компанія UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited була в структурі власників «Кримської девелоперської компанії» до грудня 2018 року. UPD 10 років володіла кіпрською Mosonco Holdings Limited, а Mosonco, в свою чергу, була засновником «КДК».

Зараз власники Mosonco – п’ять фірм, три з яких також входять у ланцюжок власників «Столичної комерційної групи». Це кіпрська Laortem Holdings Limited і дві компанії з Британських Віргінських Островів: Fiolent Limited і Aronte Group Inc. Дві інші фірми – Adlon Invest Corporation із БВО і кіпрська AB Pillar Holding (Сy) Limited.

Телеканал «Настоящее время» направив запит у кіпрське Міністерство юстиції і спеціальний комітет із дотримання санкцій Міністерства фінансів про можливе порушення санкцій із боку всіх згаданих компаній. У відомствах заявили, що в повному обсязі виконують приписи ЄС щодо санкцій, а у випадку з конкретними компаніями порадили звернутися безпосередньо до них.

Сергій Мартинов, власник кіпрської Laortem Holdings Limited, який частково володіє і «Столичною комерційною групою», і «Кримською девелоперською компанією», на запит телеканалу так і не відповів.